AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-03-21 12:17:00

Sound BlasterX H7 Tournament Edition Headset

Gamerprodukter fra Creative går under navnet Sound BlasterX, hvilket er netop hvad dagens test byder på. Vi har modtaget deres H7 Tournament Edition headset, som over at være udstyret med 5.1 og 7.1 surround, også tilbyder noget der kaldes Scout Mode. Hvad dette er, samt hvordan headsettet lyder og ikke mindst sidder på hovedet, må du klikke ind på testen og finde svaret på!

Denne test byder på et spændende gamer headset fra velkendte Creative. Eftersom vi har med gaming at gøre, dykker vi ned i deres Sound Blaster X line-up, hvor vi skal hilse på Sound BlasterX H7 Tournament Editon headsettet. Mulighed for 7.1 surround, USB eller jack tilslutning og software med masser af funktioner og indstillinger er blot nogle af de få ting dette headset har at byde på. Læs med når vi går headsettet grundigt igennem i sømmene og ser om det er pengene værd. Som altid starter vi ud med at få det tekniske overblik, og kaster os dernæst over en unboxing – sæt i gang!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Creatives hjemmeside og fundet lidt talguf til jer. Nedenfor finder vi først og fremmest specifikationerne listet op, efterfulgt af et par beskrivende billeder af nogle af de features som Sound BlasterX H7 Tournament Editon tilbyder:

Type: Over-ear Gamer Headset

Lydprocessor: BlasterX Acoustic Engine PRO X-Plus

Tilslutningsmuligheder: 3.5 mm jack samt USB

Frekvensområde: 20-20.000 Hz

In-line controller: Ja, med volume control og mikrofon on/off

Følsomhed: 118 dB

Impedans: 32 ohm

Højttalerenheder: 50 mm FullSpectrum

Vægt: 364 gram

Scout Mode: Ja, lettere at høre personer i spil

Mikrofon: Aftagelig med Noise-reduktion

Frekvensgang mikrofon: 100-15.000 Hz

Mikrofon følsomhed: -40 dB

Systemkrav: Windows Vista eller nyere, Mac OS X v.10.8 eller nyere

Unboxing – hvad får man med i kassen?

Når man kigget på kassen som Sound BlasterX H7 Tournament Editon headsettet kommer i, er man på intet tidspunkt i tvivl om at man sidder med et gamerprodukt. De røde og sorte farver sammen med teksten og billederne, skriger gaming. På fronten af kassen er der et billede af selve headsettet, samt en række features listet op, mens at bagsiden giver et detaljeret overblik over flere forskellige dele af headsettet.

Med kassen åbnet op, finder vi selve headsettet pænt præsenteret og lige til at tage ud. Creative har gjort et godt stykke arbejde med at gøre førstehåndsindtrykket lækkert. Inkluderet i kassen finder vi følgende:

Creative Sound BlasterX H7 Tournament Editon headset

Diverse papirer

Aftagelig mikrofon

Micro-USB kabel

3.5 mm jack-kabel

En tur rundt om Sound BlasterX H7 headsettet

Vi fortsætter med det samme, og tager som det næste en tur rundt om selve Sound BlasterX H7 Tournament Editon headsettet. Sort og rød er og bliver farver som man forbinder med gaming, hvilket også er derfor Creative har brugt dem her. Når man tager headsettet i hænderne første gang, bemærker man de relativt lave vægt på 364 gram, på trods af at store portioner af headsettet er fremstillet i metal hvilket er lækkert. Der er ikke nogen knirkelyde eller andet når man vrider i headsettet, hvilket indikerer en solid byggekvaltiet.

In-line controlleren gør det muligt at skrue op/ned for lyden, tænde/slukke mikrofonen samt besvare opkald hvis du benytter en understøttet smartphone sammen med Sound BlasterX H7 Tournament Editon. Det er muligt både at bruge headsettet med 3.5 mm jack-stik eller USB, valget er dit. Du kan for eksempel have headsettet med på farten til din smartphone, eller bruge det sammen med din PlayStation 4 konsol via jack-stikket. USB-kablet kan så være tilsluttet din computer når du spiller der. Jeg vil uden tvivl anbefale at bruge USB tilslutningen hvor det er muligt, da man så kan benytte softwaren og få adgang til alle funktionerne denne tilbyder – mere om dette senere.

