AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-11-19 13:45

Google Stadia hands on - Vi tester cloud gaming

Google Stadia rulles ud fra i dag, og er den første seriøse spiller på markedet herhjemme der tilbyder Cloud Gaming. Vi har haft muligheden for at prøve tjenesten af via et besøg på et Google event.





Vi vil først lige indskyde, at der IKKE er tale om en anmeldelse. Vi har haft muligheden for at få en hands on oplevelse af Googles nye Stadia Cloud Gaming tjeneste, da vi var forbi et lille Google Event i indre København.

Det var dog kun omkring en time vi havde med Google Stadia i et pre-launch Demo setup, hvilket ikke er nok til at give en mere dybdegående fornemmelse af tjenesten. Så det er altså blot vores indledningsvise oplevelser med Google Stadia.

Google har ikke holdt sig tilbage i deres markedsføring af deres nye Cloud Gaming tjeneste, og har solgt det som noget, der kunne revolutionere gaming, som vi kender det.

Kort fortalt giver Google Stadia muligheden for at spille fulde versioner af store spil, som Call of Duty, Assasins Creed og andre lignende spil, uden at skulle have en dedikeret gaming PC eller konsol.

Det eneste man har behov for, er at en solid internetforbindelse, og så kan man gennem tjenesten spille enten på sit TV via en Chromecast enhed eller endda på din Android telefon, forudsat du har den rigtige.

Spillene bliver altså afviklet på Googles massive datacenter servere og bliver herefter streamet til dig.

Hvis du er mere nysgerrig på hvad Cloud Gaming er, så har vi en mere grundig gennemgang af teknologien bag, som du kan læse lige her.





Game on!

Vores oplevelse af Google Stadia foregik via et Founders Edition sæt, som var sluttet til et 4K TV. Vi havde mulighed for at spille Mortal Combat, Destiny 2 og Shadow of the Tomb Raider.

Stadia har et meget simpelt interface på TV skærmen, hvor de eneste muligheder er at se en oversigt over de spil man ejer. Herfra kan man starte det spil man gerne vil i gang med eller tilpasse indstillinger.

Alt anden styring af din Google Stadia konto og køb af nye spil foregår via Stadia appen på din smartphone.

Når du vælger et spil, loader det på samme måde som man kender det fra PC eller konsol. Så løftet om, at kunne starte spillet op i løbet af få sekunder, er ikke noget Google har fået på plads endnu.

Vi vil skyde på, at loadtiden er en anelse hurtigere, end hvis du havde spillet på en Xbox eller PlayStation.

Når spillet først er loade,t er det dog umiddelbart samme oplevelse, som hvis du sad på PC eller konsol i forhold til, hvordan du starter spil op og så videre.

Man har dog ikke adgang til grafiske indstillinger i spillene, eller for den sags skyld bare mulighed for at se, hvordan de reelt er indstillet. Den del af menuen er skåret ned til at kunne indstille lydstyrke og andre simple indstillinger.





Dræber latency eller?

Vores umiddelbare oplevelse af spillene var god, og vi oplevede ikke nogen forsinkelse mellem inputs og handlinger på skærmen. Det var ihvertfald ikke en oplevelse vi ville kunne skelne fra en konsol oplevelse i samme spil. Det ville måske være muligt, hvis vi kunne lave en direkte sammenligning, men selv der tror vi at vi ville have svært ved at klare en blind test.

Vi vil dog sige, at det spil hvor vi ville være mest tilbøjelig til at kunne fornemme, var i Destiny 2. Der ville jeg dog allerede det store handicap at spille med en controller, og ikke mus og tastatur, som jeg er vant til. Det gjorde det mere eller mindre umuligt at fornemme, om der var nogen nævneværdig latency.

Lige netop under min tid med Destiny 2 oplevede jeg dog en anden af Google Stadias akilleshæle - netværksproblemer. Det resulterede i en hakkende afviklingen af spillet, som i et actionpræget spil som det, naturligvis er et stort minus for oplevelsen.

Det var kortvarigt, men er dog med til at vise, at man ikke kan komme uden om, at man er afhængig af at have en både hurtig og stabil internetforbindelse, for at kunne afvikle Stadia spil flydende.





4K HDR… MEN!

Generelt set var forbindelsen i demo setuppet dog god, og ud over de korte problemer med Destiny 2, oplevede jeg ikke nogen lignende problemer i løbet af den lille time jeg spillede.

Forbindelsen var godt nok til at understøtte afvikling af spillene i 4K HDR. Det er muligt løbende at tjekke op på status via Stadia Menuen. Hele min spilsession kørte på 4K HDR indstillingen, men nu er 4K ikke nødvendigvis ensbetydende med et smukt spil.

