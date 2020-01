AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-05-01 06:16:00

Creative Outlier Sports In-Ear Headset

IPX4 certificering, 11 timers batterilevetid, vægt på bare 15 gram og Bluetooth 4.1 tilslutning. Dette er blot nogle af de features som Creative Outlier Sports In-ear headset har at byde på. Vi har kigget nærmere på om tingene også forholder sig sådan i den virkelig verden, og naturligvis også taget en lytter. Klik ind på testen og få vores dom af Outlier Sports fra Creative!

Hvis du er en aktiv person kan dagens test produkt måske vække din interesse. Vi har modtaget Outlier Sports in-ear headsettet fra Creative som med sin IPX4 certificering egner sig rigtig godt til folk der løber, er i fitness eller andet for den sags skyld. Med lang batterilevetid og smart tilbehør ser Outlier Sports på papiret ud til at være et lækkert produkt, men hvordan forholder tingene sig i den virkelige verden? Læs med når vi kigger nærmere på Outlier Sports og ser om de holder hvad de lover, og ikke mindst ser på hvordan de er at bruge og lytte til!

Specifikationer

Jeg har været en tur forbi Creatives danske hjemmeside og fundet lidt oplysninger på Outlier Sports headsettet til jer. Nedenfor har jeg listet dem op til jer, enjoy:

Type: In-ear

Vægt: 15 gram

Farver: Neon grøn, Fiery orange eller Midnight blå

In-line controller: Ja, til volume og med mikrofon

Lyd codecs: aptX, SBC og FastStream

Enheder: 6 mm med Neodym magneter

Frekvensområde: 20 – 20.000 Hz

Impedans: 16 Ohm

Bluetooth: Ja, version 4.1

Kabelængde: 0.5 meter mellem plugs

Rækkevidde: Op til 10 meter

Vejr og svedbestandig: IPX4 certificering

Batterilevetid: Op til 11 timer

Unboxing – hvad får man med?

Alt efter hvilken farve af Outlier Sports du vælger at købe, vil kassen som de kommer i matche. Da vi har modtaget vores eksemplar i grøn, er kassen også dette. På forsiden finder vi et vindue der gør at muligt at kigge ind på selve produktet. Der er også listet features op på fronten, så som den lange batterilevetid og Bluetooth. På bagsiden af kassen finder vi detaljerede billeder med beskrivende tekst, så man allerede ved hvordan Outlier Sports virker, inden man får det pakket ud af kassen.

Unboxing oplevelsen er faktisk rigtig lækker, og man kan tydeligt mærke at Creative har gjort deres for at det skal føles eksklusivt. Med alt ude af kassen, kan vi danne os et overblik over hvad man får med – eller i hvert fald hvad kassen indeholder, der er nemlig mere. I kassen finder vi følgende:

Creative Outlier Sports In-Ear headset

Diverse papirer

Transporttaske (med tilbehør)

Den lille runde transporttaske kan lynes op hele vejen rundt, og er ikke større end at man let kan have den med i lommen. Inde i denne taske finder vi resten af tilbehøret som er inkluderet til Outlier Sports. Ud over flere forskellige størrelser af ørepropper, er der også et ekstra sæt ”kroge” og en anden spids hvis ikke man bryder sig om disse. Der er naturligvis også inkluderet et lille 30 centimeter langt micro-USB kabel til at oplade headsettet med. Sidst men ikke mindst er der også en lille klemme, som kan klipses fast til ens trøje eller lignene, så man altid har in-line controlleren ved munden – denne har indbygget mikrofon.

En tur rundt om Outlier Sports og Testen

Lad os ligge tilbehøret til siden for nu, og tage en tur rundt om selve Outlier Sports headsettet. Selvom vi har at gøre med et trådløst in-ear headset, er der stadig et kabel der forbinder de to ørepropper. Denne er i noget blødt gummi, som både ser cool ud og føles lækkert.

Ørepropperne er udstyret med 6 mm neodym enheder, og kommer med den største prop og ”kroge” monteret i kassen. Vi finder diskrete Creative logoer på hver side, samt R og L så man let kan se hvilket ører hvad skal i. Det er svært at snakke om byggekvaltiet når vi har med et så småt og let produkt at gøre. Med en vægt på sølle 15 gram, skulle man ikke tro at der både er plads til to højttalerenheder og et 150 mAh batteri med spilletid på op til 11 timer. Dette er virkelig imponerende, og Outlier Sports virker solidt skruet sammen, på trods af udelukkende at være fremstillet i gummi og plastik.

På hver øreprop er der to gummistykker. En prop til selve øret, samt en ”krog”. Sidstnævnte er monteret for at sikre at Outlier Sports sidder bedst muligt fast i øret, og ikke falder ud hvis man for eksempel er i gang med at styrketræne eller lignende. Det kræver en del til vending at have disse ”kroge” i ørene, men Outlier Sports sidder virkelig fast. Kan du ikke forenes med disse, kan du dog skifte dem ud med nogle af de andre der er inkluderet i kassen som vi så på tidligere.