Den primære farve på Sound BlasterX H7 Tournament Editon er sort, med detaljer i rød. Kablerne der går fra ørebøfferne og op i hovedstøtten er for eksempel røde, hvilket giver et fedt look. Indersiden i ørebøfferne er også røde og har R og L påtrykt, så der ikke er nogen tvivl om hvordan headsettet skal sidde. På trods af at være fremstillet i metal, er Sound BlasterX H7 Tournament Editon også yderst fleksibelt som det fremgår på andet billede nedenfor. Både puderne på ørebøfferne, og hovedstøtten er betrukket med læder, som slutter tæt om ørene og giver lækker komfort sammen med det bløde skum. Dette kommer vi mere ind på lidt senere.

Som på et hvert andet headset, er der naturligvis også mulighed for justering i siderne for at få det til at sidde bedst muligt på hovedet. Armene der holder ørebøfferne, samt coveret der på er fremstillet i aluminium, som ser virkelig lækkert ud. Der er også påtrykt store Sound Blaster X logoer på hver ørebøf, hvilket nogle måske vil mene er lidt for meget af det gode. Personligt syntes jeg det bidrager positivt til det overall design.

Den aftagelige mikrofon på Sound BlasterX H7 Tournament Editon headsettet, kan super enkelt af og påmonteres. Der er en lille fordybning hvor stikket passer i, som gør at mikrofonen kun kan monteres på en måde – den rigtige. Selve mikrofonen er fleksibel og kan let justeres så den passer til netop dit hoved. Med de ord kom vi hele turen rundt om selve headsettet, lad os gennemgå softwaren som det næste.

Softwaren – BlasterX Acoustic Engine PRO

Eftersom at vi har med et USB-gamer headset at gøre, skal der selvfølgelig også være noget software. Efter en tur forbi Creatives hjemmeside, fik vi hentet BlasterX Acoustic Engine PRO softwaren. Med det installeret og en genstart af computeren, var vi klar til at komme i gang med at bruge software og headset. For god ordens skyld, skal jeg lige sige at det naturligvis kun er muligt at bruge softwaren, hvis du tilslutter Sound BlasterX H7 Tournament Editon med USB-stik. Såfremt du benytter dig af jack-stikket vil det være lydkortet i dit bundkort der styrer tingene.

Med det på det rene, kan vi tage en tur igennem softwaren. Når denne startes op, mødes vi af synet nedenfor. Hvis man har flere understøttede enheder tilsluttet, vil man kunne vælge disse på listen ”Devices” og ellers gå i gang med at ændre på de forskellige indstillinger. Eftersom vi kun har headsettet tilsluttet er dette allerede valgt, og vi er klar til at gå videre. Under fanen ”Profile” finder vi en række forskellige for konfigurerede lydprofiler som Creative har tilpasset. Der er for eksempel en til Call of Duty, Counter Strike, Music og lignende. Disse er designet til at give dig den bedst mulige lydoplevelse i netop de applikationer. Det er naturligvis også muligt at lave sine egne, som vi har gjort med vores Tweak.dk profil.

I menuen Acoustic Engine er det muligt at ”farve” lyden så at sige. Her kan du tilføje forskellige effekter til lyden, som gør at den lyder lige som du måtte ønske. Ekstra bas, lidt surround, eller Creatives velkendte Crystalizer effekt. På billede tre herunder, har jeg leget lidt med indstillingerne og fundet frem til en profil som jeg personligt syntes lyder rigtig godt til musiklytning.

Equalizer menuen giver mere eller mindre sig selv. Sammen med indstillingsmulighederne i Acoustic Engine, kan du tilpasse lyden helt som du vil her – der er nærmest ingen begrænsninger for hvordan Sound BlasterX H7 Tournament Editon kan lyde i dine øre. Scout Mode booster lyden i spil, således at det er lettere for dig at høre fjender på afstand. Dette kan være en klar fordel i FPS spil, hvor du måske kan høre fjenden inden de hører dig. Hvor vidt det reelt har nogen effekt, må vi vente lidt med at finde ud af endnu til vi rammer test delen. Voice FX er stedet hvor du kan lege lidt med din stemme. Det kan være du vil lyde som en robot, en ork eller lignende – det er muligt her. Bemærk dog at dette KUN virker med den indbyggede mikrofon i headsettet naturligvis.

