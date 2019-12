AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2017-05-03 13:38:00

Sennheiser GSP 300 gaming headset

Vi skal i dag se på et af de nyeste gaming headsets fra Sennheiser, nemlig deres GSP 300 headset. GSP 300 er et meget prisvenligt lukket headset, designet til gaming på konsol, såvel som PC. Læs med for at se hvad vi mener om Sennheisers bud på et gaming headset til under 700,00.- DKK.

Tweak tester denne gang det populære Sennheiser GSP 300 gaming headsettet, som har vundet en solid plads blandt eSports folket og den spil-interesserede med hang til lækker lyd.

Sennheiser er en gammel kending på redaktionen, og det er også et mærke som de fleste kan nikke genkendende til, når man snakker om lyd. Sennheiser er kendt for deres flotte og gennemførte lyd i headsets, og nu har de lanceret en headset gaming serie, hvor de producerer hovedtelefoneri alle prissegmenter. Vi skal i dag se på et af deres billigere headsets, som kan findes til under tusind kroner, men som stadig ifølge producenten selv, være i stand til at tilbyde lækker lyd og solid kvalitet.

Er du mere interesseret i at læse andre dele af testen af headsettet, kan du bruge quicklinks menuen herunder:

Indhold i kassen

Sennheiser GSP 300 specifikationer

Sennheiser GSP 300 designet

Komfort

Lydkvalitet

Pris

Konklusion

English summary

Sennheiser GSP 300 er navnet på det gaming vi skal se på i dag, og bliver markedsført som den ultimative opgradering til gamere, der vil løfte deres spil et niveau højere op, gennem lyden.

Vi starter med at tage et kig på indpakningen. GSP 300 headsettet kommer i en blå/hvid kasse. På forsiden er der et billede af gamer headsettet, og på bagsiden finder vi information på forskellige sprog.

I kassen finder vi:

Sennheiser GSP 300 gaming headset

Y-kabel adapter

Instruktionsmanual

Specifikationer:

Understøtter: PC, konsol, smartphone, tablet

Farve: sort/blå

Impedans: 19 Ω

Forbindelse: 2 x 3.5 mm / 1 x 3.5 mm combo audio adapter

Frekvensgang (mikrofon): 10 - 15,000 Hz

Frekvensgang (hovedtelefoner): 15 - 26,000 Hz

Mikrofon sensitivitet: - 41 dBV/PA

Lydtryk ved 1 kHz: 113 dB

Headset type: Circum-aural/over-ear

Kabel længde: 2 m

Karakteristik: Noise-cancelling

Vægt: 605 gram

Gamerheadsettet er lavet med ovale ørekopper, så der er bedre plasd til ørerne. Ørepuderne er lavet af hukommelsesskum, som garanterer en god akustiske lukning. Hele sættet er lavet i kraftig plast, som føles solid. Under hovedbøjlen finder vi mere hukommelsesskum, betrukket med stof, så gaming-headsettet hviler godt på hovedet. På venstre ørekop finder vi mikrofonen, som er en mikrofon med noise-cancellation, der minimerer de lydgener der er i baggrundsstøjen, og sikrer en god fordybelse i spil, film eller musik.

Sennheiser har lavet GSP 300 som et lukket akustisk headphones, med et frisk design, med klassiske træk, og har samtidigt valgt at bibeholde det, der har gjort Sennheiser til sådan et solidt mærke, nemlig lyden. Læs med videre i testen, for at få vores dom over Sennheisers nyeste bud på et budgetvenligt gaming headset.

GSP 300 anvender Sennheisers akustiske teknologi for at forbedre alle gaming-sessions, så man får en den velkendte Sennheiser lyd med ind i det uendelige univers, der er computerspilsverdenen. Derudover har Sennheiser valgt at give bassen et boost, for at intensivere eSports gaming-oplevelsen yderligere, så GSP 300 gamer-headsettet er et oplagt bud, hvis du leder efter et stereo headset af høj kvalitet, med fokus på den gode lyd og komfort.