In-line controlleren har tre knapper, som gør det muligt både at tænde/slukke, skrue op/ned, skifte sange, besvare opkald og mere. Der er en udførlig guide på kassen og inkluderet i papirform, så man kan få en ide om hvordan det virker. Det handler alt sammen om korte tryk, eller at holde inde, alt efter hvilken funktion man ønsker at benytte. Der er også et lille micro-USB stil gemt bag et gummi cover, som naturligvis er til opladning af headsettet.

Når Outlier Sports er tilsluttet smartphone eller lignende, vil en lille blå diode blinke blåt. Den samme diode vil skifte til rød, når det er ved at være tid til opladning. Takket være aptX er det muligt at holde øje med batteri niveauet direkte på telefonen – smart!

Det er tid til at vi smækker Outlier Sports i ørene og snakker lidt om hvordan de er at bruge og ikke mindst at lytte til. Parringen foregik smertefrit, og jeg var i gang med at lytte til musik på under et minut. På min OnePlus 5 smartphone blev jeg gjort opmærksom på at Qualcomm aptX codec’et blev benyttet, så det er naturligvis også dette jeg tager udgangspunkt i, i mine observationer omkring lyden. Testen gik i alt sin enkelthed ud på at lytte til en række forskelligt musik fra både YouTube, Spotify og nogle af mine egne numre i form af MP3 og FLAC filer. For at koge det ned og gøre det kort, så var lyden i Outlier Sports overraskende god. Ud fra den lave vægt og minimale fysiske størrelse havde jeg på ingen måde regnet med at de lød så godt som de gjorde.

Lige meget hvilken genre jeg spillede, eller hvor højt jeg skruede volumen i vejret, lød Outlier Sports virkelig godt. Der var godt mellemspil mellem de forskellige frekvenser, og bunden var tør, kontant og tilstede uden at blive for meget på noget tidspunkt. De høje toner var krystalklare, og til tider lige på grænsen til at blive for meget, og så alligevel ikke. Så længe du kan enes med at have noget i ørene, er Outlier Sports en no brainer når det kommer til kompakte In-ear headsets der spiller godt og kan klare lidt af hvert.

Komforten er lidt speciel til at starte med, på grund af de små ”kroge” som gør at de sidder super godt fast i ørene. Lige så snart du har vænnet dig til disse, eller sågar afmonteret dem og skiftet dem ud, er det blot at komme i gang med at lytte til en masse lækker musik. Outlier Sports leverede alt hvad jeg havde forventet og mere til. Det er virkelig imponerende hvor meget vellyd og features Creative har formået at pakke ned i så lille et produkt – jeg er imponeret, lad os snakke pris og konkludere!

Pris

I skrivende stund, kan Outlier Sports findes på nettet til omkring 299,- DKK inklusiv fragt. Dette er en yderst skarp pris for et bluetooth headset i denne kaliber. Lækker lyd, lang batteritid og IPX4 certificering er blot nogle af de ting der gør Outlier Sports god til prisen.

Konklusion

Vi skal have rundet testet af Outlier Sports headsettet af, hvilket kan ske ganske hurtigt da der stort set kun er positive ting at nævne. Lyden overall er rigtig lækker, der er godt sammenspil mellem de forskellige toner/frekvenser og max volumen er høj. Med batteritid på op mod 11 timer, og IPX4 certificering er Outlier Sports den perfekte partner til den krævende eller aktive person der ønsker vellyd på farten. Hvad end du styrketræner, arbejder udenfor eller noget helt andet er Outlier Sports et godt bud på en trofast følgesvend – så længe du ikke forventer at kunne snakke med nogen imens du har dem på. Ørepropperne lukker nemlig tæt og hænger rigtigt godt fast, så de ikke ryger ud mens du er i gang.

Med mulighed for flere forskellige farver, let opladning via micro USB og en smart lille transport taske har Outlier Sports mere eller mindre alt hvad man kan forvente og forlange, især til prisen på omkring 400,- DKK. Den eneste ting der er værd at nævne, man skal være opmærksom på er hvordan de sidder i ørene. Den lille ”krog” føles lidt speciel til at starte med, og kræver en smule til vending. Men efter at have brugt dem et par gange, vænner du dig til det og alt er i den skønneste orden. Du kan naturligvis også afmontere ”krogene”, men så sidder de ikke helt så godt fast i ørene.

Vi lander på en samlet score der hedder 9/10 samt vores Safe Buy award. Outlier Sports fra Creative er et lækkert in-ear headset til den krævende bruger som ønsker lækker lyd, lang batterilevetid og frækt design i spænende farver.

Godt

Spiller rigtig godt og højt

IPX4 certificeret – kan klare sved/væske

Lang batteritid på op til 11 timer

Trådløse med Bluetooth tilslutning

Flere farver tilgængelige

Sidder rigtig godt fast i ørene

Prisen vs. hvad man får er god!

Knap så godt

Sidder lidt specielt i ørene (til vending)

Score: 9/10 + Safe Buy award