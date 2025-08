Beyerdynamic DT 990 ProX

Er du typen, der nørder lyd, gamer med krav til detaljegengivelse og forventer studieklasse fra dit headset? Så er DT 990 PRO X måske noget for dig. Beyerdynamics ikoniske åbne hovedtelefoner har fået en moderne opgradering – og vi har testet, om hypen holder i praksis.

Inden vi kaster os ud i selve testen skal vi have kigget på specifikationerne, som nemt kan findes på Beyerdynamics hjemmeside.

Specifikationer på DT 990 PRO X

Type: Over-ear headset

Over-ear headset Frekvensgang: 5 – 40.000 Hz

5 – 40.000 Hz Volume control: No

No Drivers: STELLAR.45 driver

STELLAR.45 driver Lydkontrol på headset: Lydstyrke, Mute

Lydstyrke, Mute Stik: 1 x 3.5 – 5.5 mm.

1 x 3.5 – 5.5 mm. Kanaler: Stereo

Stereo Batteri: - mAh

- mAh Batteritid: -

- Vægt: 292 gram

292 gram Support for følgende: Jackstik eller Mini XLR

Rundt om DT 990 PRO X

DT 990 PRO X er en åben, over-ear hovedtelefon designet til krævende lydentusiaster, producere og gamere. Den benytter beyerdynamics nye STELLAR.45-drivere med lav impedans (48 ohm), hvilket gør den velegnet både til professionelle lydinterfaces og bærbare enheder. Komforten er i top med bløde velourpuder og robust metalbøjle, mens det aftagelige mini-XLR-kabel tilføjer fleksibilitet. Lyden er præcis, luftig og detaljeret – ideel til kritisk lytning, miks og spil med høj præcision.

Når du åbner æsken med DT 990 PRO X, bliver du mødt af selve hovedtelefonerne, pakket sikkert og solidt. Med følger et aftageligt 3-meter mini-XLR til 3,5 mm kabel, der også har en medfølgende 5,5 mm adapter, så du nemt kan skifte mellem professionelt udstyr og mere almindelige enheder. Derudover finder du en blød opbevaringspose med snørelukning, som beskytter hovedtelefonerne under transport. En kort brugervejledning og dokumentation fra beyerdynamic afrunder indholdet, så du hurtigt kan komme i gang.

DT 990 PRO X er bygget med fokus på både holdbarhed og komfort. Bøjlen er lavet af robust, pulverlakeret metal, der giver en solid og fleksibel ramme. Ørepuderne er dækket af blød, åndbar velour, som sikrer langvarig komfort – selv ved mange timers brug. Ørekopperne er konstrueret i hård plast af høj kvalitet, hvilket holder vægten nede uden at gå på kompromis med styrken. Det aftagelige kabel er forstærket og tilsluttes via en mini-XLR-stik, som sikrer både pålidelig forbindelse og nem udskiftning. Materialevalget afspejler tydeligt beyerdynamics professionelle tilgang til lydudstyr.

DT 990 PRO X-kopperne er rummelige og komfortable – designet til at rumme selv større ører uden at føles klemt. Indvendigt måler den forholdsvis dybe velourkappe cirka 25 mm i dybden og har en åbning på omkring 57 mm i diameter, mens den udvendige ydre kant spænder omkring 110 mm bredt og højt, hvilket skaber et generøst rum for ørerne . Det store volumen kombineret med de bløde velourpuder giver en afslappet, isoleret og åndbar oplevelse, ideel til lange sessions.

Den højre ørekop på DT 990 PRO X er helt fri for knapper, stik eller betjeningsmuligheder. Der er ingen lydstyrkekontrol, ingen funktionstaster og intet overflødigt – kun et rent, minimalistisk design.

Al tilslutning sker via den venstre ørekop, hvor det aftagelige mini-XLR-stik er placeret. Den højre side er dermed dedikeret til komfort og balance, uden nogen form for indbygget funktionalitet.

Testen – Lyden, brugen og komfort

Det er ikke ofte, man støder på et headset, der sætter nye standarder for, hvordan lyd bør opleves. Men DT 990 PRO X fra Beyerdynamic er netop sådan en sjælden perle. Det her er uden tvivl det bedste headset, jeg personligt har haft fornøjelsen af at teste – og det siger ikke så lidt. Fra første øjeblik er det tydeligt, at det her ikke bare handler om at gengive lyd, men om at formidle en oplevelse.

Headsettet excellerer i nuancer. Detaljegraden i lydbilledet er helt i særklasse, og det gælder uanset om du lytter til et akustisk live-track, et elektronisk beat eller en symfonisk filmmusik. Selv de mindste nuancer – fingerspidser på guitarstrenge, åndedrag fra vokalister eller efterklang i en koncertsal – bliver ikke bare hørt, men mærket. Man får fornemmelsen af at være til stede dér, hvor musikken sker. I studiet. På scenen. På første række.

