AUTHOR : Simon

PUBLISHED : 2019-02-21 08:07:00

HyperX Cloud MIX

Kan man kombinere et gaming headset med et bluetooth headset beregnet til at have med på farten? Det mener HyperX man kan, de har derfor sendt det helt nye Cloud MIX headset på markedet. Vi tager et nærmere kig i denne test.

HyperX er klar med et spritnyt headset i Cloud serien. I min anmeldelse af HyperX Cloud Flight headsettet, var et af mine negative punkter, at jeg savnede en trådløs udgave af Cloud 2 headsettet, som har vist sig at være utroligt holdbart og godt til prisen.

HyperX har åbenbart lyttet, og bygget det helt nye HyperX Cloud MIX bluetooth headset, der gerne vil være et “MIX” af gaming og bluetooth headset. Om det lykkedes kan du læse mere om i denne anmeldelse.

Inden vi dog når dertil, skal vi lige have kigget på de tekniske detaljer:

Driver: Custom dynamic, 40 mm with neodymium magnets Type: Circumaural, Closed back Frequency response: 10 Hz–40,000 Hz Impedance: 40 Ω Sound pressure level: 100 dBSPL/mW at 1 kHz T.H.D.: < 2% Weight: 260 g Weight with mic: 275 g Cable length: Detachable Headset Cable: 1.3 m

PC extension cable: 2 m

USB charging cable: 0.5 m Connection Type: Detachable Headset Cable: 3.5 mm plug (4 pole)

PC extension cable: 3.5 mm stereo and mic plugs Boom mikrofon Element: Electret condenser microphone Polar pattern: Noise-cancelling Frequency response: 50 Hz-18,000 Hz Sensitivity: -42 dBV (0 dB=1 V/Pa,1 kHz) Indbygget mikrofon Element: Electret condenser microphone Polar pattern: Omni-directional Frequency response: 50 Hz-8,000 Hz Sensitivity: -33 dBV (0 dB=1 V/Pa,1 kHz)

Kassen og dens indhold

Selve kassen, som headsettet er pakket ind i, er domineret af hvide og røde farver. Det ser for mig ud som om, at HyperX allerede på kassen prøver at signalere, at vi altså ikke udelukkende har med et gaming headset at gøre. Kassen virker nemlig meget mere afdæmpet i designet end hvad vi ellers er vant til af gear med “gaming” stemplet.

På forsiden af kassen finder vi et billede af selve headsettet, samt en kort tekst der fortæller om muligheden for at forbinde headsettet med bluetooth.

På den ene side af kassen ser vi en oversigt over de esports organisationer, som HyperX er sponsor for, samt yderligere en oversigt over kompatibiliteten med PC, diverse konsoller og mobiltelefoner. Ydermere kan man på denne side se, at headsettet kan bruges til Discord, Teamspeak, Skype og Mumble. At det overhovedet er nødvendigt at nævne, at headsettet kan bruges med voice programmer undrer mig meget, jeg ville nemlig være negativt overrasket hvis det ikke kunne lade sig gøre. Den anden side af kassen er udelukkende prydet med et nærbillede af headsettets side.

På bagsiden af kassen finder vi lidt nærmere information om selve headsettet og dets funktioner, hvilket er noget vi kommer nærmere ind på senere.

Åbner man kassen bliver man mødt af selve headsettet som det første, dog gemt bag et beskyttende lag klart plast, hvilket beskytter under transporten.

Ud over headsettet, kan man finde et hav af kabler i kassen, den tilhørende mikrofon samt en smule papir til papirgenbrug (husk at sortere jeres affald, det giver god karma).

De medfølgende kabler består af et forlængerkabel til tilslutning til PC’en på fornuftige 2 meter, som i mit tilfælde er mere end rigeligt til at headsettet kan være tilsluttet computeren der står på gulvet, og nå op til mit hoved, uden at kablet bliver for kort. Desuden følger der yderligere et headset kabel på 1,3 meter med, hvor man også finder en lille dongle til regulering af volumen samt en mute knap til mikrofonen. Det sidste lille kabel er et USB-kabel til opladning af headsettet, dette kabel er kun små 0,5 meter langt, så det anbefales at man oplader headsettet mens man ikke bruger det.

