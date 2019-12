AUTHOR : Dennis

PUBLISHED : 2018-09-28 07:40:00

Jaybird X4

Jaybird X4 er det seneste skud på stammen af hovedtelefoner fra den store producent, som specialiserer sig indenfor fitness hovedtelefoner. X4 kan dog meget mere end det, og sammen med appen er der lagt op til en spændende test.

Jaybird har i årevis været markedslederen når det kommer til hovedtelefoner til brug i fitness – hvilket dog ikke har forhindret at deres hovedtelefoner også kan bruges i mange andre sammenhænge. Hvis man husker lidt tilbage, vil man nok mindes X2, som simpelthen jævnede konkurrenterne med jorden da de blev udgivet. Sidste år blev Jaybird Run, som var true wireless udgivet. De har dog ikke høstet de store roser hos anmelderne.

Men her på redaktionen har vi modtaget det sidste nye fra Jaybird, nemlig X4 – trådløse bluetooth hovedtelefoner. Men hvad går vi i møde? Er det blot en ny X3?

Lad os starte med et kig på produktet gennem vores video præsentation:

Hvem bør købe Jaybird X4?

-Folk der elsker fitness. Nøjagtig som med Jaybird X3 og X2, så kan X4 lidt af hvert og er mildest talt et solidt all-round produkt når det kommer til fitnessbrugeren.

-Folk der overvejer at købe X3. Alene for IPX7 ratingen er X4 fuldstændig oplagt at købe, fremfor X3.

IPX7 – Den skelsættende forskel!

Når man som tidligere Jaybird bruger får X4 i hånden er der særligt en ting der springer i øjnene. IPX7. Hvad betyder det? Jo, ganske simpelt at Jaybird nu er vand- og svedtætte. Men hvad betyder IPX7 så, rent faktuelt? Jo, du kan tage de her badboys med i svømmehallen, stoppe dem i ørene og lægge dig på en meter vand i 30 minutter, og så virker de stadig! Det er lækkert!

Det her er selvfølgelig ikke de første hovedtelefoner der kommer med IPX7, men det er et kæmpe plus i bogen for Jaybird, at de nu har det med deres X4.

Overblikket:

Kigger man videre på X4, så er der ikke så mange forandringer på udseendet og følelsen i hånden. Jaybird har valgt et velkendt look, med fokus på at udvikle og raffinere hovedtelefonerne, snarere end at genopfinde dem fra bunden. De er f.eks stadig lavet af plastik – hvilket ikke er negativt, for det er med til at holde vægten nede (14,7g – JA TAK!). Kontrolenheden er dejlig slank, og faktisk næsten identisk med den på Jaybird X3.

Opladningen foregår med en lille USB klips, som sættes bag på kontrolenheden, og fungerer upåklageligt indtil videre.

På siden af hovedtelefonerne finder man Jaybirds velkendte logo. De små plastikindsatser, som holder hovedtelefonen på plads i øret har nu et stort hul, i stedet for en hel horde af små huller – men de holder stadig formen og ikke mindst øreproppen på plads i øret. Såfremt man vælger den korrekte størrelse.

Vender vi tilbage til kontrolenheden, så er der tre knapper på den. Fuldstændig som på Jaybird X3. Det virker glimrende og det er super nemt at navigere med dem, selv hvis man løber, cykler eller hopper omkring. En lille note er dog fortjent her, for på ledningen mellem de to hovedtelefoner, er en lille plastikdimmer, som gør man kan justere længden på kablet – super lækkert! Den har altid eksisteret på Jaybird, men det er altså bare rart når man bevæger sig, at de ikke flaprer omkring.

Jaybird X4 kan bruges med ledningen ”forom”, altså under hagen, eller ”bagom” altså hvor de hviler i nakken. Vi har ikke oplevet nogen forskel i testen, så det må komme helt ned til personlig preference – dog er det skønt at have muligheden for begge dele.

Vender vi snakker imod hvordan Jaybird X4 sidder i hovedet, så er der lige et par ting som bør nævnes først. For at sikre det optimale fit, skal man vælge både ”vinger” og ”propper”. Vingerne kommer i tre forskellige størrelser (S, M, L) og propperne kommer i klassisk plastik (S, M, L) samt memoryfoam (S, L). Som tester har jeg personligt foretrukket memoryfoam propperne, da de umiddelbart sidder mere komfortabelt i ørene, og endvidere lukker en hel masse støj ude – noget jeg personligt er stor fan af. Samtidig er memoryfoamet også med til at sikre en super lydoplevelse – hvis man justerer dem (mere om det senere).

