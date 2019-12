AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-08-01 13:20:00

Plantronics BackBeat GO 3

Er du ofte på farten eller den aktive type, Så er BackBeat GO 3 fra Plantronics den rette makker for dig, hvis du ønsker musik uden irriterende ledninger! Oven i hatten får du en lækker taske med et lille trick i ærmet, samt mulighed for at foretage opkald og styre lyden direkte på headsettets in-line kontroller. Lyder dette som noget for dig? Så tune ind på vores test af BackBeat GO 3, og få alle de sprøde detaljer!

Plantronics behøver vidst ingen præsentation, hverken på eller udenfor Tweak.dk. Vi har kigget på deres produkter gentagende gange, og i dag er ingen undtagelse. Vi har modtaget et af deres seneste skud på stammen, når vi snakker lyd til det aktive folk. Navnet er BackBeat GO 3, som gemmer på et trådløst Bluetooth headset af in-ear typen. Oven i hatten får du en noget unik transport taske. Hvad denne er i stand til, og om BackBeat GO 3 er noget værd, får du svaret på hvis du læser videre… Velkommen til!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Plantronics’ hjemmeside og fundet lidt oplysninger på BackBeat GO 3 headsettet, efterfulgt af det beskrivende billede:

Mikrofon: Ja, med NFC og a MEMS typen

Tilsluttes til: PC, Smartphone eller tablet

Håndfri opkald: Ja, over Bluetooth

Bluetooth profiler: A2DP 1.2, AVRCP v1.5, Wideband audio HFP v1.7, HSP v1.1

Spilletid: Maksimal 6,5 time på én opladning

Transport taske: Ja, med indbygget powerbank

Ladetid for headset: Op til 2,5 time

Trådløs rækkevidde: Op til 10 meter

Vægt: 19 gram

Unboxing – hvad får du med i kassen?

Med introduktionen og det tekniske overstået, kan vi nu få pakket BackBeat GO 3 ud af kassen og tage et nærmere kig. Forrest på kassen, finder vi et billede af selve Plantronics headsettet, tasken og diverse features samt navn – kassen kan desuden åbnes op som en bog, således at man kan se headset og taske igennem et vindue.

I kassen finder vi faktisk overraskende meget:

Plantronics BackBeat GO 3 headset

Ekstra ørepropper

Diverse papirer

USB kabel

Taske med indbygget powerbank

Et kig på BackBeat GO 3

Lad os vende blikket mod den inkluderede taske, inden vi giver selve headsettet et kig. Plantronics har her været yderst kreative, og bygget en lille powerbank ind i tasken. Denne giver de trådløse earbuds yderlige 13 timers spilletid, hvilket svarer til omkring to opladninger. Der er desuden også en lille batteri indikator, som både kan fortælle niveauet på powerbanken og selve headsettet – smart!

Nedenfor har jeg tilsluttet BackBeat GO 3 til powerbanken for at vise, hvordan det foregår. Den bagerste del på begge ørepropper er blå. Den ene af disse kan vippes af, og gemmer på en mikro USB port. Da der skal være plads til både batteri og USB stik i ørepropperne, betyder det, at de er ret store. Om dette har noget at sige med hensyn til komforten, finder vi ud af lidt senere.

Som vi tydeligt kan se på det første billede af BackBeat GO 3 Bluetooth earplugs herunder, løber der en gummi ”snor” imellem de to ørepropper. Denne skal ganske enkelt bare om bag nakken når du smækker BackBeat GO 3 i ørene, og så er du good to go, og uden chance for at tabe dem ved for eksempel løb eller lignende. Billede to giver et godt billede af hvor store ørepropperne er – folk med mindre øre kan måske løbe ind i problemer her.

Inkluderet i pakken, finder vi ud over det præ-monterede sæt, yderligere tre sæt ørepropper i forskellige størrelser. På denne måde burde der være noget for en hver. Udskiftning af disse er yderst simpelt – blot tag fat og riv af, og tryk den nye på. Det lille øje der er, skal fange en af de øverste folder i ørene, og sikre at bluetooth headsettet sidder bedst muligt fast.

Ud over ”PLT” navnet i sølv, er designet i den blå farve faktisk ret spænende, og ligner nærmest træ eller noget i den stil. Dette giver et unikt look, hvilket faktisk er ret fedt.

Vi må heller ikke glemme in-line kontrolleren. Det er via denne at alt styres i BackBeat GO3. Volume, opkald, skifte sang, on/off etc. Der er påklistret en guide til hvordan disse funktioner virker, når man tager headsettet ud af kassen – godt tænkt Plantronics.

Hvad kan man i App’en?

Der findes også en App til BackBeat GO 3 som vi naturligvis ikke kommer uden om. Mulighederne i softwaren er meget begrænset, og den eneste brugbare funktion er i min optik firmware opdaterings funktionen. Ud over denne er det kun muligt at ændre stemmen i det trådløse headset, samt ”HD Voice” on/off. Det kunne have været fedt at se en equalizer eller andet brugbart. Vi lader de fire billeder herunder tale for sig selv.

