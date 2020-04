AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-01-25 09:58:52

Google Home - Styr hjemmet med din stemme

Google Home er en smart højttaler og digital assistent, som du styrer med stemmen – på dansk, og som opfølgning på en dansk Google Assistent, blev Google Home højttalerne lanceret i Danmark i slutningen af 2018. Efter noget tid på markedet, er vi klar med vores vurdering.





For noget tid siden blev Googles Assistant lanceret på dansk herhjemme. Først med en stille lancering på telefonen, som efterfølgende blev fulgt op af en lancering af Google Home og Google Home Mini enhederne, og det er netop dem vi skal se på i dagens Tweak anmeldelse.

Se vores anmeldelse på vores YouTube kanal herunder.

For dem af jer der måske ikke har stiftet bekendtskab med Google Assistent, så er det en digital assistent drevet af kunstig intelligens og en masse af Googles algoritmer som huserer i din telefon, eller som vi ser på i dag - andre enheder der understøtter det.

Dette giver dig mulighed for enten på skrift eller med stemmen, at bruge den til at foretage et hav af forskellige ting. Det kan være alt fra almindelige google søgninger eller opdatering af din kalender, og til kontrol af dine smart enheder i hjemme, hvis du har den slags installeret.

Fordelen ved at have det i en enhed i stuen eller et andet rum i dit hjem, er selvfølgeligt at du ikke behøver at finde din telefon frem fra lommen for at spørge om hvad klokken er i Manila eller tilføje en aftale i kalenderen.

Google Home enhederne kommer herhjemme i to versioner. Den store som bare hedder Google Home, og så en fysisk mindre Google Home Mini.

Google Home, selv i den store version, fylder ikke alverden på bordet, og under den ydre skal, er der tre højtaler drivers, der sørger for lyden til dig sammen med mikrofoner, der kan opfange din stemme, hvis du bruger kommandoen "Hey Google" eller "Ok Google".

Google Home er udstyret med alt den indre hardware, som den har behov for til at forbinde til dit trådløse hjemmenetværk og andre trådløse enheder. Trådløs er nemlig kodeordet, for ud over kabelet til strøm er der ikke mulighed for at forbinde noget til den via kabel.

Der er en enkelt fysisk knap på bagsiden, hvis du vil slå mikrofonerne fra, så den ikke lytter til stemmestyringen. Toppen er indrettet med touch interface, hvor der blandt andet er mulighed for at skrue op og ned for lyden.

Det er også i toppen at man finder de små lysdioder, der angiver om Google lytter til dig eller om der for eksempel er et problem med din forbindelse.

Alt anden interaktion og indstilling af Google Home foregår gennem Google Home appen på din telefon.

Hvis vi hurtigt skal forbi Google Home Mini, så har den alle de samme funktioner som den store Google Home, men bare i en mindre pakke med en deraf følgende mindre højttaler.

Google Homes primære funktion er for mange sikkert at fungere som en trådløs højtaler, og man kan afspille musik til den ved at forbinde for eksempelvis sin Spotify eller YouTube Music konto til den. Men man kan også lytte til Radio via visse understøttede apps, og endelig er der mulighed for at Caste musik fra din telefon til den via dit netværk.

Som musikafspiller fungerer den store Google Home fint til et mindre lokale som en stue, og jeg synes den klarer det overraskende godt for sin størrelse. Den kan naturligvis ikke måle sig med et dedikeret anlæg med fornuftige højttalere, og det er specielt på bassen, den kommer til kort.

Men som musik i baggrunden i hverdagen fungrerer den super godt, og hvis man vil have mere bund i lyden, kan man enten via Bluetooth eller Chromecast Audio - forbinde til sit store anlæg og spille musikken den vej.

Den mindre Google Home Mini er grundet sin størrelse mere udfordret på lyden, men selv denne model klarer sig ret fornuftigt, så længe den ikke udfordres for meget på volumen. Jeg har selv haft den placeret i soveværelset, hvor den har været mere end tilstrækkelig.

Har man flere Google Home enheder i sit hjem, eller bare andre understøttede enheder, kan man direkte, eller via en tilsluttet Chromecast Audio, forbinde dem sammen i grupper, så musikken kan spille på tværs af alle eller bare bestemt enheder i hjemmet.

Selv om muligheden for trådløs musik i hjemmet selvfølgelig er en rar ting, så begynder Google Home først rigtigt at blomstre, når man dykker ned i smart funktionerne, som styres via den indbyggede Google Assistant, enten via din telefon eller via din stemme.

Indbygget i Assistant er der forskellige muligheder, der kan lette hverdagen. Det mest nærliggende, er en helt almindelig Google søgning.

