AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-01-30 08:18:00

Plantronics BackBeat Fit 500 sports og fitness hovedtelefoner

Vi har i dag Plantronics nyeste Bluetooth hovedtelefon designet til fitness og sport på testbænken. Det drejer sig om Plantronics BackBeat Fit 500, som er et on-ear headset der kan klare vind og vejr uden problemer. Læs med i dagens test, for at se om BackBeat Fit 500 er noget for dig.

Vi har i dag Plantronics nyeste hovedtelefon på testbænken. Det drejer sig om Plantronics BackBeat Fit 500, der er et on-ear headset der kan klare både vand, vind og vejr. Plantronics BackBeat Fit 500 er deres nyeste trådløse og vand- og svedafvisende sportshovedtelefon, som eftersigende sidder godt fast under træning. Vi lader det komme an på en prøve, og glæder os til at se hvad hovedtelefonen kan.

Men inden vi kommer alt for godt i gang, starter vi med en unboxing af headsettet, som fås i flere versioner, men den version vi tester i dag hedder ”teal”, som er en variant af et grønt-blåt farveskema. På forsiden finder vi et billede af BackBeat Fit 500, og på bagsiden relevant produktinformation om hovedtelefonerne på forskellige sprog. Alt samme standard.

Når vi pakker kassen op, finder vi udover headsettet, et USB til mikroUSB ladekabel, en stofpose til at transportere hovedtelefonerne, samt en brugervejledning. Det er lidt fedtet med extraudstyr, specielt med tanke på at vi har at gøre med en hovedtelefon designet til sport. Personligt ville jeg gerne se en kasse der beskytter hovedtelefonerne bedre under transport, da de garanteret ryger med i sportstasken jævnligt, samt mulighed for at skifte ørepuderne til et andet sæt, så man kan skylle eller vaske dem man har brugt, som måske eller måske ikke kommer til at blive gennemvædet af sved, alt efter hvor meget du går til den.

Lad os straks hoppe videre til specifikationerne, som på papiret er helt i top.

Specifikationer:

Farve: sort eller teal

Lyttetid: 18 timer lytte og tale

Beskyttelse: sved og fugt

Rækkevidde: 10 m

Drivers: 40 mm

Ørekopper: memory foam

Lyd: HD Voice

On-ear controls

Forbindelse: flere enheder

Tilslutning: Bluetooth eller 3,5 mm jack

Beskyttelse: P2I-coating (sved, fugt og væskeresistent)

Design og test:

Hovedtelefonerne er designet som et on-ear headset, der ikke adskiller sig meget fra de headsets vi normalt tester. I hvert fald designmæssigt. Det der gør BackBeat Fit 500 til noget særligt, er at de er designet til fitness eller sport, og derfor er sved, fugt og væskeresistent, gennem en P2I nano-coating på selve hovedtelefonen.

Der er rigtig mange fitness venlige in-ear Bluetooth headsets at vælge imellem efterhånden, og derfor synes vi at det er lækkert med et frisk pust fra Plantronics, såfremt man søger et Bluetooth headset med lidt mere lyd og bedre batteritid, end de typiske in-ear headsets vi tester. Der er bare mere lyd i et par on-ear hovedtelefoner med større drivere, og større batteri.

Hovedtelefonerne kommer i en blå-grønlig farve kaldet Teal. Personligt er jeg vild med den, men hvis man ikke er til Teal, fås BackBeat Fit 500 også i en klassisk sort version. Under hovedbøjlen i plastik er der en god polstring, så hovedtelefonerne ikke trykker mere end højst nødvendigt under brug. For BackBeat Fit 500 har et godt greb på hovedet, da de ikke må falde af under træning.

Batteritiden i hovedtelefonerne er opgivet til at være helt op til 18 timer, det bade med tale og musikafspilning. Det er rigtig godt, og bør sikre at selv den mest aktive udøver ikke behøver at lade hovedtelefonerne op mere end en gang om ugen. BackBeat Fit 500 har derudover en Deep Sleep funktion, der sørger for at sætte hovedtelefonerne på standby, når det ikke bruges, så de ikke aflader utilsigtet.

Som sagt er designet lavet som on-ear, det vil sige at ørekopperne hviler på ørerne. Normalt er jeg ikke fan af det, da det begynder at trykke, og det gør BackBeat Fit 500 da også i nogen grad, men forskellen er at jeg her bruger dem mens jeg træner, og derfor har et behov for at de holder godt fast på hovedet. Og det gør de, uden at det bliver ubehageligt. Ørepuderne er store og bløde af netop denne grund, og de gør det de skal, navnlig at holde støj ude, og sikre komforten under træning.

På den venstre ørekop er der knapper til at styre play/pause, forward eller rewind, samt volume op eller ned. Det er også her at man lader hovedtelefonerne op, ved mikroUSB indgangen. Og ved siden af denne, finder vi en 3,5 mm jackindgang.

På højre ørekop finder vi knappen til at tænde for hovedtelefonerne, samt en knap til at tage imod opkald, samt lægge dem på igen. Meget basalt.

Det er alt sammen noget vi efterhånden forventer af et headset, og styringen er lige så enkel som det lyder. Inde i ørekopperne finder vi to 40 mm drivere, som er motoren for hovedtelefonerne. Det kommer vi ind på senere.