Testen og brugen

VI er nu nået til det sidste punkt i vores review af Plantronics BackBeat GO 3 headsettet – nemlig lytte og komfort testen. Denne gik i alt sin enkelthed ud på, at jeg kværnede en masse musik igennem på min smartphone med BackBeat GO 3 spændt for som højttalere. Til testen brugte jeg min OnePlus 3 smartphone, samt en blanding af YouTube, MP3 og FLAC filer, som burde dække bredt.

Parringen foregik ganske smertefrit, og jeg var kørende efter et minuts tid. Efter at have fundet de rette ørepropper, gik jeg i gang med med at teste lydbilledet af. Som altid dykkede jeg ned i en række forskellige genrer for at få det bedst muligt overblik over, hvordan lyden var i BackBeat GO 3. Der tegnede sig hurtigt et billede over lyden der blev leveret. Den var detaljerig, tør og kontant. Både diskant og mellemtone området blev gengivet pænt og åbent uden at blive for meget. Bassen var også til stede, især ved de lidt tungere genre som hands-up og hardstyle. Dette er også hvad in-ear hovedtelefoner og headsets er kendt for – tør bas i massevis. Overall ikke noget negativt at påpege på lydsiden, lige pånær, at den maksimale volume gerne måtte have været højere!

Hvad angik komforten, var denne ligesom lyden, også rigtig fin. Når først man have fået trykket dem korrekt ind, sad de rigtig behageligt og GODT fast. På trods af at jeg ikke er den mest aktive person i verden, er jeg overbevist om at de vil blive siddende selvom man går all-in i fitnesscenteret eller lignende. De er dog lidt store at have i ørene, hvilket måske kan være et turn-off for nogle. Men komforten fejler absolut ikke noget – lad os nu konkludere, efter vi har fået sat prisen på grisen nedenfor.

Pris

BackBeat GO 3 kan i skrivende stund til omkring 523,- DKK inklusiv fragt. Dette er en fair pris for et headset som henvender sig til den aktive person, og har det tilbehør inkluderet som BackBeat GO 3 har.

Ønsker du alle de sprøde detaljer fra Plantronics selv, kan du besøge deres hjemmeside ved at klikke på banneret med deres navn herunder.

Konklusion

Som jeg har nævnt et par gange i denne test, er BackBeat GO 3 den perfekte makker for dig der er aktiv og på farten. Vi skal nu have rundet testen af, og hvilken fornøjelse det har været at have dette headset forbi testbænken. BackBeat GO 3 byder på lækker lyd og komfort som der ikke er noget negativt at sige om. Den inkluderede taske som medfølger er ret fed og unik, da den har en indbygget powerbank. Så har du altid strøm ved hånden, når du løber tør efter omkring seks timers musik. Jeg er personligt fan og syntes det er en super fed ide.

Der er dog et par ting som kunne have været bedre og mere finpudsede. Såsom App’en der kan findes til både iOS og Android. Den eneste reelle funktion denne har er at sørge for at firmwaren er opdateret, ellers kan den ikke rigtig noget. Jeg ville også ønske at BackBeat GO 3 var i stand til at spille en smule højere – de mangler lige det sidste på dette punkt. Alt i alt er BackBeat GO 3 fra Plantronics dog et par rigtig fornuftige Bluetooth ørepropper, hvilket denne gang belønnes med et stort 8-tal og en Safebuy award.

Godt

Fin komfort – flere forskellige ørepropper

Taske med indbygget PowerBank

Overall god lyd

In-line kontroller

Perfekte til den aktive person

Trådløse med Bluetooth tilslutning

App til både iOS og Android…

Knap så godt

… dog med meget få funktioner

Måtte godt kunne spille højere

Lidt store at have i ørene

Conclusion

As I have mentioned a few times in this review, the BackBeat GO 3 is the perfect mate for the person who are active and on the move. It is now time to wrap up this review, and what a pleasure it has been to have had this headset on the test bench. The BackBeat GO 3 offers great sound and comfort, which there is nothing negative to say about. The bag there is included is quite cool and unique, as it has a built-in powerbank. Then you always have some extra power at hand when you run out of juice after about six hours of music. I'm a personal fan of this bag and think it is an awesome feature.

However, there are a few things that could have been better and more refined. Such as the app that can be found for both iOS and Android. The only real feature this has is to make sure the firmware is updated, otherwise it cannot really do anything useful. I also wish that BackBeat GO 3 could play a bit louder - they are missing the last 15% ish on this point. All in all, the Plantronics’ BackBeat GO 3 is a pair of really sensible Bluetooth earplugs, which this time is rewarded with a score of 8/10.

Pros

Good comfort – different earplugs included

Bag with build in PowerBank

Overall great sound

In-line controller

Perfect for the active person

Wireless with Bluetooth connectivity

App for both iOS and Android…

Cons

… but very limited options

Max volume should be higher

A little clumsy and big in the ears

Score: 8