Opløsningen er jo kun en del af billedet her, og begravet under det tal er der en masse andre ting, der spiller ind på, hvor godt et spil ser ud.

Der er ingen tvivl om, at spillene generelt så gode ud og jeg vil sige, at oplevelsen er sammenlignelig med at spille på konsol og lidt til endda. Jeg havde ikke nogen mulighed for reelt at tjekke, hvilken framerate spillene kørte med, men min bedste vurdering er, at de lå fint på de lovede 60 FPS, da det var en fint og flydende oplevelse.

Når det er sagt så vil jeg dog også indskyde, at der er indgået nogen tydelige kompromiser for at nå dertil. Nok kører spillet måske i 4K HDR, men specielt i et spil som Shadow of the Tomb Raider, som jeg har spillet meget på PC, var det tydeligt for mig, at den grafiske kvalitet var langt fra den jeg har oplevet på PC.

Det var specielt i texture kvaliteten og skyggerne, at jeg synes det var tydeligt. Det resulterede i et overordnet fint billede, som bare så lidt udvasket og fladt ud i detaljerne.

Selv uden en direkte sammenligning var der en klar og tydelig forskel i forhold til PC. Det vil nok svare til at køre spillet i 4K, men med medium eller low indstillinger.





Dommen?

Som jeg startede med at sige, så har jeg slet ikke haft nok tid med Google Stadia, til at kunne lave en egentlig anmeldelse.

Jeg vil dog sige, at det virkede bedre end jeg måske havde forventet. Det er en fornuftig og ikke mindst lettilgængelig måde at komme i gang med at spille.

Jeg er dog stadig ikke helt overbevist om holdbarheden endnu. Jeg har svært ved at se Google Stadia, i sin nuværende form, kan være noget der lokker folk væk fra PC eller konsol, hvis man allerede spiller der.

Google Stadia er ude fra i dag, eller det vil sige folk der er med på Founders Edition pakken, vil kunne begynde at modtage deres sæt nu med posten. De bliver dog sendt ud løbende, så ikke alle vil altså være med fra starten af.

Samtidigt så mangler der en del af de features, som Google ellers selv promoverede Google Stadia på. Der er fx ikke noget achievement system, som man kender det fra PC og konsol, der er ingen mulighed for in game stemme kommunikation og det buddy pass, der skulle følge med Founders Edition er heller ikke klar.

Samtidigt er mulighederne for at dele spiltilstande, det som Google kalder Stateshare, heller ikke muligt. Herhjemme har vi heller ikke mulighed for at spille på Android enheder, da det pt kun virker på Google Pixel telefonerne, som vi ikke kan købe herhjemme.

Så det er altså en lidt handicappet version af Stadia som kommer ud nu. Founders Edition eller Premiere Edition, som er den nye tilsvarende, koster 999 kr. Der får man tre måneders Stadia Pro abonnement med, men herefter skal man betale et fast løbende abonnement på 69 kr. Oven i det skal man så købe de spil man gerne vil spille, for noget der minder om fuld pris.

Der er pt to spil gratis med i et Stadia Pro abonnement, det ene er Samurai Showdown mens det andet er Destiny 2, som nu også er gratis at spille på andre platforme, så det er ikke meget af et tilbud der.

Til sammenligning kan man pt købe en Xbox One for omkring 3000 kr., eller betydeligt mindre hvis man handler brugt, og her kan man med et Xbox Gamepass for 79 kr. om måneden få adgang til mere en 100 spil man kan hente og spille. Det inkluderer store nye titler som Gears of War 5 og Outer Worlds som jeg ihvertfald kan se noget mere værdi i forhold til de spil der er med i Google Launch liste af spil.





Listen af spil på Google Stadia ved launch er:

Assassin's Creed Odyssey

Attack on Titan: Final Battle 2

Destiny 2: The Collection (en del af Stadia Pro)

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown (en del af Stadia Pro)

Shadow of the Tomb Raider

Thumper

Tomb Raider 2013

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

I den kamp har jeg svært ved at se, at Google Stadia tilføjer noget til markedet, som på nogen seriøs måde kan konkurrerer lige nu.

Google har en masse gode planer for Stadia, og potentialet for at kunne lave noget der giver os helt nye muligheder for gaming er der, hvis de får realiseret de planer. Det er dog formodentligt noget, der ligger et godt stykke tid og måske endda år ude i fremtiden.

For nu vil jeg dog tillade mig at være lidt skeptisk overfor Google Stadia, og jeg holder mig ihvertfald stadig til lokal hardware baseret gaming i form af konsol eller PC.

Men lad os høre jeres mening om Google Stadia i kommentarfeltet lige her under. Er det en tjeneste som I kan se potentiale i, eller er I måske allerede med på vognen med et Founders Edition sæt?