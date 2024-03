Nye Razer Seiren V3-mikrofoner

Razer er klar med opdateringer til deres serie af Seiren mikrofoner. Der lander to nye modeller i serien med Seiren V3 Chroma og Seiren V3 Mini.

4 mar. 2024 kl. 09:34 Af Kenneth Johansen DEL:

Razer har afsløret to nye tilføjelser til deres lydsortiment: Razer Seiren V3 Chroma og Seiren V3 Mini. Disse mikrofoner er en fusion af Razers ikoniske æstetik med topmoderne funktionalitet, skræddersyet til at være midtpunktet i ethvert gaming-setup, streaming-studie eller indholdsskabelsesrum.

"Vi er begejstrede for at lancere Seiren V3 Chroma og Seiren V3 Mini, hvor Razer viser fusionen af topkvalitets lyd med den dynamiske flair af Razer Chroma RGB," siger Nick Bourne, chef for Razers Mobile, Console & Streaming Division. "Disse mikrofoner er designet til at imødekomme de mangfoldige krav fra moderne indholdsoprettelse og tilbyder enestående tilpasning, kontrol og klarhed, der virkelig skiller sig ud."

Razer Seiren V3 Chroma

Razer Seiren V3 Chroma sætter en ny standard for USB-mikrofoner i gaming-verdenen, ved at blande fejlfri lydklarhed med en visuelt imponerende RGB-oplevelse. Med sit Stream og Game Reactive Lighting, drevet af Razer Chroma™ RGB, løfter den showmanship-kunsten ved at reagere på begivenheder i spillet og stream-alarmer med levende lysende effekter.

Hjertet i Seiren V3 Chroma er dens Supercardioid Condenser Mic, der fanger hver nuance af brugerens stemme med en enestående detaljeringsgrad, bakket op af et strammere optage mønster, der effektivt minimerer baggrundsstøj. Uanset om man kommunikerer med holdkammerater eller engagerer sig med et publikum, sikrer Seiren V3 Chroma, at hvert ord høres med krystalklarhed.

Seiren V3 Chroma's Multi-Function Tap-to-Mute Sensor er mere end bare en knap - det er et intuitivt kommandocenter lige ved dine fingre. Med et enkelt tryk kan brugerne kontrollere lydudgangen, herunder lydløs/ikke-lydløs, justere belysning og skifte mikrofonens digitale gain begrænser eller tjekke mikrofonovervågningsniveauer med lysindikatorer, der sikrer en fejlfri lydoplevelse selv under de mest intense live streams eller gaming-sessioner.

Razer Seiren V3 Mini

Seiren V3 Mini bygger på fundamentet fra sin forgænger ved at integrere yderligere funktionaliteter i sin kompakte formfaktor. Nye fremskridt inkluderer en intuitiv tap-to-mute sensor med en LED-indikator, der giver øjeblikkelig kontrol og feedback, onboard lyd-mixing via Razer Synapse og en forbedret bit sampling rate for overlegen lydpræstation. Dette gør Seiren V3 Mini til en optimal løsning for streamere og gamere, der søger høj kvalitet lyd uden bulk.

For streamere og gamere kan baggrundsstøj være en vedvarende udfordring. Den 14mm Condenser Mic i dens kerne er skræddersyet til klar, detaljeret stemmefangst, særligt effektiv i højere frekvensområder. Seiren V3 Minis Supercardioid Pickup Pattern isolerer talerens stemme, hvilket sikrer, at kun det tiltænkte lyd bliver fanget. Tilføjelsen af en Tap-to-Mute Sensor med en LED-indikator giver øjeblikkelig kontrol og feedback, en afgørende funktion for live streaming eller under intens in-game kommunikation.