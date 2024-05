Sund livsstil kan modvirke genetik

Sund livsstil kan modvirke genetisk risiko for tidlig død med 62%, ifølge ny forskning. Uanset genetisk risiko, er usund livsstil forbundet med tidlig død.

30 apr. 2024 kl. 09:57 Af Maria DEL:

Selvom din genetik sætter dig i større risiko for tidlig død, kan en sund livsstil markant bekæmpe det, ifølge en ny undersøgelse. Det er måske ikke en kæmpe overraskelse men der er vigtig viden at hente trods alt. Risikoen kan mindskes med op til 62% hos personer med en genetisk disposition, sagde hovedforfatter Dr. Xue Li, dekan for skolen for Folkesundhed på Zhejian Universitets Medicinskole i Kina.

Mange studier har vist forbindelsen mellem en sund livsstil og lang levetid, og andre har understreget den genetiske komponent i levetiden. Men rapporten, der blev offentliggjort mandag i tidsskriftet BMJ Evidence Based Medicine, undersøgte, hvordan de to elementer spiller sammen.

Med data fra over 350.000 mennesker og oplysninger om deres genetik, uddannelse, socioøkonomiske status og sygdomshistorie havde denne undersøgelse en stærk metodologi, sagde Dr. Aladdin Shadyab, associeret professor i folkesundhed og medicin ved University of California San Diego. Han var ikke involveret i forskningen.

Testgruppen bestod af mennesker med europæisk afstamning, så den kan kun begrænset anvendes på andre befolkningsgrupper, tilføjede Shadyab. Forskerne gav hver enkelt person en polygenetisk risikoscore, som er en score der opsummerer tilstedeværelsen af flere gener, der påvirker menneskets levetid, ifølge undersøgelsen. Deltagerne i undersøgelsen fik også en score baseret på, hvor godt de efterlevede sunde livsstilsprincipper, og blev derefter fulgt i gennemsnit i 13 år for at se om de havde en kort, mellemlang eller lang levetid.

"Data viste, at alle, uanset deres genetiske risici, var 78% mere tilbøjelige til at dø tidligt, hvis de havde en usund livsstil. Og mennesker med både en genetisk risiko for kort levetid og en usund livsstil var dobbelt så tilbøjelige til at dø tidligt som dem uden genetisk risiko og sundere livsstil", sagde Li, som også er direktør for National Institute for Data Science in Health and Medicine of Zhejiang University. Personer med genetisk risiko kunne forlænge deres levetid med op til 5,5 år med en sund livsstil, viste dataene.

Studiet var observatorisk, hvilket betyder, at det kunne fastslå sammenhænge, men ikke med sikkerhed sige, at adfærdene var direkte årsag til ændringerne i levetiden. Men forskerne var i stand til at identificere fire faktorer, der var forbundet med den største indflydelse på risikoen for tidlig død. "Studiet identificerede en optimal livsstilskombination med fire livsstilsfaktorer, ingen nuværende rygning, regelmæssig fysisk aktivitet, tilstrækkelig søvnvarighed og en sund kost, der tilbød bedre fordele for at forlænge den menneskelige levetid," sagde Li.

Tilstrækkelig søvn blev defineret i studiet som syv til otte timers søvn om natten. De nuværende fysiske aktivitetsretningslinjer for amerikanere anbefaler mindst 150 minutters moderat fysisk aktivitet og to dage med styrketræning om ugen for voksne. Moderat alkoholforbrug i USA defineres som et loft på to drinks om dagen for voksne mænd og en drink om dagen for voksne kvinder, ifølge US Centers for Disease Control and Prevention.

For et sundere, længere liv har mange studier vist støtte til Middelhavskosten, en spisestil der fokuserer på plantebaseret madlavning med masser af frugt, grøntsager, fuldkorn, bønner, frø og olivenolie. Rødt kød bruges sparsomt. Når det kommer til at få nok søvn, hvis du ikke kan synes at få disse syv eller otte timers søvn, så prøv at etablere en søvnrutine, stå op af sengen, når du ikke kan sove, og hold soveværelset køligt, mørkt og frit for elektronik.