AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2017-07-04 09:14:00

SteelSeries Arctis 7

For ikke så lang tid siden kiggede vi på det nye Arctis 5 headset fra danske SteelSeries. Vi fortsætter vores stime, og kigger i denne test nærmere på storebroren SteelSeries Arctis 7. I forhold til den bliigere udgave, har vi nu med et trådløst headset gaming at gøre, mens at mange af de andre features stadig er det samme. Klik ind på testen og få alle detaljerne om SteelSeries Arcits 7 headsettet.

**Sponsoreret indhold.

Det er ikke længe siden vi sidst så på et headset fra danske SteelSeries, i form af Arctis 5 fra deres nye line-up. I dag tager vi skridtet videre, da vi skal hilse på storebroren ved navn Arctis 7. Med dette headset har SteelSeries taget skridtet videre fra Arctis 5, men også droppet et par ting.

Vi får nu et trådløst gamer headset i stedet for kablet gamer headset, men til gengæld er RGB lyset ikke at finde nogen steder. Kan det virkelig være rigtigt, at et produkt kan være noget værd i 2017, når det ikke har RGB lys? – Spøg til side, lad os få skudt gang i testen, og starte med at kigge på specifikationer og features nedenfor.

Læs vores test af SteelSeries Arctis 5

Specifikationer og features på Arctis 7:

Jeg har været en tur forbi SteelSeries hjemmeside, og fundet en række specifikationer og features på Arctis 7 headsettet.

Kompatibel med: Windows, Mac, PlayStation, Xbox, VR og smartphones

Højttalerenheder: Ø40 mm SteelSeries S1

Frekvensgang: 20-20.000 Hz

Sensitivitet: 98 dB

Impedans: 32 Ohm

Volume kontrol: Indbygget i venstre ørebøf

Mikrofon type: Bidirectionel

Frekvensgang mikrofon: 100 – 6500 Hz

Noise cancelling mikrofon: Ja

Tilslutning: USB 2.0 eller mini-jack

Kabellængde: 12 meter

Aftageligt kabel: Ja

Trådløs rækkevidde: Op til 12 meter

Teknologi for modtager: 2.4 GHz

Unboxing – hvad finder vi i kassen?

Lad os få taget et nærmere kig på kassen Arctis 7 ankommer i. Kassen er grå, sort og orange, og på fronten finder vi et stort billede af selve gaming headsettet samt en række features. Bagsiden byder på en masse beskrivende tekst, samt flere billeder af nogle af detaljerne på SteelSeries Arctis 7, såsom den trådløse modtager.

Besøg vores samarbejdspartner MSI via banneret.

Med kassen åbnet op, finder vi en masse farver og et ret fedt mønster. Selve hovedtelefonerne, er pænt præsenteret øverst i kassen, og er lige til at løfte ud. Lad os danne os et overblik over, hvad man får med i kassen.

SteelSeries Arctis 7 headset

Micro USB kabel for opladning

Mini-jack kabel til smartphone etc.

Trådløs 2.4 GHz USB modtager

Qucikstart guide

På trods af at være et trådløst gaming-headset, er det også muligt at bruge Arctis 7 sammen med sin smartphone, PS4, Xbox eller andet. Dette foregår dog ikke trådløst, men i stedet med det inkluderede kabel vi ser på billede et i midten nedenfor. Det er fedt med et produkt, der ikke kun er låst til én platform.

Den trådløse modtager, er udstyret med et kabel, der gør at den kan placeret på bordet for at give bedste muligt signal. Den er meget anonym og neutral at se på, da det eneste, er en hvid diode samt SteelSeries navnet. På bagsiden er den udstyret med en ind – og udgang for andre enheder, samt en knap til at pare sammen med gamer headsettet.

Et nærmere kig på Arctis 7 gaming headsettet

Der findes to udgaver af Arctis 7 headsettet, en hvid og den sorte som vi har modtaget. Som vi kan se på det første billede nedenfor, har vi med et lækkert og pænt designet gamer headset at gøre. Førstehåndsindtrykket er i top, og Arctis 7 føles solidt og lækkert mellem hænderne. En blanding af metal, stof og plastik, er hvad man sidder med – byggekvaliteten er i top, som vi så i test af Arctis 5 gamer headsettet.