Under Advanced Settings, kan du indstille Sound BlasterX H7 Tournament Editon headsettet til Stereo, 5.1 eller 7.1 surround. Personligt benytter jeg selv stereo både til gaming og musik, men surround delen skal naturligvis afprøves når vi skal lytte til headsettet. I Mixer menuen, kan du tilpasse balancen, og lydstyrken på headsettet og mikrofonen uafhængigt af hinanden. Sidste menupunkt vi kigger på er Illumination, som giver dig kontrol over lyset i hver ørebøf. Selvom vi ikke har med RGB lys at gøre, er det alligevel en fed implementering at de store ”X’er” på bøfferne lyser op. Du kan vælge mellem at få lyset til at pulsere ved forskellige hastigheder og lysstyrker, eller lade det blinke i takt til musikken du lytter til – fed lille detalje.

Testen – Komfort og Lyden

Det er nu blevet tid til at vi skal have sat nogle ord på, hvordan Sound BlasterX H7 Tournament Editon headsettet er at bruge. Først vil jeg starte ud med at knytte nogle ord til komforten, som faktisk er super god. Puderne på både ørebøffer og hovedstøtten er behageligt bløde og overfladen i læder gør at de sidder tæt om ørene og lukker overraskende meget lyd ude. Dette kan både være positivt eller negativt, alt efter hvad man foretrækker. Jeg tør ikke sige om standardudgaven af Sound BlasterX H7 også er så isolerende, eller om det kun er Tournament udgaven som vi her har kigget på der lukker lyd så godt ude. De store ørebøffer sikrer også at selv folk med store ører kan bruge Sound BlasterX H7 Tournament Editon uden problemer. Sammen med justeringen på siderne har jeg ikke noget negativt at sige på komfort siden. Creative har virkelig gjort et godt stykke arbejde her, selvom designet måske minder ret meget om HyperX og andre modeller.

Til lyd testen brugte jeg som udgangspunkt USB-tilslutningen i mine tests, da dette gjorde det muligt at tilpasse Sound BlasterX H7 Tournament Editon helt som jeg ønskede i softwaren. Efter at have leget lidt med lydprofilerne og have tilpasset lyden, var jeg mere end tilfreds med det der blev leveret. Sound BlasterX H7 Tournament Editon lød virkelig lækkert, med super mellemspil blandt de forskellige frekvenser og en bas der ikke kun kunne høres, men også mærkes. De mange muligheder i softwaren gør at du kan tilpasse lyden helt som du ønsker, for at få det bedst mulige resultat. De store 50 mm enheder som headsettet er udstyret med kan spille voldsomt højt uden at forvrænge – selv i rigtig tunge gerne som house og lignende. Mine observationer ovenfor er blot fra de mange timer jeg brugte headsettet til musiklytning, men hvad med gaming? Det er jo nu engang hvad det er designet til.

For at finde ud af hvordan Sound BlasterX H7 Tournament Editon klarede sig til gaming, skiftede jeg det ud med mit trofaste SteelSeries Arctis 7 headset i nogle uger. Spillet jeg brugte til at teste med var PlayerUnknows Battlegrounds, også kendt som PUBG. Der er desværre ikke nogen forud konfigurerede lydprofiler til dette spil, så jeg valgte at lave min egen og lege lidt med Scout Mode. I PUBG kan det være et spørgsmål om liv eller død, om du kan høre fjenderne eller ej. Direkte sammenlignet med Arctis 7 som jeg også selv har tilpasset i equalizeren, var lyden i Sound BlasterX H7 Tournament Editon en smule mere lys og mild så at sige. Dette betød faktisk at trin og andre smålyde i spillet blev gengivet lidt bedre, dog er det naturligvis et spørgsmål om indstillinger i software og equalizer.