Den åbne konstruktion bidrager til en bred og luftig soundstage, hvor hver enkelt lyd får plads til at udfolde sig. Der er en utrolig balance i frekvensområderne – bas, mellemtoner og diskant spiller sammen uden at overdøve hinanden. Bassen er ikke pumpet eller kunstig, men naturlig og præcis. Mellemtonen står skarpt, og diskanten formår at være både sprød og silkeblød, uden at blive skarp.

Men det stopper ikke ved musikken. I spil er DT 990 PRO X mindst lige så imponerende. Hvad enten du spiller kompetitivt og har brug for at høre de mindste fodtrin i et PvP-scenarie, eller du fordyber dig i et stemningsfuldt singleplayer-spil, hvor lydbilledet er en del af fortællingen – her leverer headsettet en medrivende og præcis gengivelse. Det giver en følelse af immersion, som ganske enkelt er svær at finde andre steder. Du hører ikke bare spillet – du træder ind i det.

Det er værd at nævne, at headsettet ikke har nogen indbyggede funktioner såsom lydstyrkeknapper eller equalizer-indstillinger. Og det er helt bevidst. Alt overflødigt er fjernet for at sikre fuldt fokus på lyd og komfort. Tilslutningen sker via et aftageligt mini-XLR-kabel i venstre ørekop, og det medfølgende kabel er langt og fleksibelt. Komforten er også i top – de bløde velourpuder og den stabile metalkonstruktion sikrer, at man kan bruge headsettet i timevis uden ubehag.

DT 990 PRO X er ikke et headset for alle. Det kræver, at du har respekt for lyd og ønsker at opleve den, som den er tænkt. Det er ærligt, præcist og kompromisløst. For lydentusiasten, musikelskeren, gameren og den kræsne lytter er det til gengæld en sand åbenbaring.

Pris

DT 990 PRO X fra Beyerdynamic har en pris på 1699,- DKK.

Konklusion

I en tid hvor mange headsets går efter at imponere med tunge basser, gimmicks eller RGB-lys, vælger beyerdynamic en anden vej – og det klæder dem. DT 990 PRO X leverer en ærlig, luftig og ekstremt detaljeret lyd, der fanger selv de mindste nuancer. Hver tone, hver bevægelse i lydbilledet bliver gengivet med en præcision og dybde, som er sjælden i prisklassen. Man får følelsen af at stå i rummet, hvor musikken blev optaget – det være sig i et studie med akustiske instrumenter, eller foran scenen til en livekoncert. Den åbne konstruktion giver plads, luft og et uovertruffent stereoperspektiv.

I spiluniverset fortsætter headsettet med at imponere. Detaljer som fodtrin, stemningslyde og rumklang bliver formidlet med en klarhed, der gør det lettere at reagere i PvP-spil – men endnu vigtigere: det fordyber dig i singleplayeroplevelser. I spil som “Hellblade”, “Red Dead Redemption” eller “The Last of Us” oplever man lyddesignet på en helt ny måde. Man hører ikke bare historien – man mærker den.

Komforten matcher lydkvaliteten. De store velourpuder slutter blødt omkring ørerne uden at presse, og metalbøjlen føles både solid og behageligt fleksibel. Det er et headset, der uden problemer kan bruges i timevis – hvad enten du arbejder med lyd, gamer eller bare nyder musik.

Der er dog nogle kompromiser, som skal nævnes – også selvom de er små. Headsettet har ingen indbyggede kontroller, så du skal justere lydstyrke via din enhed. Derudover er det åbne design ikke ideelt, hvis du befinder dig i støjende omgivelser eller ønsker at holde lyden privat. Men begge dele er et direkte resultat af den lydfilosofi, der gør DT 990 PRO X så fantastisk. Det handler om lydens frihed, ikke begrænsning.

Og så er der prisen: 1699,- DKK. Det er i den grad en fair pris, måske endda en gave, når man ser på, hvad man får. Lyd i referenceklasse. Bygget som et professionelt værktøj. Komfort til mange timers brug. Og en lytteoplevelse, der vil forandre, hvordan du opfatter både spil og musik.

DT 990 PRO X er ikke bare et godt headset. Det er et benchmark. Et redskab til dem, der vil lytte – rigtigt. Uanset om du er gamer, producer, audiofil eller bare én, der nægter at gå på kompromis, så er det her et sæt hovedtelefoner, der leverer varen – og mere til.

Derfor lander vurderingen på det maksimale: 10 ud af 10 – og en velfortjent Editor’s Choice.

Fordele

Virkelig lækker detaljeret lyd

Åben lydsignatur

Høj komfort

God Byggekvalitet

Aftagelig mini XLR kabel

Høj frekvensområde

Pris

Ulemper

Ingen mulighed for at justere lydstyrke på headset

Omverden kan høre, hvad du høre

Score: 10 + Editors Choice