Ligesom på lillebror Arctis 5, er det muligt at skifte det elastiske bånd, der hviler på hovedet. På denne måde, er det muligt at tilpasse udseendet på headsettet efter ens egen smag, hvilket er en fed tanke. Standard båndet, er i sorte og grå farver, hvilket spiller perfekt sammen med resten af det meget neutrale design. Det er også utrolig nemt at tilpasse ørebøfferne til ens hoved, da alt det kræves, er at løsne noget velcro – awesomeness på højt plan fra SteelSeries.

På ørebøfferne finder vi det samme utrolig lækre materiale, som også Arctis 5 headsettet var udstyret med. Faktisk vil jeg gå så langt som at sige, at ørebøfferne er identiske på de to headsets, så længe vi kigger på den side, der skal ind mod hovedet. SteelSeries kalder stoffet for AirWeave, som er inspireret fra det stof træningstøj også ofte er lavet af. Det er utrolig lækkert og blødt, og er muligt at ånde igennem. Dette er et must for et headset hvis der skal være god komfort over længere gaming sessioner for eksempel.

Lad os kigge på den anden side af de to ørebøffer. På den højre ørebøf finder vi først og fremmest power knappen, hvis funktion giver sig selv. Derudover er der også det samme lille hjul, som på Arctis 5 headsettet, som faktisk er intet mindre end genialt. Dette gør det muligt at stille på lydstyrken i ens spil, kontra dit Skype opkald eller teamspeak. På den måde kan du altid indstille lyden bedst muligt, så du både kan høre dine venner, men også lyden i spillet du spiller.

På den venstre ørebøf finder vi endnu flere stik og knapper. Først og fremmest er der micro-USB porten, som er der Arctis 7 lades op, når de op til 15 timers batteritid er opbrugt. Dernæst finder vi et mini-jack stik, hvor du kan tilslutte endnu et headset, som således kan dele lydoplevelsen via denne delefunktionalitet på headsettet. Det lille guld-stik, som ligner et micro-USB, bare en mindre version, er til det medfølgende jack-kabel. Hvis du ønsker at bruge Arctis 7 sammen med din smartphone, PS4 eller andet, er det her det sker. Der er også et hjul på den venstre ørebøf, som blot er til at kontrollere lydstyrken. Bemærk at styringen her, er uafhængig af Windows. Sidst men ikke mindst, er der også en knap til at tænde/slukke for den indbyggede mikrofon.

Mikrofonen er gemt væk inde i den venstre ørebøf, og kan let trækkes ud, når den skal bruges. Dette er noget SteelSeries længe har gjort i deres headsets, og det fungerer ganske fint. Den indbyggede ståltråd i mikrofonen, gør det muligt let at tilpasse den til ens ansigt, så lyden bliver bedst muligt. Lad os kigge på softwaren som det næste, inden vi går til test af SteelSeries Arctis 7 headsettet.

Softwaren – SteelSeries Engine 3

Hvis du i forvejen ejer et SteelSeries produkt, er du garanteret også bekendt med Engine 3 softwaren. Efter en hurtig tur forbi deres hjemmeside, og en installation, er man klar og mødes af synet på det første billede nedenfor. Hvis du ejer mere end et understøttet SteelSeries produkt, vil de være listet op her. Vi trykker naturligvis på Arctis 7.

Når dette er gjort, mødes vi af synet på billede to nedenfor. Dette er den eneste side i softwaren, og det er herfra du styrer det hele. Der er forskellige funktioner og indstillinger for mikrofonen, surround kan aktiveres, og du kan lege med den indbyggede equalizer, og tilpasse lyden efter behov. Det er desuden også muligt at lave forskellige profiler ved at trykke på ”Configs” nede i venstre hjørne, og dernæst ”New”. Med en Tweak.dk Test profil lavet, og equalizeren tilpasset min smag, er det nu tid til test delen nedenfor!

