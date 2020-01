AUTHOR : Catalina

PUBLISHED : 2018-01-07 19:30:00

JBL Under Armour Sport Wireless Heart Rate

Når to store giganter vælger at gå sammen, for at bringe det bedste fra to verdener ind i ét produkt, så er forhåbningerne høje. JBL går sammen med Under Armour, for at forsøge sig med at bryde ind i markedet for alternativ pulsmåling og høretelefoner til sport. Hvordan mon JBL Under Armour Sport Wireless Heart Rate klarer sig når det bliver udsat for en rigtig træningsnørds krav?

Jeg kan ikke lade være med at gøre første bemærkning i, at navnet på dette headset simpelthen er uopfindsomt og besværligt - JBL Under Armour Sport Wireless Heart Rate ringer ikke lige frem i ørene. Det er lidt en markedsføringsmæssig bommert, da det gør det svært ved at søge sig frem til høretelefonerne, selv på JBL's egen hjemmeside. Men når jeg så kommer forbi den indledende øjenrullen over navnet, så er det bare et lækkert produkt på utrolig mange punkter!

Quick jumps

Specifikationer

Det finder du i æsken

Design

Funktionalitet

Pasform

Lydkvalitet

Batteri

Pris

Konklusion

Specifikationer på JBL Reflect Contour:



Driver størrelse: 5,8mm

Twist Lock-teknologi

Frekvens response: (headphones) 10-22000Hz

Vægt: 18 g

Forbindelsesinterface: Bluetooth

Trådløs rækkevidde: 10 meter

Batteri: Lithium ion 3.7V 2 x 60mAh

Batterilevetid: 5 timer

Opladningstid: 2 timer

Svedafvisning: IPX5

Det finder du i æsken



Hovedtelefoner

Opladerkabel (mikro USB)

3 sæt plugs

Manual

Design



Test-enheden jeg har haft fornøjelsen af, er hvid, og jeg må bare sige - de er super flotte. Det er et stilrent, minimalistisk og smukt design, som virkelig signalerer kvalitet. På ledningen sidder en remote med indbygget mikrofon. Den er heldigvis ikke tung og generer ikke under træningen. Knapperne er lette at trykke på, også under aktivitet.

Til høretelefonerne følger også et super smart og flot, svedafvisende etui med lynlås.

Funktionalitet



JBL Under Armour Sport Wireless Heart Rate byder på pulsmåling i øret, med samme optiske teknologi som ses ved pulsure med optisk måling i håndleddet. Det foregår ved at små dioder lyser huden op og derved kan analysere blodgennemstrømningen og se hvor hurtigt ens hjerte skubber blodet gennem kroppen.

Ligesom med andre optiske målinger, reagerer JBL Under Armour Sport Wireless Heart Rate ikke helt ideelt under intervaltræning, men steady state er de bare gode til. Ud over pulsmålingen har JBL og Under Armour valgt at tilføje en touch funktion, hvor du ved tap på højre høretelefon kan få oplyst din øjeblikkelige puls. Det er en ret smart og brugbar funktion, hvis du ikke lige har telefonen i hånden, eller har koblet headsettet sammen med fx et GPS ur - noget jeg personligt gør under lange udendørs cykelture.

Gennem Under Armours smarte app UA Record, kan du skræddersy måden du får feedback fra høretelefonerne. Det er en lækker måde at få sig sin helt egen coach under sin træning.

Pasform



Jeg synes egentlig de har en rigtig fin pasform, men for at få plads til pulsmålingen, er de noget større at have i ørene, sammenlignet med andre in-ear høretelefoner på markedet.

Personligt har jeg ikke oplevet at de sidder dårligt i, men hvis de sidder på i mange timer, kan jeg godt blive øm i ørene.

Lydkvalitet



Lyden er ganske glimrende i JBL Under Armour Sport Wireless Heart Rate, og ligger på niveau med andre Bluetooth headsets til sport. Dog savner jeg lidt på bas-siden, så lyden kan godt forekomme en smule flad til tider. Her er jeg personligt mere fan af de bas-tunge headsets når det er til træningen.

Batteri



Det er nok her JBL Under Armour Sport Wireless Heart Rate mangler lidt. 5 timers levetid er ikke lang tid for et headset til sport, men det er et kompromis der kan accepteres for at få pulsmåling direkte i ørene. Dog er det lidt voldsomt at det skal tage 2 timer at oplade headsettet, så det trækker lidt ned.

Pris



JBL Under Armour Sport Wireless Heart Rate er helt sikkert ikke et billigt headset, men når man medregner at der er pulsmåling i øret og lyden er glimrende, så føler jeg ikke at 1.499,- er voldsomt dyrt.

Konklusion



Hvis du er interesseret i at slippe for den irriterende pulsrem om brystet, men heller ikke er til pulsure, så er JBL Under Armour Sport Wireless Heart Rate et super godt alternativ. Køber du det derimod ikke for pulsmålingen, så vil jeg nok i stedet tage et kig på JBL Reflect Contour. Lyden er helt fin i headsettet, Bluetooth rækkevidden er glimrende og pasformen er super god. Batterilevetiden er lidt kortere end det kunne være ønsket, og der mangler lidt på bas-siden.