AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2019-01-21 06:44:00

Plantronics Backbeat FIT 3100

Plantronics nyeste BackBeat FIT 3100 headset er som er skabt til at hjælpe den meget aktive sportsudøver nå til det næste niveau i hans eller hendes træning. Læs med i dagens anmeldelse for at se hvad sportsmanden der har næsten alt, mangler.

“Nå det næste niveau i din træning”

Således lancerer Plantronics deres nyeste BackBeat FIT 3100 headset, som er skabt til at hjælpe den meget aktive sportsudøver videre til det næste niveau. Man skal aldrig gå ned på udstyret, og det gør man i den grad ikke, med tanke på BackBeat FIT 3100, som er sved- og vandsikrede in-ear hovedtelefoner, og dermed har mulighed for at følge dig til lands, til vands og i luften.



Plantronics er et af de brands som jeg personligt forbinder med kvalitet og kvalitetslyd, og er da også et meget anerkendt mærke inden for produktivitet og kontormiljøer. Vi har tidligere anmeldt alt fra Voyager headsets til kontoret, til high-end headsets med ANC, og i dag skal vi bevæge os skridtet videre, og se på deres topmodel inden for sport.

BackBeat FIT 3100 fra Plantronics, er deres nyeste og mest alsidige headset til den aktive sportsudøver, og virker til alt fra løb, cykling til svømning. Og det er præcis denne målgruppe der fokuseres på. BackBeat FIT 3100 kommer i en blå kasse med et billede af hovedtelefonerne på forsiden, og relevant produktinformation på bagsiden.

I kassen er der:

BackBeat FIT 3100 høretelefoner

Opbevaringsetui med 740 mAh powerbank til opladning

Brugervejledning

USB kabel

Design og test:

BackBeat Fit 3100 har et klassisk in-ear design, med en gummidel der slanger sig ind i øret. Det er frit for kabler, og bæres bag øret ved en bøjle. På hvert af de to ørekopper, er der en knap man kan trykke på for at tænde/slukke hver del, eller man kan bruge dem til play/pause og volumenkontrol via swipe op/ned. Designet i sig selv er derfor ret enkelt set udefra, men bliver straks mere kompliceret, når vi ser på hvad de rent faktisk kan. Og det er i virkeligheden også det der gør BackBeat Fit 3100 allermest spændende. Specifikationerne er nemlig i top, og Plantronics har gjort noget extra denne gang, for at det er et par hovedtelefoner alle kan bruge, uanset aktivitet.

Specifikationer:

Type: trådløse in-ear

Driver: 13,50 mm

Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz

Følsomhed (dB SPL/mW): 94

Fjernbetjening på højre højttaler: ja

Mikrofon: på høretelefoner

Tilslutning: Bluetooth 5.0

Trådløs rækkevidde: 10 meter

BackBeat app: ja

Batterikapacitet: 740 mAh batteri i opbevaringsetui

Batterilevetid: 5 timer

Vægt: 22 g

Driverne er små, med kun 13,50 mm, men leverer stadig rigtig god lyd. Den del kommer vi ind på senere. BackBeat Fit 3100s bedste funktioner er dog først og fremmest at det er frit for kabler, og dernæst at der en IP57 rating, hvilket kort fortalt betyder, at de kan klare støv, samt holde til at komme under vand. Og DET er lækkert.

Øretipperne er en anden designperle ved Fit 3100. De kommer nemlig med et Always Aware design, som gør BackBeat Fit 3100 hovedtelefonerne velegnede til at have på i træningscentre, eller med til den udendørs træning. Always Aware henviser til, at øretipperne er designet således at de sidder i øret og leverer god lyd, men på samme tid tillader lyde fra omgivelserne at blive hørt. I teorien lyder det rigtig godt, men i praksis er jeg ikke helt solgt på konceptet. Endnu.

Hagerne der skal placeres bag ørerne er lavet i fleksibel silikone, og ligeledes er de to øretipper der skal sidde ind i øret. Begge ørestykker har en blank overflade, og kan klikkes for at aktivere eller slukke hver ørestykke, og det på det venstre, er det desuden muligt at skrue op og ned for volumen via touch kontrol, og det højre kan bruges til at tage opkald eller styre afspilning af lyd.

Batterilevetiden er sat til op til 5 timer. Det betyder at du i bedste fald har to til tre dages brug, inden de skal lades op igen. Det er ikke forfærdeligt meget batteritid, men til gengæld kommer

BackBeat Fit 3100 med et opbevaringsetui, som dobler op som ladestation/powerbank, med en kapacitet på 740 mAh. Derfor kan man på en fuld opladning at etuiet opnå omkring 15 timers samlet brug med høretelefoner og opladningsetui. Og så bliver det straks lidt sjovere. Den største mangel er umiddelbart manglen af extra ørestykker, hvis man ved et uheld mister et under træningen.

Den trådløs forbindelse fungerer gennem Bluetooth 5.0, som sikrer høj kvalitet i valget af lyd. Med de intuitive og velfungerende on-ear kontrolfunktioner, kan man styre både lyd og samtaler. Og selvom alle kan bruge disse hovedtelefoner, er de tiltænkt den aktive sportsudøver, og det er da også her det giver allerbedst mening, da de ikke er lukkede, det vil sige at man altid kan høre omverdenen omkring sige, uanset om det er trafikken, eller andre personer i skoven når man løber.

