AUTHOR : Catalina

PUBLISHED : 2017-09-09 10:14:00

Polar M430 - GPS løbeur med pulsmåler

Så kom Polar på banen med en ny version af det ultra populære M400 løbeur - denne gang med optisk pulsmåling. Vi er super spændte på at teste netop dette GPS ur, som allerede har modtaget stor ros og anerkendelse for sin høje præcision og brugervenlighed. Mon vi kommer frem til samme konklusion efter en omfattende test.

**Sponsoreret indhold.

Polar har længe været kendt for at skabe innovative, spændende og flotte løsninger, inden for fitness og wearables. Tilbage i 1982 lancerede virksomheden den første bærbare pulsmåler nogensinde og har siden prydet markedet, med produkter til både motionisten, holdet, og eliten.

Denne gang har Polar givet deres populære M400 en design- og softwaremæssig opdatering, og tilføjer deres lækre M430 til rækken af succesfulde løsninger, et Polar M430 - GPS, aktivitetstracking med et hav af muligheder støder altså til familien hos Polar.

Quickjumps

Specifikationer på Polar M430

Tykkelse: 12 mm

Display: monokrom

Displayopløsning: 128 x 128 pixel

Vægt: 51 g

Genopladeligt batteri

Batteri levetid op til 20 dage i smartwatch-tilstand, 8 timer i GPS-tilstand og 30 timer ved brug af low power GPS

Vandklassifikation 3 ATM (30 meter)

Vibrationsalarm

Platform: Polar Flow

Placering: GPS og SiRFInstantFix™-teknologi

Unboxing

Polar M430 kommer i en ganske typisk indpakning. I æsken finder du:

Ur

Oplader kabel

Start guide

Primære funktioner

Optisk pulsmåling

24/7 aktivitetsmåling (dog ikke med puls)

Søvntracking

GPS og SiRFInstantFix™-teknologi

Bluetooth smart-notifikationer

Software

Polar M430 gør brug af Polar Flow app'en, som giver adgang til et hav af informationer og muligheder for at designe uret til netop dine behov.

Design

Polar M430 kommer i tre forskellige farver; hvid, grå, og orange. Der kan ikke skiftes rem på uret

Det er ikke så ofte at der tages hensyn til os med små håndled, når det kommer til pulsure, men Polar har gjort et fint forsøg med M430. Størrelsen på selve uret og remmen er super god, og passende til både små og store håndled. Hvis man nu skal være lidt kritisk, så er der lidt for lang rem på uret, når man har en bette hånd - det ser bare ikke kønt ud, med 2 cm ekstra rem, der flapper.

Når det er sagt, så er M430 faktisk det første ur, jeg har testet, hvor jeg ikke føler det sidder enten for tæt eller for løst - det sidder bare perfekt på håndleddet!

M430 er ikke med farve-display, og opløsningen på 128 x 128 pixels, gør at det ikke er skarpeste kvalitet.

M430 fra Polar er udstyret med 2 knapper på venstre side (backlight og tilbage-knap) og 3 knapper på højre side (Scroll op, ok-knap, og scroll ned). Det er tilpas store knapper, til at gøre det let at tilgå det du har lyst til uanset omstændighederne.

På et løbeur, er touchscreen bare ikke praktisk, så derfor er det vigtigt at knapperne er godt placeret og lette at trykke på. Her har Polar ramt helt rigtigt med M430, der er dejlig brugervenligt i dets knapfunktionalitet.

Funktionalitet

M430 har en glimrende brugervenlighed, og virker ret intuitiv. Uret er simpelt, og uden alt for mange muligheder, som kan forvirre mere end gavne

M430 har et menu-punkt for stopur, interval, og sluttidsberegner. Det gør det super let at bruge Polars nyeste M430 til forskellige former for træning - jeg bruger stopuret hver dag, når jeg underviser i funktionel træning.

M430 har indbygget vibrationsalarm, hvilket erstatter den auditive alarm fra M400. Vibrationsalarmer er klart at foretrække, da man jo ofte hører musik under træning, og derfor ikke nødvendigvis hører alarmen. Vibrationsalarmer er bare langt smartere, så det er en dejlig tilføjelse fra Polar. Tommel op herfra.