Bluetooth og Jaybird Appen

Styrken på forbindelsen var ganske udmærket. Vi har bestemt oplevet bedre forbindelse men helt sikkert også rigtig mange hovedtelefoner med dårligere bluetoothforbindelse end vi har oplevet med Jaybird X4. Vi oplevede ikke at musikken hakkede, heller ikke hvis vi kort gik ind i et andet rum (inden for rimelighedens grænser). Overall kan vi ikke klage på dette punkt. Men som de tech-nørder vi er, kunne vi selvfølgelig rigtig godt have tænkt os at se disse udstyret med Bluetooth 5.0.

Styring af musik er relativt intuitivt, i hvert fald for en iPhone bruger. Skal man springe i sange, så fungerer det lidt anderledes in typisk i iOS (hold vol+ nede for frem, og vol- nede for tilbage), men det er super nemt at regne ud og fungerer fortræffeligt.

Den midterste knap er også multifunktion og virker bl.a til on/off, opkaldsbesvaring, play/pause og ikke mindst til at fremkalde Siri eller Google Assistant (ikke at man nogensinde bruger det!?).

Jaybird appen er vigtig, overraskende vigtig! Da jeg først stoppede disse hovedtelefoner i ørene blev jeg mødt af den mest flade, utiltalende lyd længe. Totalt berøvet for enhver charme og attitude. Men!

Installer Jaybird appen og så får du adgang til en EQ, som giver dig uendelig indstillinger og pludselig viser Jaybird X4 deres værd. Personligt fandt jeg det særdeles imponerende hvor stor en forskel det gjorde. Jeg lytter til en del Rock og pop/dance og kan varmt anbefale deres ”Bring the Bass” preset.

Batteritid:

Batteritiden… Jaybird reklamerer med 8 timer. Det er ikke helt ed siden af. Vores test viser at de lægger sig omkring de 8 timer plus/minus en my. Vi tør i hvert fald roligt sige, at uanset om du bruger dem til/fra arbejde eller giver den max gas i det lokale center (eller på landevejen), så behøver du ikke bekymre dig om at løbe tør for strøm. Opladningen har vi dækket tidligere, nemt og elegant.

Lydkvalitet:

Lydkvalitet er altid lidt subjektivt. Men som nævnt tidligere er det MEGET vigtigt at du får downloadet Jaybird appen og sat en EQ på dine nye hovedtelefoner. Ellers bliver du i hvert fald slemt skuffet, så meget tør vi godt sige.

Det generelle lydbillede trækker i retning mod et lille fokus på de dybere toner, uden overhovedet at blive overdrevet. Er man til en trommehindesprængende bas, så skal man nok kigge over Powerbeats3. Mellemtonerne ligger ganske fornuftigt til min smag, der er lidt mere fokus på vokalerne end instrumenterne – noget jeg personligt godt kan lide. De allerhøjeste toner klarer Jaybird X4 ligeledes glimrende uden forvrængning.

Mikrofonen:

Vi har naturligvis også testet mikrofonen. Herunder kan du høre en sammenligning efter Harvard Sentences, de anvendte er hele "List 1".

iPhone headsettet:

https://soundcloud.com/dennis-hampe/iphone-standard

Jaybird X4:

https://soundcloud.com/dennis-hampe/jaybird-x4/s-5s0Eq

Herunder følger hele "List 1"

The birch canoe slid on the smooth planks. Glue the sheet to the dark blue background. It's easy to tell the depth of a well. These days a chicken leg is a rare dish. Rice is often served in round bowls. The juice of lemons makes fine punch. The box was thrown beside the parked truck. The hogs were fed chopped corn and garbage. Four hours of steady work faced us. Large size in stockings is hard to sell.

PRO's:

Solid lyd (efter brug af app)

Højt lydtryk

God støjreduktion m. memoryfoam tips

Glimrende komfort

Fornuftig batteritid

CON's:

Lidt besværligt at skifte "fins"

Ikke helt billige (skrivende stund: 999,-)

Konklusion:

Jaybird X4 revolutionerer ikke serien. Men hvorfor også gøre det? De bygger videre på et design, som beviseligt fungerer for Jaybird. Vi elsker at se IPX7 ceritificeringen, som gør du aldrig skal bekymre dig om hverken vand eller sved – Praktisk i disse tider hvor praktisk talt alle telefoner også er vandtætte. På lydsiden er Jaybird X4 super lækre efter indstillingerne i appen, hvor man virkelig kan personliggøre lyden. Komforten er ganske glimrende. Det må naturligvis medføre en Great Product award!