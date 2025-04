Sennheiser HD505

Sennheiser har i årtier været synonym med høj lydkvalitet og solid tysk ingeniørkunst, og med lanceringen af HD 505 Copper forsøger de igen at forene stil, komfort og lydoplevelse i én pakke. Disse over-ear-hovedtelefoner er skabt til både musikelskere og hverdagslyttere, der stiller krav til både design og funktionalitet. Med et markant, kobberfarvet touch og løftet om dyb bas, klar diskant og komfort til mange timers brug, lægger HD 505 op til at blive en ny favorit i mellemklassen. I denne test dykker vi ned i både lyd, byggekvalitet, design og anvendelighed – og ser, om Sennheiser endnu engang formår at ramme balancen mellem pris og performance.

Inden vi kaster os ud i selve testen skal vi have kigget på specifikationerne, som nemt kan findes på Sennheisers hjemmeside.

Specifikationer på HD505

Type: Over-ear headset

Over-ear headset Frekvensgang: 12 – 38.500 Hz

12 – 38.500 Hz Volume control: None

None Drivers: -

- Lydkontrol på headset: -

- Stik: 1.8m, 3.5mm plug, 3.5 to 6.35mm screw-on jack adapter.

1.8m, 3.5mm plug, 3.5 to 6.35mm screw-on jack adapter. Kanaler: Stereo

Stereo Batteri: - mAh

- mAh Batteritid: -

- Vægt: 237 gram

237 gram Support for følgende: 3.5mm plug, 3.5 to 6.35mm screw-on jack adapter.

Rundt om HD505

Sennheiser HD 505 Copper er et par åbne over-ear-hovedtelefoner, der leverer en naturlig og rummelig lydoplevelse – ideel til hjemmebrug og fordybende musiklytning. Den åbne konstruktion giver en luftig lydscene med god balance mellem diskant, mellemtoner og bas. Hovedtelefonerne er lette og komfortable, med bløde ørepuder og justerbar hovedbøjle, som egner sig til længere lytteperioder. De har et fastmonteret 3,5 mm jackstik, og der medfølger en skrueadapter til 6,35 mm, hvilket gør dem kompatible med både mobile enheder og hi-fi-udstyr. HD 505 er et stilfuldt og prisvenligt valg til den kvalitetsbevidste lytter.

Når du åbner æsken til Sennheiser HD 505 Copper, finder du hovedtelefonerne med et fastmonteret 3,5 mm jackstik, hvor en 6,35 mm adapter allerede er monteret fra start. Derudover medfølger en kompakt brugervejledning samt en enkel stofpose, som gør det nemt at opbevare og transportere hovedtelefonerne. Indholdet er praktisk og ligetil, hvilket passer godt til HD 505’s fokus på hverdagsbrug og enkel betjening.

Sennheiser HD 505 Copper-hovedtelefonerne er fremstillet med fokus på både holdbarhed og komfort. De har en ydre skal af mat plast, som giver en let og robust struktur, mens en indre metalskeletstruktur sikrer stabilitet og lang levetid. Ørepuderne er betrukket med et velourlignende materiale, der føles blødt mod huden og bidrager til en behagelig lytteoplevelse, selv under længere sessioner. Hovedbøjlen er polstret med syntetisk læder, hvilket yderligere øger komforten og giver et elegant udseende. Earcup'ernes ydre er udstyret med metalgitter, der ikke kun beskytter transducerne, men også tilføjer et sofistikeret præg til designet. Denne kombination af materialer sikrer, at HD 505 Copper både er slidstærke og behagelige at bruge over længere perioder.

Sennheiser HD 505 Copper-hovedtelefonerne har ørekopper med en indvendig åbning på 70 mm i højden og 40 mm i bredden, hvilket giver god plads til ørerne og øger komforten ved længere tids brug. Afstanden fra ørepudernes overflade til transducerens beskyttelseslag er 25 mm, hvilket sikrer tilstrækkelig plads til ørerne og bidrager til en åben og naturlig lydoplevelse.

De udvendige ørekopper på Sennheiser HD 505 Copper er præget af et stilrent og minimalistisk design. De har en åben konstruktion med et tydeligt synligt metalgitter, som både bidrager til den luftige lydgengivelse og giver et elegant, teknisk udtryk. Gitteret har en kobberfarvet detalje, der tilføjer et eksklusivt præg og skiller sig ud visuelt uden at virke prangende. Der er ingen knapper, touchflader eller kontrolfunktioner på kopperne – hverken til lydstyrke, afspilning eller opkald – hvilket understreger, at HD 505 er skabt til rendyrket lytning uden distraktioner. Alt i alt signalerer det udvendige design både funktionel enkelthed og æstetisk kvalitet.

Testen – Lyden, brugen og komfort

Sennheiser HD 505 Copper leverer en imponerende lydoplevelse, der i dén grad lever op til mærkets ry for kvalitet. Under musiklytning var det tydeligt, at hovedtelefonerne formår at fremhæve selv de mindste nuancer i lydbilledet. Lyden er balanceret og naturlig, med en velafstemt bas og klar diskant, der tilsammen skaber en åben og dynamisk lyd. Det åbne design giver musikken plads til at "ånde", og flere velkendte numre afslørede detaljer, jeg tidligere ikke havde lagt mærke til – et tydeligt tegn på høj lydgengivelse og præcision.