Smartfunktioner og features

Med M430 kan du få smart-notifikationer fra din telefon, via Bluetooth. Uret kan vise når du modtager et opkald, sms, eller andre push-notifikationer fra sociale medier. Du kan selv styre hvilke meddelelser du ønsker at få på M430, og uret kan endda afvise opkald direkte fra uret, hvis du ikke vil forstyrres i din træning.

Aktivitetstracking

Polar M430 kan ikke måle puls i løbet af dagen, men bruger kun denne funktion under træning. Det gør at man ikke kan regne med urets vurdering af forbrænding på dagen. Min anbefaling er, at lade M430 være en træningsmakker, indtil Polar forhåbentlig laver en opdatering, der gør det muligt med 24/7 pulsmåling. Så tag beregningen af dagligt kalorieforbrug med et gran salt, for du kan ikke bruge den til meget. Polar har dog lovet at netop denne feature kommer med på næste opdatering til oktober. (denne opdatering er nu kommet, hvilket tilføjer ekstra værdi til M430 i vores optik).

Polar har tilføjet en lækker lille feature, hvor du kan få lavet et VO2-max estimat på 5 minutters liggende pulstest. Normalt vil jeg tænke at dette umuligt kan være præcist, men hvis du har indstillet dine personlige data korrekt, er det overraskende nøjagtigt.

Den daglige aktivitetstracking inkluderer også søvntracking, som Polar har udviklet for at du kan få så mange detaljer fra natten med som muligt. Generelt har jeg svært ved at se den store værdi i tracking af søvn, men det er da sjovt at se, hvordan man har vendt og drejet sig i løbet af timerne i drømmeland.

Et savn ved M430 som aktivitetstracker, er gennemsnit for den sidste uge. Det er en ret lækker feature, at kunne se gennemsnit for forbrændte kalorier, aktive minutter og antal skridt, så det er klart på ønskelisten til næste opdatering. Det er dog en funktion, der er mulig at tilgå ret let via Polars Flow app. M430 har dog en dagbogsfunktion, hvor du kan gå tilbage og se detaljerne for bestemte dage, hvilket er nyttigt.

Træning

Træning med M430 er en sand fornøjelse, hvor du kan personliggøre hvilke informationer du ønsker at få vist under træningen. Via Polar Flow kan du fuldstændig specialdesigne helt op til 20 forskellige sportsprofiler blandt andet løb, cykling, crossfit, cirkeltræning, svømning, vandring mm. Det er virkelig lækkert med alle de muligheder som M430 tilbyder.

Som ekstra bonus, er det muligt at indstille forskellig max-puls værdier til ens sportsprofiler, noget som alle triatleter ved er vigtigt. Man har fx ikke samme max-puls på cykling og løb, så denne mulighed er virkelig fed!

Under hver sportsprofil, kan du tilrettelægge helt op til 8 forskellige data-skærme, med op til 4 forskellige data. Det giver dig på den måde mulighed for at personliggøre M430 til netop dine behov.

Polar har virkelig flottet sig med features, når det kommer til at få dybdegående indblik i din træning, som fx restitution, træningsudbytte og tid-i-zone. Hvis du går ind i din Flow app, eller via en browser, så vil du hurtigt se at der er en masse ekstra informationer at få den vej også. Der er mere end rigeligt til den nørdede, men samtidig også rart at selve uret ikke vælter i data. På den måde, er der noget for både data-freaken, der bruger det videnskabelige til at optimere sin træning, men også til motionisten, som kun ønsker den basale feedback på træningen.

Løbetræning

M430 er helt sikkert designet til at være et løbeur mere end noget andet. Polar har tilføjet den ret fede mulighed, at du kan downloade specielle træningsprogrammer, hvis du fx har en drøm om at kaste dig ud i et marathon.

Noget der ofte kan være anstrengende ved GPS ure, specielt i de billigere klasser, er hvor lang tid de tager om at fange GPS signal. Men med Polars M430, har de tilføjet den effektive SiRFInstantFix™-teknologi, som gør det muligt at finde GPS signal på helt ned til 8 sekunder. Jeg har efterhånden testet netop denne feature, på et hav af forskellige GPS-ure, og kan kun sige at M430 er frontløberen! Så der er ikke ventetid, det er bare på med løbeskoene og afsted, med M430 som din trofaste løbemakker.