For at udføre sit arbejde i onlinespil, har GSP 300 en støjreducerende mikrofon i tv-produktionskvalitet, som minimerer baggrundsstøjen. Den sidder på en kort mikrofonarm, der filtrerer åndedrætslyde fra, for en forbedre kommunikationen under spil. Som så mange andre gaming boom mikrofoner, skal man blot løfte mikrofonarmen for at slukke for lyden. Det er smart og funktionelt.

På højre ørekop finder man desuden den volumen drejeknappen, som er den eneste knap der er på headsettet.

Design:

Sennheiser har valgt et meget moderne minimalistisk design til deres GSP 300 gaming hovedtelefon, som alligevel formår at bibeholde mange af de klassiske træk ved gaming headsets. Det er faktisk overraskende enkelt, i en verden som langsomt er ved at blive overtaget af teenagere og RGB. Dejligt, tænker jeg, som personligt er fan af noget mere enkelt, uden at det på noget tidspunkt bliver helt simpelt.

GSP 300 er stort, har ovale ørekopper i sort, og en inderbeklædning på hovedbøjlen i lys blå. Det er et over-ear headset, med masser af plads til ørerne, og en foholdsvis høj vægt. Det er mere eller mindre det, som kendetegner Sennheisers GSP 300 gaming headset. På den ene ørekop sidder en boom mikrofon, som tænder eller slukker, alt afhængig af hvilken position den er i.

Headsettet er kablet, så der løber et kabel fra den venstre ørekop, som munder ud i to 3,5 mm jackstik, som skal tilsluttes computeren. Den ene er selvfølgelig til lyden, mens den anden er til mikrofonen. Du kender devisen!

Men Sennheiser headsettet kan også tilsluttes til konsol eller mobil, hvis man bruger den medfølgende adaptor, som munder ud i et enkelt jackstik.

Hvor der ikke er noget specielt der får GSP 300 headsettet til at stå ud af mængden af gaming headsets i segmentet under 1000,00.- DKK, kan man til gengæld hurtigt konkludere, at komforten er i orden.

Komfort:

Som altid, er det ene fokus for Sennheiser lyden, og det andet er komforten. Og den er som sagt i orden. Ørekopperne er lavet i memory foam, betrukket med imiteret læder. Det sidder rigtig godt på hovedet, og der er god plads til ørerne i de ovale ørekopper. Ørerne kan uden problemer ånde i headsettet, så der er intet i vejen for at have det på i længere gaming sessions.

Hovedbøjlen er også beklædt med memory foam og betrukket med blåt stof, og den hviler blådt på toppen af hovedet, uden at presse hverken på toppen af hovedet, eller på ørerne.

Lydkvalitet:

Det er ingen hemmelighed, at når der står Sennheiser på hovedtelefonen, så forventer man en lyd i topkalitet. Det formår Sennheiser GSP 300 gamer headsettet måske ikke helt at levere, men det er altså tæt på. Specielt med tanke på prissegmentet. GSP 300 skuffer ikke, og er kendetegnet ved et flot klar lyd, på tværs af diskant, mellemtone og bass.

Det gælder både for eSports gaming, streaming eller musik. Desværre, så er der ikke en medfølgende software, så man kan finjustere sine settings, afhængig af hvilket spil man spiller, eller hvilken genre af musik man lytter til. Det savnder jeg godt nok, for lydbilledet ender med at være ens, uanset om man lytter til klassisk musik, eller spiller CS:GO. Det er en skam.

I brug, er diskanten klar, og bassen er fyldig. Mellemtonen er også rigtig god, men det er måske den svageste af de tre. Der er en klar opdeling mellem de tre frekvenser, og det bliver ikke mudret, selv ved høj volumen. Men lyden har en tendens til at mangle dybde.

Mikrofonen i gamer headsettet er udmærket, uden at den er noget særligt, i forhold til andre lignende headsets. Den frasorterer baggrundsstøj og åndedræt, præcis som den lover, og stemmer går klar tog tydeligt igennem til modtageren, på den anden side af skærmen. Men mikrofonen har det med at være meget lav, medmindre man får placeret den helt hen til munden.