Der medfølger også en lille stofpose med HyperX logo til opbevaring af headsettet under transporten.

Tilslutning og et nærmere kig

Et nærmere kig på headsettet afslører, at udformningen i høj grad er taget fra Cloud og Cloud 2 headsettet, med to holdbare metalbøjler der holder ørekopperne på plads, samt frithængende kabler i begge sider, der sikrer at størrelsen på headsettet kan ændres gnidningsfrit.

Selve headsettet virker robust bygget, og kombinationen af metalbøjlerne, blødt og tekstureret plast på ørekopperne samt blødt kunstlæder på en robust plastik hovedbøjle giver mig en følelse af at stå med et virkelig lækkert produkt. Siden af ørekopperne er prydet med sølvfarvede HyperX logoer, der ikke er oplyste, hvilket giver god mening i forhold til batterilevetid. Designet på headsettet er holdt meget afdæmpet i forhold til andre “gaming” produkter, hvilket er virkelig rart, når det nu er beregnet til at have med på farten. Det er nemlig ikke alle der bryder sig om det aggressive design, man ofte ser hos gaming udstyr, især ikke hvis man slæber det med udenfor gaming hulen. Eneste minus ved designet er dog, at der ikke er mulighed for at dreje ørekopperne 90 grader, hvilket især er rart hvis man har headsettet med på farten, og lige skal have dem hængt om halsen.

På tilslutningssiden er der en mikro-USB indgang til opladning af headsettet, et jackstik til tilslutning via kabel, samt et stik til den medfølgende boom-mikrofon. Sidstnævnte er udformet på en måde, så man ikke kan tilslutte den et forkert sted.

På højre ørekop finder man tænd/sluk knappen, volumenknappen samt en lille LED til at indikere status på bluetooth forbindelsen. På venstre ørekop finder man en knap til at tænde eller slukke for musik, samt besvare opkald hvis headsettet er tilsluttet til en telefon. Desuden finder man i denne side den indbyggede mikrofon, som kan bruges til at besvare opkald på farten, så man ikke behøver at tilslutte den medfølgende boom-mikrofon.

Som nævnt tidligere, så kan headsettet tilsluttes via bluetooth til enheder der understøtter dette. Jeg har prøvet både med tilslutning til telefonen og min bærbare computer. I begge tilfælde fungerer tilkoblingen uden problemer – man tænder headsettet, søger efter bluetooth enheder og trykker tilslut. Herefter er headsettet tilsluttet den ene enhed og skal resettes før man kan tilslutte det til en anden enhed. Det er en lille dum detalje, som er irriterende, hvis man, som jeg, gerne vil skifte mellem to enheder i ny og næ. Bluetooth forbindelsen virker desuden klippestabil uden nogen former for udfald eller hakken.

Tilslutter man headsettet med kabel, skal man være opmærksom på, at volumenknapperne på selve headsettet ikke kan bruges. Det er derimod den lille dongle på headset kablet der skal bruges, hvilket er lidt synd.

Lyden

Lyden i Cloud MIX headsettet er ret god. I spil leverer de 40mm store drivere med neodymium magneter en god lydoplevelse, der gør at man nemt kan høre hvad der foregår. Lyden halter egentlig kun ét sted, da bassen er lidt for voldsom efter min smag. Det er ikke sådan at der ikke må være bas i et headset, den skal dog ikke være så overdøvende, at den overdøver alt andet. Diskanten og mellemtonerne er klare, og skruer man ned for bassen manuelt via noget software, så kan man få headsettet til at lyde ganske udmærket.

Til musikafspilning er snakken en helt anden, her kommer begge HyperX Dual Chamber Drivers virkelig til deres ret og leverer en fantastisk lyd. HyperX Cloud MIX er desuden Hi-Res Audio Certificeret, hvilket dog kun kan opleves hvis man tilslutter headsettet med kabel. Over Bluetooth må man “nøjes” med en lidt ringere lyd. Jeg synes dog personligt ikke virkelig jeg kan høre forskel, så her skal man nok være lidt mere audiofil end mig, før det trækker ned i regnskabet.

