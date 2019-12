AUTHOR : Dennis

PUBLISHED : 2017-04-29 08:12:00

JBL Grip & JBL Grip 200

Fitness vinder mere og mere ind i vores livsstil. Om det er løb, crossfit, svømning, eller en tur i det lokale fitnesscenter til en omgang med den effektive konditions-træning fra Cycling, og den vigtige styrketræning af krops-stammen fra Core. Udvalget er kæmpe stort. Vores fitness journalister kigger i dag på lydudstyr, som du kan bruge i forbindelse med din sportslige udfoldelse.

JBL, som er en del af Harman-koncernen, kender de fleste nok primært for de lydsystemer de leverer til koncerter over hele Verden. JBL er dog andet og meget mere end deres fantastiske koncerthøjttalere. I over 60 år har de leveret lydoplevelser til alle, store som små og gamle som unge. I denne omgang har vi fået fornøjelsen af at teste JBL's bud på et sæt earplugs i den lave prisende, til fitness markedet. Det betyder bl.a. svedtætte hovedtelefoner, som sidder helt tæt i øret og derfor ikke falder ud.

Modellen det drejer sig om hedder JBL Grip 100/200. Grunden til de to betegnelser er at 100 kommer uden fjernkontrol på kablet, imens 200 har netop denne kontrol. Vi har valgt at slå testen sammen, da de på lydfronten, og i øvrigt er identiske.

JBL lægger hårdt fra land, allerede på indpakningen og fortæller os direkte at disse hovedtelefoner ALDRIG falder ud... Spændende - personligt har jeg endnu ikke oplevet hovedtelefoner som ikke i hvert fald forskubber sig i øret ved ryk og lignende.

Specifikationer:

Frekvens response: 20 – 20.000 Hz

Transducer: 2 * 15mm

Forbindelsesinterface: 1,15 m kabel (Grip 200: m. remote)

Hvad følger med i kassen

Ved første øjekast på kassen springer et par ting i øjnene. For mig, som anmelder, undrer jeg mig over manglende specs på kassen - hvad køber jeg i virkeligheden? Da jeg går i dybden og søger på nettet finder jeg ikke meget mere, som i kan se ovenfor. Derefter følger en klart indtryk af brandingen, kassen er præget af klare pointer som: "Never Falls Out - Twistlock Protection", "Durable Build" og"Comfort Fit". Det lader altså til at JBL lægger utrolig stor vægten på komforten og det faktum at man uden bekymring kan lave alverdens træning med disse hovedtelefoner - det skal blive spændende at teste!

I kassen finder man hovedtelefonerne, med deres svedresistente propper (i forskellige størrelser), som er lavet i medicinsk gummi, og lidt manualer. Simpelt og alt hvad man egentlig har brug for.

Design på JBL Grip 100 og 200

JBL's Grip 100 og 200 kommer i forskellige designudgaver, personligt er jeg stor fan af den rød/blå som i ser på billederne. Super friskt look og lidt opmærksomhedskrævende - lige noget for fitness entusiasten!

Kablingen er af en relativt stærk karakter og har umiddelbart svært ved at knække - det betyder, som en bonus, også at det ikke kommer til at kludre helt vildt i lommerne. Selve byggekvaliteten virker fornuftig, især omkring kabelindgangen til både øreprop og jackstick, som er ekstra forstærket (se billede over og under) så man ikke oplever den typiske situation med løse forbindelser. Det har vi vidst alle prøvet!

Twistlock ørepropperne kræver lidt tilvænning. De kan komme komme ind i øret med en meget bestemt manøvre, hvor man drejer dem 90 grader - men når de først er på plads, så sidder de særdeles fast i øret. De tilbyder en meget tæt tilslutning, som dog ikke er lydtæt - hvilket kan være en stor fordel for løbere i trafikken.

Som tidligere nævnt er plastikken udført efter medicinske specifikationer, så man ikke risikerer infektioner mm. Ørepropperne forekommer, for mig, en smule ukomfortable og ved længere tids lytning giver de ømme ører. Det kan dog være et spørgsmål om størrelsen på lytterens øre.

Grip 200 har endvidere mikrofon, som har en ganske fornuftig lydkvalitet.