Under din løbetur kan du få information om stort set alt du kan ønske dig; puls, tempo, pace, tid-i-zone, distance mm. Polar M430 inkluderer også auto-pause funktion, så din måling på pace ikke bliver ødelagt ved irriterende røde lys. Derudover har Polar tilføjet en interessant 'Zone Lock' feature hvor du, med blot en enkelt knap, kan låse din nuværende puls- eller pacezone så uret vibrerer hvis du falder udenfor zonen. Det er super smart!

Polar er slet ikke færdig med de lækre features - de har tilføjet M430 - Introducing the Running Index! Running Index er en fed feature, til den seriøst løber, som gør at du kan holde øje med hvordan dit fitness niveau udvikler sig over tid. Det er dog ikke noget du kan tilgå fra selve uret, men du kan følge med via din Flow side i en browser.

Det er en smart vurdering af forholdet mellem puls og hastighed på løb, som giver dig en værdi, du kan sammenligne, med dig selv eller andre, over tid. Det er også en måde hvor du kan estimere din tid på marathon, hvis du står overfor et kommende løb.

Pulsmåling

Polar har virkelig gjort det godt med præcisionen af den optiske pulsmåling på M430, hvis teknologi består af hele 6 dioder - til sammenligning består mange andre ure kun af 2-3 dioder. .

Dog skal det siges, at optisk pulsmåling generelt er bedst til kontinuerlig træning, og M430 er da også udfordret, når det kommer til intervaller. Men præcisionen er på højde med de dyrere modeller, som Fenix 5 og Suunto Spartan. Det er endda muligt med M430 at få måling på sin puls under svømning.

For ekstra præcise målinger, kan du tilkoble en bryststrop som fx H10, hvilket kan anbefales ved interval træning, hvor pulsen stiger og falder hurtigt. Det er super smart at når du først har parret din bryststop én gang, så husker M430 parringen og viser med et Bluetooth ikon at puls-data modtages fra en parret enhed.

En lidt underlig ting ved M430 er dog at du kun kan vælge enten at se din puls i BPM (slag pr. minut) eller i procent af max. Det er ikke muligt at få begge værdier på én gang, hvilket er noget jeg personligt savner.

Batteri

M430 har overraskende god batterilevetid, men hvis du har meget udendørsaktivitet med GPS, så tager det en del af batteriet. Som aktivitetsmåler kan uret sagtens klare en uge uden opladning, også selvom du har indlagte træningspas.

Pris

Prisen på M430 ligger på 1738 kr., hvilket er en rigtig fin pris for et lækkert løbeur med en masse fede funktioner. Uret har en vejl. udsalgpris på DKK 1799, hvilket er en rigtig fin pris for et lækkert løbeur med en masse fede funktioner. Denne model kan blandt andet forhandles via Pulsure.dk

Konklusion 8/10

M430 er et rigtig godt løbetur, både til begynderen og den rutinerede. Polar har tilføjet en masse lækre features, men man kan godt mærke at uret er designet som løbeur og ikke aktivitetstracker. Dog får du alle de klassiske data som skridt, søvntracking, og aktive minutter. M430 har en rigtig fin brugervenlighed og er let at finde rundt i. Som træningsmakker er M430 super effektiv og motiverende. Der er rig mulighed for at få alle tænkelige informationer omkring din træning, både under og efter.

Værdi for pengene 9/10

Polar M430 har en rigtig høj værdi for pengene. Det er et holdbart, lækkert, og feature-spækket GPS-ur, med god præcision og batterilevetid.

Design 7/10

Selve designet på M430 er ganske fint. Det er et utrolig behageligt ur at bære, men det trækker ned at remmen er lavet så lang at den sidder og flapper på mindre håndled. Dog fås uret med to forskellige størrelser remme, så det er nok ikke alle der oplever denne problematik. M430 er et rigtig lækkert og funktionelt ur, men som daglig aktivitetstracker pynter det meget på håndleddet. Det software-mæssige design kunne godt have bruge en kærlig hånd, for at gøre det ekstra lækkert. Den monokrome skærm og menuopsætning virker lidt gammeldags og udvalget af hjemmeskærme efterlader én lidt skuffet.

Brugervenlighed 8/10

Der er en rigtig fin brugervenlighed ved M430, noget Polar generelt er rigtig gode til. Knapperne er lette at trykke på, også under træning. Opsætningen virker rigtig intuitiv og det er let at finde sine informationer for dagen. Men når det kommer til at finde data fra tidligere træninger, statistikker, og fremskridt, så mister M430 lidt af sin brugervenlighed.