Mikrofonen er middelmådig, hvilket man egentlig også forventer af en headset mikrofon anno 2019. Det har længe været etableret at man skal ud og have en ekstern standalone mikrofon, hvis man vil have ordentlig lyd. Ikke desto mindre, så imponerer mikrofonen i dens klarhed. Tale går klart igennem, og kun en smule rungen fra baggrunden ødelægger den ellers gode lydoplevelse. Den rungen man oplever igennem mikrofonen kunne nemt være blevet undgået, hvis HyperX havde valgt at bruge deres allerede eksisterende mikrofon fra Cloud Flight headsettet, som lyder langt bedre i mine ører.

Bedøm dog gerne selv og lyt til vores standardiserede mikrofontest på boom mikrofonen her.

Det samme gælder for den indbyggede mikrofon til bluetooth forbindelsen, som også sidder i venstre ørekop. Lyden er ikke sindssygt vild, men jeg har også hørt langt dårligere. Så på farten til telefonsamtaler eller andet, er det bestemt en fin mikrofon.

Du kan lytte til vores standardiserede mikrofontest på bluetooth mikrofonen her.

Konklusion

HyperX Cloud MIX er et headset der er designet til de personer, der ønsker et headset de både kan bruge til gaming og til at have med på farten til musik. HyperX har derfor valgt at genbruge store dele af det robuste design fra Cloud og Cloud 2 headsettet, og det fungerer i min optik skide godt. Eneste minus ved genbrug af designet er, at ørekopperne ikke kan drejes, hvilket er rart når man har headsettet med på farten.

Lyden i headsettet er ganske god, og især musik lyder klart og tydeligt i både diskant, mellemtoner og bas. Sidstnævnte er en lille smule for kraftig efter min smag, hvilket gør at visse andre toner af og til bliver undertrykt en smule. De to mikrofoner er middelmådige, men bestemt brugbare, og muligheden for at bruge den indbyggede mikrofon på farten er ret smart.

Batteritiden har jeg ikke nævnt noget om endnu, og det er til dels med vilje. HyperX har angivet batteritiden til at være 20 timer ved ca. 50% volumen. Det eneste jeg virkelig kan sige om det er, at jeg efter flere timers brug med bluetooth stadig får at vide, at headsettet har 100% strøm tilbage når jeg tænder det. Det lader nemlig til, at headsettet lader op når det er forbundet til computeren via jackstikket, hvilket er måden jeg primært har brugt det på. Så jeg vælger at tro HyperX her og går ud fra, at Cloud MIX nok skal kunne holde strøm i ca. 20 timer.

Generelt synes jeg, at Cloud MIX er et godt og robust headset, der formår at forene det bedste fra to verdener – gaming og musik, uden dog at stikke ud i nogen af kategorierne. Den kan lidt af det hele uden at være perfekt til noget. Men hvis man søger efter et alsidigt headset til gaming og musik på farten, så er Cloud MIX helt sikkert et kig værd.

Prisen på Cloud MIX ligger i skrivende stund på ca. 1500,-, hvilket er en høj pris, men taget i betragtning at alternativet er at købe to enheder; et headset til gaming og er bluetooth headset til farten, så er prisen egentlig ret konkurrencedygtig. Man skal dog efter min mening bruge headsettet til begge ting, ellers er der bedre alternativer på markedet til prisen, og som skinner lidt mere på hver deres område.

HyperX Cloud MIX ender med en karakter på 8/10, for et godt surround headset, der er et godt bud til dem der ønsker at anskaffe sig et gaming headset med mulighed for bluetooth og musik på farten.

Pros

Fornuftig lyd

Holdbart og robust design

Et godt “MIX” af begge verdener

Prisen, hvis alternativet er at anskaffe sig to separate enheder til gaming og farten

Cons

Prisen, hvis man kun bruger headsettet til enten gaming eller farten

Forholdsvist bøvlet at skifte enhed med bluetooth forbindelsen