Der er dog også mulighed for at tjekke vejret, tjekke rejsetiden til arbejde, forudsat at du har fortalt Google, hvor du arbejder, eller tjekke din kalender - igen hvis du giver Google adgang til din kalender.

På samme måde er der også mulighed for med stemmekommandoer, at oprette nye begivenheder i din kalender eller bare simple påmindelser, hvis du vil mindes om noget på et bestemt tidspunkt, og man kan endda tilføje ting til sin indkøbsliste, som så er let at hive frem på telefonen, når du står i supermarkedet.

Det er alle sammen små, men super praktiske ting, og er noget af det jeg har brugt min Google Home mest til i den tid, hvor jeg har haft den. Fordelen ved hurtigt lige at kunne oprette en påmindelse eller tilføje noget til indkøblisten, betyder at jeg meget oftere husker de små ting i hverdagen.

Alle tingene bliver lynhurtigt synkroniseret med dine Google Apps på andre enheder, og nye begivenheder dukker for eksempel op med det samme i din kalender - både på PC og telefon.

At bruge ting som kalenderen kræver dog, at man sætter sin Google Home op med Voice Match, så den genkender dig specifikt, og altså ikke fortæller dine personlige kalender oplysninger til alle der spørger den.

Der kan tilføjes op til seks personer med hver deres Voice Match på Google home. Google Homes svar og styring af enheder, er så tilpasset den pågældende person.

Så jeg kan styre min egen kalender og Spotify playlister, mens kæresten eller børnene har deres egen. Det kræver bare at hver person har sin egen seperate Google konto, som skal inviteres til at deltage.

Det er også et lag af sikkerhed omkring de personlige oplysninger, som man eventuelt. kunne have i sin kalender, eller andre steder, hvor Google Home har adgang til dem.

Har du en Chrome Cast sluttet til dit TV, kan du også bruge Google Home til med stemmen at styre afspilningen. Det er simpelthen bare at sige, hvilken serie du gerne vil se, og så starter den op på TV'et, hvis du har tilknyttet din Netflix konto.

Så der i Google Home en masse muligheder for at lette lidt praktiske gøremål og lytte til musik, men det er kun at kradse i overfladen, for i økosystemet er der også et hav af andre enheder, som du kan forbinde og styre, og på den måde gøre Google Home til det, der forbinder dine Smart enheder på tværs af hjemmet.

Det mest nærliggende er ting som Phillips Hue lys systemet, men også Ikeas Trådfri lys, og kontakter kan styres med stemmen, når det først er sat til. Det giver en masse muligheder for at styre hjemmet, uden at skulle tænke på kontakter eller andet, men udelukkende ved brug af stemmen.

Da det er en generel standard der ikke er bundet specifikt til Google, som enhederne bruger til at kommunikere med hinanden, så er der masser af forskellige muligheder til enheder der i en eller anden form at kobles sammen med Google Assistant og Google Home.

Jeg har ikke tid til at gennemgå dem alle sammen, men listen vokser hele tiden, og dækker ting som lys og kontakter, som jeg allerede har nævnt, men også dørlåse, termostater, overvågningskameraer, alarmsystemer og meget andet.

Rigtigt meget af det er officielt understøttet af Google, men rigtigt meget er også lidt i en gråzone, hvor man kan få tingene til at virke, hvis man er villig til at arbejde lidt med det.

Der findes mange forskellige kontrollere og andet man kan købe, som kan bruges til at forbinde ting til ens Smart Home, og der er meget aktive grupper på Facebook eller andre steder på nettet, med folk der deler ideer og nye produkter med hinanden.

På dansk vil jeg for eksempel anbefale at kigge forbi Facebook gruppen “Google Home Assistant Danmark”, som jeg selv er medlem af, og som er en meget aktiv gruppe med hjælp, tips og gode råd, hvis man løber ind i udfordringer.

Hvis jeg skal bruge mig selv som eksempel, så har jeg pt. forbundet stort set alt mit lys herhjemme til Google Home, så jeg hurtigt med stemmen kan tænde og slukke lyset, eller skrue op og ned for lysstyrken. Derudover har jeg forskellige Smart Plugs rundt om i hjemmet, som er forbundet til stik, så jeg let og hurtigt kan slukke eller tænde for forskellige ting, og sørge for at holde standby forbruget nede.

Det meste af det som jeg har været inde på indtil nu, fungerer fint med Google Home sat til dansk, men man kommer unægteligt lidt til kort i forhold til den engelske version, som har været på markedet noget længere.

Folkene fra Google sagde det selv, da jeg var til deres lancerings event i forbindelse med at Google Assistant kom på dansk, og at de lancerede Google Home herhjemme. Den engelske version har været ude i flere år, og er blevet brugt af millioner af mennesker, og det har både systemet og Google lært en masse af, men det er ikke alt der direkte kan overføres til den danske version.