Selvom HD 505 primært er rettet mod musiklytning, klarer den sig også overraskende godt i spilsammenhæng – især i FPS-genren. Fodtrin og retningsbestemt lyd står klart frem, og det samlede lydbillede føles levende og engagerende. Ved at tilslutte hovedtelefonerne til et eksternt lydkort i stedet for direkte til bundkortet, blev lydoplevelsen løftet yderligere. Her kom dybden og præcisionen virkelig til sin ret, både i spil og musik. Det gav også mulighed for virtuel 7.1-surround sound, hvilket tilføjede en ekstra dimension til den ellers stereobaserede oplevelse – noget som kan være særligt værdifuldt for gamere.

På komfortsiden imponerer HD 505 Copper med sin lette konstruktion og rummelige ørekopper. De bløde velour-lignende puder hviler behageligt mod ørerne, og den justerbare hovedbøjle sikrer et stabilt fit uden at klemme. Det åbne design betyder, at hovedtelefonerne ikke isolerer mod omgivende støj – men til gengæld føles lyden mere fri og naturlig, og ørerne får bedre ventilation. Dette gør dem ideelle til længere lytning, hvor varme og tryk kan være en udfordring med lukkede modeller.

Pris

HD 505 Copper fra Sennheiser har en pris på 2100,- DKK. Jeg har under testen, kun kunne finde dem hos Sennheiser selv.

Konklusion

Sennheiser HD 505 Copper er en hovedtelefon, der tydeligt bærer præg af mærkets stærke arv og mangeårige ekspertise inden for lyd. Modellen er specifikt designet og markedsført til musik, film og gaming – og leverer på alle tre fronter med imponerende overbevisning. Lydmæssigt står den knivskarpt. Det åbne design giver en rummelig og naturlig gengivelse, hvor balancen mellem bas, mellemtone og diskant er velafstemt og behagelig. Under musiklytning træder detaljerne tydeligt frem, og selv velkendte sange afslører nye lag og nuancer, der vidner om høj præcision og opløsning i lyden.

Ved film og gaming viser HD 505 også sin styrke. Det levende og retningsbestemte lydbillede skaber en medrivende oplevelse, hvor eksempelvis fodtrin og bevægelser i FPS-spil kan lokaliseres med stor nøjagtighed. Ved tilslutning via et eksternt lydkort fremstår lyden endnu mere dynamisk og detaljeret – og med mulighed for virtuel 7.1 surround sound løftes lydoplevelsen yderligere, både i spil og film. Det viser, at HD 505 ikke blot er en musikalsk specialist, men en alsidig løsning til underholdning generelt.

Komforten matcher lydkvaliteten. Den lave vægt og de bløde, velour-lignende ørepuder gør hovedtelefonerne yderst behagelige, selv under længere brug. Ørekopperne er rummelige, og hovedbøjlen er fleksibel og let justerbar, hvilket sikrer et godt fit. Det åbne design betyder dog, at omgivende støj ikke dæmpes – til gengæld får lyden mere dybde og ørerne bedre ventilation, hvilket er ideelt i hjemlige omgivelser.

Designet er rent og moderne, med kobberdetaljer, der tilføjer et eksklusivt look uden at virke prangende. Byggekvaliteten er solid, men funktionelt er der et par kompromiser. Kablet er fastmonteret, og der er ingen indbyggede kontroller til afspilning eller lydstyrke – samt ingen mikrofon. Det begrænser fleksibiliteten lidt, især hvis man ønsker et mere mobilt headset til hverdagsbrug eller kommunikation. Til gengæld medfølger en 6,35 mm adapter og en transportpose, hvilket giver god kompatibilitet og beskyttelse ved opbevaring.

Prismæssigt ligger HD 505 Copper på 2.100 kr., og i skrivende stund ser det ud til, at den kun kan købes direkte hos Sennheiser. Det placerer den i den øvre ende af mellemklassen, men lydkvaliteten og komforten retfærdiggør i høj grad prisen – især hvis man har et eksternt lydkort eller god forstærkning til rådighed.

Alt i alt er Sennheiser HD 505 Copper et headset, der holder, hvad det lover: fremragende lyd til musik, film og gaming, kombineret med høj komfort og flot design. Det er ikke et headset for alle, men for dem, der sætter lydkvalitet i højsædet og primært bruger hovedtelefoner i rolige omgivelser, er det et stærkt valg.

HD 505 Copper imponerer med sin lyd og komfort, og lever fuldt op til sin brede anvendelse – musik, film og gaming. Fraværet af moderne funktioner som mikrofon og kontrolknapper trækker lidt ned, men det er en mindre pris at betale for et headset, der i dén grad leverer på lydoplevelsen.

Sennheiser HD 505 Copper lander solidt på 9 ud af 10. Den leverer en imponerende lydoplevelse med flot balance og dybde, særligt velegnet til musik, men også særdeles kapabel til både film og gaming. Komforten er høj, designet er stilrent, og byggekvaliteten lever op til Sennheisers ry.

Den når dog ikke helt op på en perfekt 10/10, primært fordi den mangler visse funktionelle elementer, som mange brugere i denne prisklasse forventer:

Ingen kontrolknapper eller mikrofon begrænser brugen i f.eks. hverdagsmobilitet og online gaming

Fastmonteret kabel

Disse begrænsninger er dog mere et spørgsmål om formål end kvalitet – for til det, HD 505 er skabt til, leverer den nærmest fejlfrit. Netop derfor fortjener den også "Great Product"-udmærkelsen: Den gør præcis det, den er designet til – og gør det fremragende.

Fordele

Fremragende lydkvalitet

Åbent design

God til gaming og musik

Vægt

Robust byggekvalitet

Adapter til 6,35mm stik, til HiFi anlæg

Ulemper

Pris

Ingen mulighed for at styre lyden på headset

Fastmonteret kabel

Score: 9