I stereo mode var jeg ovenud tilfreds med lyden der blev leveret, især toppen og bunden i lyden var særligt imponerende. Eftersom at headsettet også tilbyder både 5.1 og 7.1 surround, skulle dette naturligvis også prøves. Ligesom ved de fleste andre surround headsets der har denne feature, er det som om at tingene bliver rykket ud fra hovedet, således at de er længere fra dig så at sige. Sound BlasterX H7 Tournament Editon tilbyder ganske OK virtuel sorrund, selvom jeg personligt ikke er fan af det generelt.

Jeg fandt i stedet Scout Mode mere interessant, da det på nærmest magisk vis fremhævede lydende længere væk så man kunne høre dem før end normalt. I softwaren er det muligt at tænde/slukke for Scout Mode via genvejs taster, og forskellen er faktisk ret hørbar. Det er svært at beskrive hvad det helt gør, ud over at man bedre kan fornemme hvor folk er, lidt alla virtuel surround og så alligevel slet ikke. Hvis jeg ejede dette headset og det var min daglige følgesvend, ville jeg uden tvivl have Scout Mode aktiveret når jeg spillede FPS spil. Overall er lyden til både spil og musik virkelig lækker i Sound BlasterX H7 Tournament Editon headsettet. Med nærmest uendelige muligheder for at tilpasse lyden, kan du få det til at lyde præcist efter dit ønske. Lad os få konkluderet!

Pris

I skrivende stund d. 10/03 2018 kan Sound BlasterX H7 Tournament Editon headsettet findes på nettet til omkring 1000,- DKK. Dette er en ganske fair pris i min optik, da man får et bundsolidt gamer headset der lyder fantastisk til både spil, musik og film. Komforten er også i top, og det samme er konstruktionen. Du kan klikke HER for at komme direkte til prisoversigten med de forskellige forhandlere.

Alle detaljer på Sound BlasterX H7 Tournament Editon kan naturligvis også findes på Creatives danske hjemmeside. Klik på banneret nedenfor med deres logo, for at blive sendt direkte til deres side.

Konklusion

Sidste etape er nået, vi skal have konkluderet hvad vi har fundet ud af omkring Sound BlasterX H7 Tournament Editon headsettet. Hvis du er på udkig efter et solidt gamer headset, som også lyder fantastisk til musik og tilbyder lækker komfort, så er dette et rigtig godt bud. Lyden er utrolig detaljerig og volumen er imponerende, selv uden nogle justeringer i softwaren. Men når først du får lavet dine egne profiler, leget med Scout Mode og ikke mindst lyset, kan du næsten ikke blive andet end tilfreds. Sound BlasterX H7 Tournament Editon imponerede mig stort set på samtlige punkter, dog var der alligevel et par småting der gik mig på. De lange røde kabler var som sådan fede nok, men faktisk også lidt for meget bogstaveligtalt. Kablerne er tykke og stive, hvilket jeg fandt ret irriterende til tider, da det lidt følte som om de havde deres eget liv – især når man kommer fra et trådløst headset.

Komforten er et rigtig stærkt punkt ved Sound BlasterX H7 Tournament Editon headsettet. Det sidder rigtig godt på hovedet, har gode indstillings muligheder og lukker tæt om ørene, måske endda lidt for tæt for nogen. Dette var dog ikke noget problem for mig, da jeg godt kan lide at være helt inde i spillet når jeg gamer og lyd udefra blot vil forstyrre. Aftagelig mikrofon, USB og jack-tilslutning, imponerende lyd og volume, kombineret med lækker komfort – what is not to like right? Sound BlasterX H7 Tournament Editon fra Creative er klart et af de bedste all round headsets jeg har kigget på længe. Dette belønner jeg naturligvis med vores Great Product award, samt en solid score på 9/10, godt gået Creative!

Godt

Komforten er rigtig god

Lukker meget lyd ude (for nogen)

Masser af indstillingsmuligheder i softwaren

Rigtig lækker lyd over all

Kan spille imponerende højt uden at forvrænge

Aftagelig mikrofon

Masser af forud konfigurerede lydprofiler

Scout Mode fungerer overraskende godt

Knap så godt

Lukker meget lyd ude (for nogen)

Kablet er tykt og stift

Score: 9 + Great Product award