Testen – Komfort og Lyden iSteelSeries Arctis 7 gamer headsettet

Det er nu blevet tid til, at vi skal kigge nærmere på komforten og lyden i Arctis 7 headsettet. Kan det måle sig med sin kablede lillebror Arctis 5? Testen gik i alt sin enkelthed ud på, at jeg brugte Arctis 7 som mit primære headset i nogle dage, både foran computeren til musik og spil. Samt med min OnePlus 3 smartphone, når jeg var på farten og arbejdede ude af huset. SteelSeries skriver selv, at deres Arctis gaming headsets, er nogle af de mest komfortable headsets på markedet, hvilket vi fik bekræftet da vi kiggede på Arctis 5, som var intet mindre end fantastisk at have på hovedet.

Når mikrofonen er slukket, lyser den rødt ude i enden.

Historien med Arctis 7 viste sig hurtigt at være den samme. Jeg fik nærmest et deja-vu, da jeg tog Arctis 7 på hovedet, og gik i gang med at lytte til musik, det var Arctis 5 komfort om igen, SteelSeries mener det seriøst på dette punkt. Komforten er intet mindre end fantastisk. Jeg sagde det i min test af Arctis 5 headsettet, men jeg siger det gerne igen her: Det er en af de få gange at dette er sket for mig i min tid som anmelder, og jeg har altså haft mange headsets på hovedet – RIGTIG mange. Hovedstøtten i det elastiske stof tilpassede sig naturligt til hovedets form, og hvis du måtte have et større hoved, kan den let og uden problemer justeres ved at løsne velcroen i siden ind til den ønskede længde er der.

AirWeave stoffet viste også endnu engang, hvad det i stand til. Der var absolut ingen former for ubehag eller svedige øre i sigte, selv efter lange sessioner på 5-6 timer i streg uden at have headsettet af hovedet. Det er de færreste headsets der kan præstere, hvad Arctis 7 og 5 gør, når det kommer til komforten. Jeg vil tage hatten af for hvad SteelSeries har lavet på dette punkt, komforten er blandt det bedste jeg har set på et headset i lang tid, hvad end din kærlighed falder på Arctis 7 eller 5 – de sidder begge fantastisk på hovedet.

På deres hjemmeside skriver SteelSeries, at Arctis 7 og 5 bruger deres S1 enheder, som er de samme vi finder i deres flagskibs headsets, som koster langt over det dobbelte. Så allerede inden jeg lagde ører til lyden i Arctis 7 headsettet, havde jeg igen forventninger, og store af slagsen. Hvis du har læst min anmeldelse af lillebroren Arctis 5, husker du nok at jeg var blown away af den fantastiske lyd det leverede. Eftersom de to headsets benytter sig af de samme S1 enheder, skulle man tro af lyden i dem var den samme. Dette viste sig dog ikke at være tilfældet. Ligesom lyden i Arctis 5, vil jeg beskrive lydbilledet i Arctis 7, som mellemting mellem lys og mørk lyd. På trods af at være indstillet på samme måde i equalizeren i Engine 3 softwaren, lød de to headsets dog slet ikke ens. Hvor Arctis 5 havde et yderst velopløst og neutralt lydbillede over hele linjen i musik, var det som om at Arctis 7 spillede ”i en dåse” så at sige. Med andre ord, var detalje graden slet ikke i nærheden af hvad lillebroren var i stand til at levere, hvilket var meget skuffende. Lyden var stadig rigtig god, hvis man så på headsettet for sig selv uden at sammenligne. Men sammenlignet direkte med sin billigere lillebror, var den altså skuffende.

Historien var den samme i spil, hvor der også manglede detaljegrad, hvis man sammenlignede de to headsets direkte mod hinanden. Men hvis vi igen så på Arctis 7 som et produkt for sig selv, og lagde Arctis 5 på hylden, var oplevelsen ganske lækker for et gamer headset. Jeg spiller i øjeblikket en del DOOM, og også stadig lidt Call of Duty Black Ops II Multiplayer. Lyden i begge spil var rigtig god, især når headsettet kun stod til stereo mode, som jeg klart foretrækker normalvis. Med DTS Headphone:X surround aktiveret, var det første jeg bemærkede, at lyden nu blev en hel del lavere, så volumen skulle have et ekstra ryk opad. Til gengæld blev lydbilledet nu betydeligt mere åbent, og hvor man før blot kunne fornemme hvor fjender var – kunne du nu næsten høre dem. Overall vil jeg kalde lyden i Arctis 7 god, med plads til forbedringer. Jeg finder det lidt sjovt at lyden i en billigere model, er betydeligt mere detaljerig og lækker at lytte til.

