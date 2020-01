AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-02-26 07:45:00

Sennheiser HD 4.50BTNC Bluetooth hovedtelefoner

Vi skal i dag se på et headset fra Sennheiser, der kan prale af både Bluetooth og ANC. Den går under navnet HD 4.50 BTNC, og er lavet til at tage med på farten. Læs med i dagens test, for at se hvordan Sennheisers nyeste headset klarer sig.

Vi skal i dag se på Sennheiser, og deres nye headset, HD 4.50 BTNC, der er et Bluetooth headset med aktiv støjreduktion. HD 4.50 BTNC er lavet til at tage med på farten, og med indbygget ANC er det et headset som vi finder utrolig interessant, da aktiv støjreduktion efterhånden er ved at blive en industristandard inden for transportable headsets.

Men inden vi kommer alt for godt i gang, starter vi med en unboxing af hovedtelefonerne, så vi kan se hvad man får, når man investerer i HD 4.50 BTNC. Det er en kasse i klassiske sorte farver. På forsiden finder vi et billede af headsettet, og på bagsiden finder vi produktinformation på flere forskellige sprog om hovedtelefonerne.

I kassen finder vi:

Sennheiser HD 4.50 BTNC

En bærepose i kraftig stof

USB til mikroUSB ladekabel

3,5 mm jackkabel

Specifikationer:

Type: lukket, circumaural

Frekvensgang: 18 - 22.000 Hz

Drivertype: Dynamiske

Følsomhed (mikrofon): 100 - 10.000 Hz

THD (1 kHz/1 Vrms): < 0,5%

Pick-up mønster: dual omni-direktionel

ANC: NoiseGard aktiv støjreduktion

Input power: 3,7 V, 600 mAh Lithium-polymer batteri (genopladeligt)

Batteritid: 19 -25 timer, afhængig af NoiseGard aktivering

Ladetid: cirka to timer

Vægt: 238 gram

Forbindelse: Bluetooth 4.0 / NFC / aptX

Connector: mikroUSB

På papiret har vi altså at gøre med nogle meget flotte specifikationer på dette headset, og det er bestemt noget som vi ser frem til at prøve af i praksis.

Design og test:

HD 4.50 BTNC hovedtelefonerne er lavet efter et klassisk og veltestet design, med transportabilitet i tankerne. De kan nemlig foldes sammen så de fylder noget mindre i tasken, og er lettere at have med på farten. HD 4.50 BTNC er bygget i plastik med et farveskema der omfavner sort og grå, med store bløde ørepuder på ørekopperne. Man kan se at der er tale om et Sennheiser headset inden man ser Sennheiser logoet på ørekopperne. De har den klassiske Sennheiser ørekop design, der er en skæv oval, som gerne skulle passe perfekt ind på ørerne.

Valget af plastik til hovedtelefonerne er ikke ualmindeligt, men det er alligevel her at jeg føler Sennheiser har begået deres største fejl med HD 4.50 BTNC. I forsøget på at skabe et let og transportabelt headset, er der valgt en type af plastik, som føles billig, og skrøbelig. Om den rent faktisk er skrøbelig, vil jeg ikke gå så langt at sige, da hovedtelefonerne har taget imod alt vi har prøvet på dem gennem testen. De er holdbare, de føles bare ikke sådan. Det føles bare meget billigere end hvad vi er vant til fra Sennheisers side af.

På ørekopperne er der puder betrukket med kunstlæder, der i vanlig stil gør at hovedtelefonerne hviler blødt på hovedet, omkring ørerne. Der er tale om et over-ear headset, med et meget fast greb på hovedet. Jeg plejer at være forskånet for trykken på ørerne fra de fleste headsets, men HD 4.50 BTNC hovedtelefonerne har et lidt strammere greb på mit hoved end gennemsnittet, hvorfor de har en tendens til at begynde at trykke over længere tids brug. Det er et irritationsmoment, da det komfortmæssigt ikke passer til større hoveder. Er hovedet lidt mindre, er jeg overbevist om at pasformen sidder i skabet, og mit forsigtige gæt er derfor, at generne med trykken på ørerne bliver elimineret. På hovedbøjlen finder vi endnu engang memory foam betrukket med kunstlæder, så hovedtelefonerne hviler blødt på toppen af poppen. Det er som det skal være, og er ikke til at mærke i brug.

