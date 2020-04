AUTHOR : Michael Hermansen

Google Nest Mini; Smart Home i miniformat

Google har sendt os den nye Nest Mini, som er anden generation af Nest-serien. Den lille smarte Google Assistent, der kan kobles op med et væld af Smart Home produkter.





Google Nest Mini er en lille Smart Home højttaler, der bringer Google Assistant ind i din stue, og den samarbejder desuden med alle dine andre Smart Home produkter, så man virkelig kan få styr på hele huset uden at skulle rejse sig fra sofaen alt for tit. Hvad den lille fikse enhed egentlig kan, skal vi se mere på i denne artikel.

Tekniske specifikationer:

Mål: 98 mm x Højde: 42 mm

Enhedsvægt: 181 g

Farver: Lysegrå og Mørkegrå

Forbindelsesmuligheder: Wi-Fi og Bluetooth

Strøm: 15 W strømadapter og DC-strømstik

Google Assistent: 360-graders lyd med driver på 40 mm

Styring ved kapacitiv berøring

3 mikrofoner med stort lytteområde

Processor: Quad-core 64-bit ARM CPU på 1,4 GHz

Understøttede operativsystemer til Home-appen: Android og iOS

Ovenfor kan I se Googles egen produktvideo af Google Nest Mini Smarthøjttaleren.

Google Nest Mini kommer i en indpakning, der minder ganske meget om så mange andre indpakninger, vi har set fra Googles side. Bagsiden lokker også med et fint præsentationsbillede af Nest Mini placeret på et bord for at vise, hvor lidt den egentlig fylder i hjemmet.

"Hey Google" eller "Ok, Google" er kodeordene for at kommunikere med sin Google Nest Mini enhed. Derefter kan man bare fyre kommandoer eller spørgsmål af til sin Google Assistent.

Bagsiden af Google Nest Mini er lavet i et skridsikkert gummimateriale, så enheden ligger godt fast uden vibrationer, når man eksempelvis spiller højt musik. På bagsiden er der også lavet hul til, at man kan hænge sin Google Nest Mini op på væggen og derved spare plads på kommoden eller lignende.

Der gemmer sig også en lille kontakt til at deaktivere mikrofonen i Google Nest Mini, såfremt man skulle ønske at slå den helt fra. Så vil dioderne på fronten lyse orange for at indikere, at Google Assistent ikke har mulighed for at lytte på dine kommandoer.

På fronten er der anvendt et gråt meshstof, som giver den et råt men alligevel elegant look. Generelt er den lille fikse Google Nest Mini en lækker enhed at se på og røre ved.

Lagt ud på bordet fylder den ikke meget, som vi kan se ovenfor. Højttaleren er lille at se på, men den rummer alligevel masser af lyd i den lille 40 mm driver, hvis man gerne vil spille lidt højt. Selvfølgelig giver den ikke en dyb bund i lydbilledet, men den kan sagtens bruges til at høre musik, mens man laver mad eller gør rent.

Jeg har valgt at hænge min Google Nest Mini op i stuen på væggen, så jeg ikke skal have den liggende på mit TV-møbel. Så snart man har sat DC-inverteren til strøm og koblet sin Nest Mini til, er man faktisk klar til at starte opsætningen.

Opsætning og muligheder med Google Nest Mini

For at kunne opsætte sin Google Nest Mini, eller nogen Google enheder generelt, skal man ind og downloade Google Home fra Google Play eller App Store, så man kan komme videre. Google Home er en app, der hjælper dig med at styre alle dine Android-baserede Smart Home enheder.

I Google Home appen skal man opsætte sit hjem med rum, så Google Assistent ved, hvor du har de enkelte Smart Home enheder stående. Når man vælger at ville opsætte en ny enhed, søger Google Home efter Android enheder, der ikke er tilknyttet ens hjemmenetværk endnu.

Google Home finder hurtigt vores Google Home Mini, og derfor kan vi nu komme videre med at opsætte enheden til vores netværk, som vi skal vælge på listen og indtaste kodeordet til.