Så vi mangler altså nogen funktioner, som findes på den engelske version og som ikke har fundet vej til den danske endnu, men som Google i langt de fleste tilfælde har på vej, og som vi så altså nok kan forvente med tiden.

En af dem jeg personligt selv savner mest er Rutiner, hvor man med en enkelt kommando kan sammenkæde flere ting. Så ville du fx med en simpelt god morgen kommando kunne tænde lyset, begynde at spille din favorit radiokanal og tænde for strømmen til kaffemaskinen. Som det er nu, her i starten af 2019, skal de klares med en række separate kommandoer i stedet for, hvilket selvfølgeligt gør det hele til en noget mere besværlig process, hvis man vil flere ting på samme tid.

Der er også visse apps der ikke helt fungerer optimalt på dansk, da de jo naturligt nok, er skrevet til engelsk. For eksempel kan jeg ikke få min Logitech harmony Hub til at virke på dansk, så jeg kan ikke bruge den i stedet for min fjernbetjening.

Man har dog muligheden for at sætte sin Google Assistant og Home til engelsk, hvis man vil, og endda også køre med begge sprog slået til, så man har mulighederne for begge dele på samme tid.

Den løsning har dog lidt varierende succes efter min erfaring, og efter lidt tid valgte jeg bare at gå tilbage til dansk igen.

Jeg har læst om andre på nettet, hvor det tilsyneladende virker fint, så det kan godt være et problem med netop min kombination af apps.

Ting som rutiner og genveje burde dog være på vej til dansk, meget snart så forhåbentligt er der snart nogen af de samme muligheder på dansk.

Hvis jeg lige skal runde Google Home appen på telefonen, hvor alt den lidt mere avancerede opsætning og styring finder sted, så der den relativt let at gå til. De forskellige enheder man har tilsluttet kan tildeles et bestemt rum i hjemmet, så de lettere at holde styr på, og man kan ændre indstillingerne for de enkelte enheder eller betjene dem direkte fra appen. Det fungere generelt rigtigt fint, men der er nogle underlige begrænsninger ind i mellem. For eksempel kan jeg ikke indstille farverne på mine Hue pærer selv om det er farve versionerne.

Den slags små underlige ting er der flere af rundt omkring, jo mere man bruger systemet, så det er ikke et perfekt system, og vil man bruge det til lidt mere end bare basisfunktionerne, så skal man være indstillet på ind imellem, at skulle rode og fejlfinde lidt på tingene for at få det til at virke som man gerne vil have det til.

Tingene er ikke helt så intuitivt opsat, som jeg godt kunne tænke mig det, så selv om der ligger et stærkt system under det hele, så kan det være svært at finde ud af præcis hvordan man får det hele til at spille. Specielt når Googles egen support også til tider er RET upræcis og vag i sine beskrivelser, eller simpelthen bare ikke up to date.

Her er der dog heldigvis meget hjælp at hente på nettet eller i grupper på Facebook, som jeg var inde på tidligere.

Min anmeldelse her er helt bevidst blevet forsinket, netop fordi jeg ville give systemet lidt tid til at modnes lidt, og selvom tingene ikke er på plads endnu alle steder, så er der allerede sket en del i en positiv retning i de par måneder, som jeg har haft Google Home inden for døren. Så tingene går da klart i den rigtige retning.

Jeg synes dog at de basale funktioner, som stemmestyring af musik, kalender, lys og påmindelser sammen med hurtige Google søgninger og ande,t er en lækker feature i sig selv. Muligheden for hurtigt at bede systemet om at spille musik, og dele det rundt om i huset, hvis man har flere enheder, er super lækkert, og det i sig selv, synes jeg er et stort plus.

Hvis man vil sætte sig mere ind i det, og arbejde lidt mere i dybden, så er der ud over det et hav af muligheder for Smart Home løsninger, som kun gør det endnu mere tiltalende i min bog.

På nuværende tidspunkt. kan man få den store Google Home for omkring 1200 kr. mens Google Home Mini lander lige under 400 kr, og til den pris synes jeg man får utroligt meget funktionalitet med. Synes man, som mig, at Smart Home og stemmestyring er sjovt at lege med, så synes jeg at Google Home og Google Assistent er et godt udgangspunkt og kun ekstra lækkert at tingene også er til stede på dansk, selvom den skal lære lidt mere for at være helt god.

GODT:

Gode funktioner der kan lette visse opgaver i hverdagen

Fornuftig lyd

Masser mulighedher for Smart Home tilslutninger

SKIDT:

Dansk er ikke helt optimeret

Google Home App der ikke altid giver mening

Funktionerne er afhængige af stabil internet forbindelse