Når man ikke bruger hovedtelefonerne, kan de foldes sammen, så de er lettere at have med sig rundt. Desværre, og her må jeg understrege at det er min personlige præference, så kan ørekopperne ikke dreje 90 grader, så de ligger fladt ned, som så mange andre transportable headsets. Ørekopperne bøjer ind under hovedbøjlen, så de fylder lidt mindre, men jeg er lidt nervøs for at de får et tryk og knækker, når jeg transporterer dem på denne måde. Jeg vil dog også understrege, at jeg ikke har oplevet nogen problemer med det under testen.

Når hovedtelefonerne er foldet sammen, kan de pakkes i den kraftige stofpose til transport. Her ville jeg ønske at der var en hardcase til at transportere dem i, så de er bedre beskyttet under transport i tasker, så der ikke er mulighed for at ørekopperne får et uheldigt vrid og knækker.

Med komforten af vejen, kan vi gå videre til lyden, der som altid, er noget af det mest spændende at beskæftige sig med, når man tester et Sennheiser headset. Vi kan ikke gå udenom, at vi altid ser frem til at lytte til deres nyeste hovedtelefoner, og går ind til det med høje forventninger.

HD 4.50BTNC er et trådløst headset, med Bluetooth 4.0 teknologi og aptX. Udover at de kan forbinde trådløst via Bluetooth eller NFC, kan man bruge dem kablet, når batteriet er løbet tør. De er lavet med Sennheisers egen version af aktiv støjreduktion, NoiseGard. NoiseGard ANC er også hvor vi starter dagens lydtest, hvor vi har sammenlignet det med et par Bose QC 25, som har noget nær den bedste aktive støjreduktion på markedet. For at aktivere ANC på HD 4.50BTNC, skal man bruge to hænder. Man skal nemlig klikke på volume op og down på samme tid, hvilket ikke kan lade sig gøre med en hånd. I hvert fald ikke for undertegnede. Desværre må vi også erkende at NoiseGard bare ikke kan spille op til dans i forhold til de nærmeste konkurrenter fra Bose eller Plantronics. Deres bud på ANC er Sennheiser overlegen. Det er en skam, da lyden i HD 4.50BTNC sparker røv, i forhold til netop førnævnte konkurrenter. Nuvel, man kan fornemme når NoiseGard er aktiveret, og det påvirker lydbilledet meget lidt, i modsætning til for eksempel Bose. Men Sennheisers NoiseGard er desværre ikke så kraftig som man kunne ønske.

Den indbyggede mikrofon er som forventet fremragende, og samtaler går klart igennem. Det eneste sted at sætte en finger, er på manglen af bass i mikrofonen, så lyden er lidt tynd, forstået på den måde at stemmen bliver lidt lysere end forventet.

På lyd med fokus på de laverer frekvenser, leverer HD 4.50BTNC hovedtelefonerne en stærk dyb bass, som har en flot dybde og bredde, der ikke bløder ind i diskanten og mellemtonen. Den spiller flot og er med til at definere lydbilledet, uden at overtage det. Det er noget man sætter pris på, når man hører musik som ikke er med et fokus på bassen. Jeg kan da heller ikke lægge skjul på, at det er her jeg personligt oplever HD 4.50BTNCs force, som er lydbilledet, der er bygget op om en utrolig flot og rig oplevelse i særdeleshed i de lavere frekvenser.