Den ydre ring på begge ørekopper er lavet i vandafvisende gummi, hvilket er en lækker detalje træningsmæssigt, men det gjorde det også umuligt at tage et pænt billede af ørekopperne, da de er som en magnet for støv. De er dog heldigvis lette at gøre rene, men de bliver hurtigt grimme at se på.

BackBeat Fit 500 kan forbindes til din telefon enten via Bluetooth, eller via det medfølgende 3,5 mm jackkabel, som kan bruges hvis du løber tør for batteri. Der er hverken inline mic eller kontrol på kablet, så det er ikke noget du skal finde frem hvis du ønsker at føre samtaler med BackBeat Fit 500 på hovedet.

Lyden i BackBeat Fit 500 er sammenlignet med andre fitness eller sportsheadsets vi har testet, helt i top. Det siger selvfølgelig sig selv, når langt størstedelen af sammenligningsgrundlaget er med meget mindre in-ear headsets. Grundlæggende, så er der tale om et lydbillede der til fulde lever op til hvad man kan forvente af et sæt hovedtelefoner designet til sportsbrug. BackBeat Fit 500 har en meget flot mellemtone, og muligheden for at skrue meget højt op for volumen, hvis det ønskes. Den forvrænger ikke ved høj volumen, så det er helt som det skal være.

Har man hang til at høre musik præget af meget bass under træning, så skal man heller ikke fortvivle, da forcen helt klart er bassen. Den er kraftig når man skruer op for volumen. Den er dyb og veldefineret for et headset af denne størrelse, og jeg er ret sikker på at den også bliver boostet lidt mere end der er behov for, fra Plantronics side. Den fylder lige rigeligt på de lidt tungere tracks. Der hvor der er mindst valuta for pengene, er helt klart diskanten, som ikke er så klar i lydbilledet. Det er nok også tiltænkt fra Plantronics side af, da de fleste af os leder efter nogle lidt tungere tracks med bass og tempo under træning. Der er ingen tvivl om for undertegnede, at det er en hovedtelefon hvor fokus er endt på bass-siden, og det er ikke et minus, når de fleste af os ønsker noget m

Komforten til 1-2 timers træningssessioner er som den skal være. Selvom jeg har ører der er følsomme over for megen trykken, så har jeg ikke oplevet at det bliver for meget under testen af BackBeat Fit 500. Om det skyldes at mit fokus er andre steder, eller at hovedtelefonen bevæger sig en smule under løb kan jeg ikke sætte en finger på, men ikke desto mindre har jeg ikke oplevet komfortmæssige gener under testen. Og afslutningsvis bliver jeg igen nødt til at understrege, at BackBeat Fit 500 sparker alle in-ear konkurrenter af banen, når man sammenligner dem på lydkvalitet, såvel som batteritid. Der er slet ingen konkurrence her.

Pris:

Som altid har vi været en tur forbi PriceRunner.dk for at indhente en pris. I BackBeat Fit 500s tilfælde, kan det erhverves for den nette sum af blot 794,00.- DKK inklusiv fragt. Det er et rigtig pænt prisskilt, med tanke på alt det man får med hovedtelefonerne. Vil du gerne læse mere om BackBeat Fit 500 eller andre af Plantronics produkter, kan du klikke på banneret herunder.

Konklusion:

Træner du meget, og ønsker du bedre lyd, eller er du ved at være træt af dit gamle in-ear headset, så har Plantronics svaret på dine bønner. BackBeat Fit 500 er et on-ear bluetooth headset som gør næsten alt korrekt, lige fra farvetema, design, pasform og prisen.

For kun 794,00.- DKK inklusiv fragt kan du erhverve BackBeat Fit 500, og det er en pris der sidder lige i skabet efter vores mening. Til den pris får man et headset som spiller betydeligt bedre og har en batteritid der er betydeligt bedre, end de gængse in-ear headsets designet til sport, som vi tester fra tid til anden. Man betaler selvfølgelig også lidt mere for det, men det er en sikker investering, hvis man spørger undertegnede. Jeg er selv vant til in-ear headsets under træning, og de har det med at falde ud, miste signal, og så har mit private sæt en ret kort batteritid inden det skal lades op igen. Med BackBeat Fit 500 kan jeg sagtens holde halvanden uge inden jeg skal lade op igen. Det er et kæmpe plus i min bog.

Leder du efter lyd i superb kvalitet, skal du nok kigge andre steder. BackBeat Fit 500 hovedtelefonerne gør det rigtig godt, med et solidt fokus på bunden, men det kommer ikke helt på niveau med de gænge on-ear og over-ear headsets vi tester, i samme prisklasse. BackBeat Fit leverer en solid performance, hvor der er tryk på bassen, som der også skal være, når du skal have gang i nogle tracks med masser af tempo.

Vi runder dagens test af med at give Plantronics BackBeat Fit 500 en Great Product award og en pæn karakter på 9 på vej ud af døren. Der er rigtig meget der taler for BackBeat Fit 500 som værende et af de bedste fitness og sportsheadsets på markedet pt, og vores eneste reelle anke er det store fokus på bass der er.

Pros:

Design

Komfort

Pris

Lyd

Batteritid

P2I-coating - fugt, sved og vandafvisende

Cons:

Bassen fylder meget i lydbilledet