Google Nest Mini understøtter rigtig mange forskellige streamingenheder, men her har jeg tilknyttet den til min Spotify- og Netflix konto. Viaplay og YouTube Music er også blandt de tjenester, som Google Nest Mini understøtter.

Slutteligt vil Google Home også gerne tilknytte eventuelt andre Smart Android-enheder til Google Nest Mini, så man kan styre dem via sin Google Assistent.

Jeg har også LIFX Smart Home pærer i hjemmet, og de er understøttet af Google Assistent, så dem har jeg selvfølgelig også koblet på via Google Home appen, så jeg kan styre lyset fra sofaen. Philips Hue er ligeledes understøttet blandt rigtig mange andre, som I kan læse mere om hos Google.

Brugen

Nu skal vi så se lidt på. hvordan Google Nest Mini fungerer i daglig brug. Her vil jeg lege lidt med styring af lys i huset, afspilning af musik og brug sammen med min NVIDIA Shield.

Til musik fungerer Google Nest Mini rigtig fint. Via Google Home appen havde jeg allerede logget ind på Spotify via mit Facebook login, og derfor kunne jeg hurtigt sætte Spotify som min standardapp til afspilning af musik. Derved kan man bare sige: "Hey Google. Tænd musikken.", og så starter Spotify enten på Nest Mini selv eller på min Denon AVR-X3500H forstærker via HEOS appen. Lyden i Nest Mini kan selvfølgelig ikke måle sig med større højttalere og subwoofere, men den lille 40 millimeter driver med 360 graders lyd gør det faktisk rigtig godt. Lyden er fint detaljeret, og det der mangler er noget dybde. Men er man bare i gang med støvkluden eller bag gryderne i køkkenet, så er der ingen problemer i at høre musik via Google Nest Mini.

Sammen med LIFX appen har jeg også leget med at styre mit Smart Home LED-lys i stuen. Nest Mini kan både tænde og slukke samt justere lysstyrken med en enkelte kommando, og det kører helt gnidningsfrit. Hvordan det virker sammen med Philips Hue, ved jeg af gode grunde ikke, men jeg er fortrøstningsfuld, efter at have set hvordan det virker med LIFX.

Google Assistent kan desværre ikke styre Android TV enheder endnu, så jeg kan ikke decideret få den til at styre min NVIDIA Shield. Men til gengæld fungerer det fint sammen med Netflix og Viaplay. Eksempelvis kan man sige: "Hey Google. Afspil Stranger Things på Shield.", og så kører det bare. Så selvom der er mere i vente i forhold til at styre sine Android TV enheder, så er der allerede gode funktioner at lege med.

Pris

Google Nest Mini kan fås fra 420,00 kroner og opefter, hvilket er en meget god pris

Konklusion

Konklusionen på Google Nest Mini kan rundes meget enkelt af i dag. Google Nest Mini har et rigtig fint design, som er enkelt men alligevel råt at se på, og det passer derfor ind i de fleste hjem, uanset hvilken stil man fører sig. Dernæst er den superenkel at opsætte og komme i gang med at bruge. Google Nest Mini understøtter rigtig mange Smartenheder, og derfor kan man få rigtig meget glæde af sin Nest Mini. Man kan styre sin favoritstreaming-tjeneste til musik, film og serier, mens man også kan styre belysningen i hjemmet. Jeg har et lille minus ved brugen af Google Nest Mini, mens den afspiller musik. Det er nemlig sådan, den har lidt svært ved at opfange, når man kalder: "Hey, Google.", mens musikken spiller. Jeg savner også at kunne styre min Shield noget mere via stemmekommandoer, men det har vi endnu i vente. Mon ikke nok vi får det at se i fremtiden.

Godt:

Lille og elegant design

Nem opsætning og nem at bruge

Fin pris

Understøtter rigtig mange Smart Home enheder

Knapt så godt:

Nest Mini reagerer ikke så godt, når der spilles musik

Score: 9 + Safe Buy Award