Det er et lille minus, da det er noget jeg ikke har for vane at gøre, og derfor betød det hver gang jeg skulle bruge det, at mine holdkammerater på skype eller teamspeak, skulle have mig til at justere mikrofonen før vi kunne drage i kamp. Det er et lille irritationsmoment for undertegnede, men ikke noget af betydning.

Når det så er sagt, så synes jeg faktisk at Sennheiser, med deres kablet GSP 300 gaming headset, har formået at skabe et jack-of-all-trades headset, so virker out of the box, til alle platform, på tværs af spilgenrer, musikgenrer, eller den type TV du ynder at se. Det er et headset som leverer en solid performance, lige meget hvor du beslutter dig for at bruge det. Og GSP 300 leverer ikke den bedste performance i nogen genre, men det leverer en lyd der er rigtig god, på tværs af alle genrer. Og det er altså heller ikke så skidt endda.

Pris:

Som altid, har vi været et smut forbi PriceRunner.dk for at indhente en pris. For 694,00.- DKK inkl. fragt kan man købe Sennheiser GSP 300 kablet gaming headsettet. Det er en pris der er meget attraktiv, for et kvalitetsheadset som stadig formår at levere bedre lyd end mange konkurrenter i samme prisleje.

Er du interesseret i at læse mere om GSP 300 hovedtelefonerne, eller er du interesseret i andre af Sennheisers produkter, så kan du klikke på Sennheiser banneret herunder.

Konklusion:

Sennheiser GSP 300 gaming headsettet, er et headset som jeg ikke har nogen kvaler ved at anbefale til brugere, som leder efter et rigtig godt stereo headset, til knap 700,00.- DKK inkl. fragt. Det er en god pris for et headset, som har en god komfort, solid byggekvalitet, og vigtigst af alt, en rigtig god lyd.

Det er en skam at der ikke medfølger software, så man kan finjustere sine settings og lyden i forskellige setups, men det er desværre sådan det er denne gang. Jeg håber at det er noget vi kommer til at se i fremtiden.

Min eneste anke er måske ikke et kritikpunkt som sådan, men når man hører ordet Sennheiser, så forventer man lyd i rigtig rigtig god kvalitet, og det leverer GSP 300 ikke helt. Men næsten. Derudover er jeg skuffet over at det er lavet i plastik, og dermed føles lidt billigt. Jeg er sikker på at holdbarheden af headsettet er stor, men det ville klæde det med lidt andre byggematerialer.

Hvis du leder efter et headset uden opsætning, der virker på tværs af konsol og PC, og samtidig leverer en lyd der er mere end godkendt, så er Sennheiser GSP 300 gaming headsettet et godt bud. Vi runder testen af med at give headsettet en karakter på 8 ud af 10, og en Safe buy award.

Godt:

God komfort

God lyd

Ingen setup - kan bruges på alle platforme

Pris

Mindre godt:

Mikrofonen er en anelse lav

God lyd, men ingen mulighed for at justere via software

Bygget i plastik (for nogen)



English summary:

The Sennheiser GSP 300 gaming headset, is a headset that I do not hesitate in recommending to users who are looking for a really good stereo headset, for a relatively low price of almost 700.00 .- DKK incl. shipping. It's a good price for a headset that has good comfort, a good build quality, and most importantly, a really good sound.

It's a pity that software is not included, so you can fine tune the settings and the sound in different setups, but unfortunately it's the way it is this time around. I hope that's something we will see in the future.

My only point of criticism may not be a criticism as such, but when you hear the word Sennheiser, you expect an exceptional sound quality, and the GSP 300 headset does not deliver entirely. But almost, and considering the price, it’s more than up to the challange. In addition, I'm disappointed that it is made of plastic and thus feels a little cheap, although it feels sturdy all around. I'm sure the durability of the headset is great, but I would love the premium feel of other Sennheiser headsets, using a few other building materials.

If you're looking for a headset that requires no setup and works out of the box, works both with console and PC, while delivering a sound that's more better than the price range, then the Sennheiser GSP 300 gaming headset is a great bet. We conclude the test by giving the headset a score of 8 out of 10 and a Safe buy award.

Good:

Great comfort

Great sound

No setup - usable on all platforms

Price

Less good:

The microphone volume is a tad low

Great sound, but no option to tune the soundsettings through software