Den medfølgende carry case og ladestation er lavet i sort, og kan lynes op for at åbne ind til Fit 3100. Bagpå finder man en mikro USB port, som skal bruges til at oplade carry casen, og dermed også BackBeat Fit 3100 høretelefonerne. Inden i, finder man de to Fit 3100 høretelefoner, der passer ned i tilpassede forme. Midt i beholderen er der fire LEDs, og en enkelt knap, som man kan trykke på for at se hvor meget strøm der er tilbage.

Begge hovedtelefoner sidder rigtig godt fast bag øret, takket være den meget fleksible silikonearm, som sidder om bag øret. Pasformen er universel, og de kan slet ikke mærkes når de sidder på ørene. Der er intet ubehag, på grund af den meget lave vægt. Inde i øret sidder der også en modhage som sørger for at silikonestykket inden i øret sidder godt i spænd. De kan altså ikke falde ud, hvilket må være et af de første kriterier når man leder efter et headset der kan bruges under fysisk aktivitet.

Når man tager BackBeat Fit 3100 ud af etuiet, tænder de automatisk, og når man placerer dem i etuiet igen, slukker de. Touch panelet på det venstre ørestykke er en genistreg, og gør det superlet at justere lydstyrken, også når man har svedige hænder. Og det er også her at den stærkeste feature kommer i spil, nemlig IP57 ratingen. De kan klare både støv og ligesåvel at komme under vand, hvorfor man endda kan tage dem med sig på svømmeturen, hvis det ønskes. Men da Fit 3100 ikke slutter tæt i ørene, er der risiko for at få vand i ørene.

Batteritiden er opgivet til kun små 5 timer til Fit 3100 er helt afladet og skal en tur tilbage i ladeetuiet, men vi kom tættere på 4 timer end 5 timer i vores test over mange uger. Der er heldigvis et par extra opladninger i ladeetuiet, så man samlet set får op til 15 timers lyd i ørene. Men man kan godt ønske sig et lidt større batteri, og jeg tror faktisk ikke at det ville have gjort noget for brugeroplevelsen.Man kan kun oplade Fit 3100 gennem etuiet, og dermed er der ikke mulighed for at lade de to ørestykker op direkte. Det har både sine fordele og ulemper.

Mikrofonen fungerer, og også bedre end vi umiddelbart ville tro, når der er tale om et headset designet til fysisk aktivitet. Man bliver hørt klart når man snakker og baggrundsstøjen forstyrrer ikke, men der mangler dog lidt fylde i lyden.

Always Aware ørestykkerne gør at lyden udefra kan komme ind, og i praksis betyder det at FIT 3100 ikke slutter helt tæt i ørene. FIT 3100 kompenserer for dette, ved at have et lydbillede med et fokus på dyb bass. Vokaler der rammer diskant og mellemtone er derfor ikke helt så skarpe som de kunne være. Der er ingen forvrængning i lydbilledet, det bliver lidt en flad lyd, hvor bassen fylder godt. Og det er faktisk helt som det skal være, hvor fokus først og fremmest skal være på et beat, som kan sætte en rytme i gang med ens træningspas. Dernæst er det et fornuftigt valg, når man tænker på at FIT 3100 ikke slutter tæt, og det skal der kompenseres for. Alt i alt, er der tale om et komplet træningsheadset, med ganske få muligheder for optimering.

Pris:

Vi har været forbi PriceRunner.dk for at indhente en dagsaktuel pris, og Plantronics BackBeat FIT 3100 kan erhverves for den nette sum af 1179,00.- DKK inklusive fragt. Om det er en pris der matcher dit behov kan kun du svare på, men efter vores mening får man fuld valuta for pengene her. Klik på banneret herunder, for at læse mere om FIT 3100.

Konklusion:

BackBeat FIT 3100 er på ingen måde uden fejl, men de er det bedste bud på et professionelt headset til den aktive sportsudøver lige nu. De er prissat meget skarpt, og udfylder de behov man har når man er meget aktiv. Og for de der sætter sikkerhed over lydkvalitet, er FIT 3100 høretelefonerne man skal gå efter.

Er du på udkig efter det perfekte headset til at komme i gang med januartræningen efter en lidt for god december måned, så er Plantronics Backbeat FIT 3100 deres nyeste og bedste bud på et produkt i topkategorien indenfor headsets målrettet fysisk aktivitet.

Har du brug for trådløs frihed og er ikke villig til at gå på bekostning med pasform og sikkerhed mens du træner, så er Backbeat FIT 3100 det måske bedste bud på et headset indtil videre. Sammen med IP57 ratingen så det kan klare både støv og vand, får man ikke et mere hårdført headset andre steder. Og Plantronics har netop ikke gået på kompromis med styring eller lyd for sådan et lille headset på kun 22 gram, men brugt deres betydelige ekspertise til at at skabe det perfekte headset, som tillader at man hører støjen omkring en, så man aldrig er i fare hvor end man træner.

Designet er minimalisktisk, med fokus på funktionalitet og materialer i topkvalitet. Og så sidder de altså bare supergodt i ørene. Vi sender Plantronics BackBeat FIT 3100 afsted med vores varmeste anbefalinger, og en score på 9, samt en Safe buy award.

Pros:

IP57 rating

Touch kontrol

Sidder godt - god ergonomi

Always Aware teknologi

Ladeetui

Cons:

Meget bass i lyden

Batteri burde holde lidt længere