Ser vi på resten af lydbilledet, gør HD 4.50BTNC det ganske godt, og som forventet. Mellemtonen er ligeledes flot, så vokaler gør det godt, og diskanten er mere end acceptabel, men det er klart at det ikke er her at fokus ligger for HD 4.50BTNC hovedtelefonerne. Både mellemtonen og diskanten er klar og tydelig, men lider lidt under at man ikke kan fyre helt op under volumen. Der mangler lidt “oomph” efter undertegnedes mening.

Kort sagt, så er det ikke et par hovedtelefoner som audiophile bliver forelsket i, men det er et par hovedtelefoner som vil gøre sig godt hvad enten du går i skole, spiller computerspil, har brug for ro på arbejdet, eller bare har brug for en pause fra konen eller kæresten derhjemme. HD 4.50BTNC kan lidt af det hele, og er kendetegnet ved det vi alle forbinder med Sennheiser, nemlig god lyd.

Batteriet i HD 4.50BTNC er opgivet til at kunne holde i omkring 19 til 25 timer, hvilket i vores test har vist sig at holde stik. Det er klart at når man aktiverer ANC, så holder batteriet i kortere tid, men ikke desto mindre holder det omkring de opgivne 19 timer per opladning med NoiseGard aktiveret. Det er skide imponerende, og man bliver nødt til at tage hatten af for det. Personligt, betyder det at jeg aller højst bliver nødt til at lade dem op en gang om ugen, hvis de bliver brugt både på arbejde når der støjen udefra skal elimineres, og i hjemmet, når der lyttes til musik.

Pris:

Som altid, har vi været et smut forbi PriceRunner.dk, for at indhente en pris til Jer. Sennheiser HD 4.50BTNC kan erhverves for den nette sum af 1.426,00.- DKK inklusiv fragt, hvilket er en yderst fordelagtig pris, hvis man spørger undertegnede. Er du interesseret i at læse mere om HD 4.50BTNC eller andre produkter fra Sennheiser, kan du klikke på banneret herunder for at blive ledt videre.

Konklusion:

Sennheiser har med deres HD 4.50BTNC leveret et par hovedtelefoner, der er yderst konkurrencedygtige. Der er tale om et headset med Bluetooth 4.0, aptX og NFC, som har en fremragende lyd, men en knap så fremragende aktiv støjreduktion, sammenlignet med konkurrenterne. Men til gengæld, er de et prisskilt på kun 1.426,00.- DKK inklusiv fragt, hvilket er omkring 1000 kroner mindre en konkurrenterne fra Bose, og 500 kr mindre end ditto fra Plantronics. Og lyden er begge overlegen.

Der er både ting der taler for og imod et køb af HD 4.50BTNC hovedtelefonerne. Lyden er Sennheiser hele vejen igennem, men byggekvaliteten er ikke det jeg forbinder med et typisk par Sennheiser hovedtelefoner. HD 4.50BTNC er præget af letvægtsplastik, og ikke på den gode måde. Vi har på intet tidspunkt oplevet at det var et problem under testen, men de føles bare mere skrøbelige end de gængse hovedtelefoner vi har inde til test.

Komfortmæssigt, så er de også en smagssag, da de har et rigtig godt greb på hovedet. De er lidt for stramme til undertegnede, men det bør ikke være en gene for folk med en almindelig hovedstørrelse.

På trods af det lækre minimalistiske design, den gode lyd, og det fordelagtige prisskilt, sender vi Sennheiser HD 4.50BTNC hovedtelefoner afsted med en karakter på 7,5 for et lækkert headset, med nogle mangler.

Pros:

Flot minimalistisk design

God lyd

God Pris

NoiseGard aktiv støjreduktion

Kan foldes sammen

Cons:

NoiseGard mindre effektiv end konkurrenternes alternativer

Komfort ikke i top

Mangler en hardcase til at transportere dem i

Kræver to hænder at tænde for NoiseGard ANC - unødvendigt kompliceret