Funktionaliteten på JBL Grip 100 og 200

Grip 100 er simple plug'n'play hovedtelefoner som er sat i verden med et formål, nemlig at levere lyd der er bedre end hvad man kan forvente af et headset til 150 kroner. Netop grundet den lave pris og det simple mål er det begrænset hvad der er at sige om funktionaliteten på Grip 100. For både Grip 100 og 200 gælder det, at de formår at sidde utrolig godt fast i øret under enhver slags træning. Personligt vil jeg faktisk foretrække denne måde at "låse" i øret over bøjler.

Grip 200 har endvidere kontrol på fjernbetjeningen og mikrofon - hvilket er en super løsning, hvis man f.eks ikke har en fast playliste.

Pasform

At have Grip 100 (og 200) i ørene kræver en hvis mængde tilvænning, grundet Twistlock teknologien. Når de kommer i ørene sidder de dejlig stabilt, uanset hvad man laver, men desværre kan det også ved længere tids brug, give ømme ører. Der er mange muligheder med ledningerne, som gør man næsten altidhar dem siddende fornuftigt - Helt sikkert noget der kunne tages med til mange andre og dyrere hovedtelefoner.

For løberne kan det være vigtigt at bemærke, at disse hovedtelefoner ikke virker lydisolerende - en kæmpe fordel når man løber i trafikken. På den måde får man nemlig ikke en ubehagelig overraskelse i form af at blive kølerfigur på en bil, eller render ind i en cykel.

Lydkvalitet

Lydkvaliteten på JBL Grip 100 imponerer desværre ikke. Personligt finder jeg den meget præget af diskant og mellemtone, hvilket er et stort minus til træning. Er man fysisk aktiv, så foretrækker jeg klart at bassen er mere tydelig. Personligt føler jeg at et tættere fit ville give en langt bedre oplevelse af bassen i hovedtelefonerne, og det kan muligvis være et spørgsmål om hvor de passer i den enkeltes øre. Her synes problemet at være at de ikke når helt ind i øregangen, og dermed giver en overfladisk lyd.

Pris

JBL Grip 100 kommer med et prisskilt på 150,-. En pris hvor alle kan være med. Er du helt ny indenfor træning og skal du have et prisbilligt sæt hovedtelefoner så er JBL Grip 100 bestemt ikke et dårligt valg. Der er dog ingen tvivl om at pris og lydkvalitet går hånd i hånd, og i dette prisleje betyder hvert lille skridt op i pris, en stor forøgelse i lydkvalitet.

Konklusion

En nogenlunde pasform og lydkvalitet omkring middel, scorer disse JBL Grip hovedtelefoner 5/10 på vores Tweak.dk skala. Modellen er prisbillig, hvilket til dels retfærdiggør den mindre end optimale oplevelse. Vi stiller dog altid høje krav til netop pasform og lyd, når vi tester hovedtelefoner til fitness markedet, og derfor må JBL Grip 100 (og 200) nøjes med den beskedne score.

Værdi for pengene: 4/10

Som tidligere nævnt er Grip 100 en meget prisbillig model på markedet, og leverer derfor ikke fantastisk på lydfronten. Generelt set er det dog en rigtig fin introduktionsmodel, hvis man først lige skal til at bevæge sig ud i træningslyd.

Design: 6/10

JBL er grip er friske i designet, med lækre farver. Setuppet omkring ledningsføring og sikring mod knækkede kabler fungerer ganske glimrende. Det helt store plus må være den ekstra stabilisering omkring jackstikket og hovedtelefonerne, som sikrer mod knækkede ledninger - det kunne mange lære mere af, for det er et underligt sted at spare!

Komfort: 5/10

En middelscore i komfort. Der er slet ikke nogen tvivl om at disse hovedtelefoner fra JBL sidder fornuftigt fast i ørene. Dog oplever jeg, at få ømme ører allerede efter en times brug. Det gælder især når hovedtelefonerne fjernes fra øret. Det er simpelthen ikke godt nok. Den resterende konstruktion fungerer dog glimrende og ledningerne kommer aldrig i vejen, hvilket er et plus.

