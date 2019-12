AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-05-31 14:59:00

Corsair HS70 - Trådløst gaming headset med 7.1 surround

Corsair har længe været kendt for deres Corsair Void headset, men nu har de et nyt familiemedlem klar til at træde ind i rampelyset. Vi tager et kig på det spritnye Corsair HS70 trådløse gaming headset, som umildbart byder på ret spændende features.

Corsair er blandt andet kendt for deres serie af genkendelige Corsair Void headsets, som kan fås både trådløst og med kabel. I dag lancerer Corsair deres HS70 trådløse headset, som bryder med stilen fra Void sættene og kommer med et andet design. Vi har haft et sæt forbi i god tid, og har selvfølgelig taget et grundigt kig på dem, for at se om de er værdige til gaming.

Se også video anmeldelsen på vores YouTube kanal:

Ved første møde er det tydeligt, at design stilen er ændret en del i forhold til Void serien, til et mere afdæmpet, og synes vi, lækkert design. Corsair sigter efter at finde den gode balance imellem pris og ydelse og HS70 sættet er skåret ret meget ind til benet. Derfor er der ikke en overflod af funktioner, og vi ser fx ikke skyggen af RGB eller andet på HS70.

Stilen er traditionel uden udskejelser, men det synes vi ikke er en skidt ting. Der er stadig små detaljer ved headsettet, som de hvide syninger og metal gitret på siderne med Corsair logoerne, der får sættet til at se lækkert ud. Sættet kan fås både i den sorte udgave, som vi har modtaget til test, men også en hvid version, til de som ønsker et look i den retning.

Byggekvaliteten på Corsair HS70 headsettet er god, med et solidt metal hovedbånd og ørekopper i kraftig plastik der er robuste, men stadig giver god mulighed for fleksibilitet og tilpasning. Sættet har en samlet vægt på 330 gram, altså relativt let taget i betragtning at der også skal klemmes et batteri ind.



Puderne er udført i kunstlæder med memoryfoam, der føles blødt og behageligt og det samme gør sig gældende på hovedbøjlen.

Selve lyden er drevet af 50 mm Neodymium drivers med et frekvensspænd fra 20 Hz til 20 kHz. Det sker trådløst via den medfølgende USB dongle og kan bruges til både PC og Playstation. Ifølge Corsair er rækkevidden ca. 12 meter, hvilket stemmer meget fint overens med vores oplevelse, men bliver selvfølgelig påvirket af eventuelle ting der kommer imellem dongle og headset. Der er desværre ingen mulighed for at tilslutte et 3,5 mm stik, så man kan bruges det med kabel som alternativ hvis der man løber tør for strøm.



Sættet kommer selvfølgelig også med en mikrofon, som er aftagelig, fleksibel og med støjreduktion. Lyden sætter ikke nye rekorder for krystalklar lyd, men den lille mikrofon klarer opgaven godt med begrænset støj og en tydelig omend lidt metalisk lyd.

Batteritiden er angivet af Corsair til 16 timer, ikke super imponerende sammenlignet med andre sæt på markedet, men det er mere end rigeligt til selv de mest hardcore gaming sessions, og til prisen er det også fornuftigt, trods alt. Opladningen foregår via micro USB.

På samme ørekop findes en mute knap til mikrofonen og et volumen hjul. På modsatte side er der en power knap.

HS70 er et gaming headset med virtuel 7.1 surround, så vi har selvfølgelig primært testet sættet til det, men har selvfølgelig også smidt vores sædvanlige række af musiktests efter sættet også.

Til generelt brug i stereo mode klarer HS70 sig utroligt godt. Det er et godt og veldefineret lydbillede, uden at nogen ender af lydbilledet dominerer alt for meget. I musiktesten var der fin plads til selv de finere detaljer i lyden.



HS 70 kan kæmpe lidt med at holde det niveau, hvis man knalder volumen helt op hvor billedet bliver lidt mere mudret og forvrænget, men det er ved et volumen niveau som vi heller ikke vil anbefale at bruge permanent, hvis man vil beholde sin hørelse hele livet. Holder man sig til i spektret op til 75% af max volumen, så er der ingen problemer og HS70 giver et klart og lækkert lydbillede.

Videre til gaming, så er det naturligvis det samme billede, ihvertfald når den holdes på Stereo. En helt fin indstilling at holde det på, og vi fik et fint lydbillede ud af det, som gav en god fornemmelse af verden omkring.

Skiftes der til det virtuelle 7.1 surround, som opnås via Corsairs Utility Enigine software, så ændres billedet lidt. Virtuel surround er altid lidt en blandet pose, men Corsair rammer nogenlunde med HS70. Det giver et mere åbent og luftigt lydbillede og der er en mere udpræget positionering af lyden, og det virker generelt fornuftigt, men rammer ikke altid helt plet. Derfor kan lyden nogen gange hoppe lidt rundt, som om softwaren ikke helt ved hvordan den skal placere tingene eller måske fordi den ikke kan gøre nøjagtigt nok, når det skal simuleres, som det jo er i virtuel surround.

Vi oplever det som meget afhængigt af spillet. For eksempel virkede meget godt i et spil som State of Decay 2, hvor det gav en god stemning og effekt, men det blev mere et forstyrrende element end godt var i The Division, hvor lydbilledet endte med at føles lidt for åbent og rungende på en eller anden måde og her var det specielt udpræget at lydende ind imellem ikke ramte deres position.

I sidste ende vil det nok være lidt en smagssag om man vil foretrækker at spille med eller uden den virtuelle surround slået til. Vi foretrækker klart at have den slået fra, og bare holde os til stereo hvor vi mener, at sættet klarer sig bedst.

Pris:

Corsair kunne lige på falderebet afsløre, at den vejledende udsalgspris for begge modeller i Danmark lander på 899 kr. Så lidt højere end vore bud i videoen, men stadig en fornuftig pris sammenlignet med andre headsets på markedet.

Konklusion:

Vi foretrækker looket på HS70 gamer headsettet over Void, men det afhænger nok lidt af personlig smag. Det mere simple og afdæmpede look er mere cool og klassisk i sin udformning. Ydelsen er super god specielt med prisen taget i betragtning. Vi mener at Corsair har ramt deres målsætning med en god balance imellem pris og ydelse. Det er muligt at få bedre headsets, men til prisen er HS70 et af de bedste trådløse headsets vi har testet. Den virtuelle surround halter en smule men den gode lyd i almindelig stereo gør fint op for det.

Godt:

God pris

Solid ydelse

Fornuftig mikrofon

Knap så godt:

Den virtuelle 7.1 surround halter lidt

Ingen mulighed for 3,5 mm stik

Score: 8,5 + Safe Buy Award