Inden vi går til prisen og konklusionen nedenfor, skal rækkevidden, batteri tiden og mikrofonen naturligvis også have et par hurtige ord med på vejen. Hvis vi starter med rækkevidden, har jeg her intet negativt at melde. I mit to plans hus på lige knap 140 m2, havde jeg dækning over det hele, og parringen imellem headset og modtager skete automatisk hver gang. Batteritiden lover SteelSeries er på omkring 15 timer, hvilket jeg også næsten opnåede flere gange – tommel op her også! Hvad angår mikrofonen, skriver SteelSeries på deres hjemmeside: ”The best Mic in Gaming”. Hvor vidt det er den bedste jeg har hørt til dato, kan jeg ikke sige, men den er godt oppe på min liste, ligesom mikrofonen på Arctis 5. Stemmen går klart og lækkert igennem, og der er god detaljegrad. Lad os få konkluderet nedenfor!

Pris

I skrivende stund d. 30/06 2017, kan Arctis 7 headsettet findes på PriceRunner.dk til 1232,- DKK. Dette er forholdsvis mange penge for et gamer headset. Inkluderet i prisen får man dog fin lyd, lækker komfort, og den trådløse frihed uden kabler. Hvor vidt du mener prisen kan retfærdiggøres, vil jeg lade dig selv afgøre. Klik HER for at komme til PriceRunner.dk for at se prisoversigten med forhandlerne.

Ønsker du alle detaljerne på Arctis 7 headsettet fra SteelSeries selv, kan du besøge deres hjemmeside ved at klikke på banneret.

Konklusion

Det er blevet tid til at samle tankerne, og få rundet vores test af SteelSeries Arctis 7 headsettet af. Dette headset ligner utrolig meget sin lillebror Arctis 5 på flere punkter, men der er nogle store forskelle i mellem dem. Hvis vi starter ud med de ting jeg godt kunne lide ved Arctis 7, vil jeg starte med komforten. Denne er intet mindre end fantastisk. Sammenspillet mellem den elastiske hovedstøtte, og de utrolig lækre ørebøffer med AirWeave stoffet, fungerer altså bare, og gør Arctis serien fra SteelSeries til noget helt specielt, når vi snakker komfort. En anden ting der også gør dette, er muligheden for at skifte hovedstøtten til en anden, som måske mere falder i ens smag. Byggekvaliteten er i top, med metal og plastikdele, som begge er i lækker kvalitet.

Engine 3 softwaren er enkel, men giver de nødvendige muligheder såsom equalizer og DTS surround, som faktisk også er okay. En ting der dog er mere end okay, er rækkevidden på Arcits 7 headsettet. Jeg var imponeret over at kunne bevæge mig rundt i hele mit 140 m2 store hus, uden nogen former for udfald – på trods af at modtageren lå ved siden af en højttaler på mit skrivebord. Batteritiden er også ret imponerende. SteelSeries lover op til 15 timer på en opladning, hvilket jeg også næsten opnåede flere gange. Her spiller lydstyrken naturligvis en store rolle, hvilket bringer os over til en af de ting, der kunne være bedre. Ligesom lillebror Arctis 5, måtte 7 også gerne kunne spille lidt højere.

En anden ting som lillebror Arctis 5 også klarede bedre, var det primære formål et headset har – nemlig at gengive lyd. Jeg var så heldig at kunne sammenligne de to headsets direkte op imod hinanden. I alle mine tests kunne jeg konkludere, at lyden i det kablede Arctis 5 var markant bedre end det trådløse Arctis 7 – især detalje graden var betydeligt bedre. Jeg finder dog dette lidt spøjst, da de to headsets benytter de samme S1 enheder – måske den trådløse overførsel af lyd spiller ind her? Dette gør dog at Arcits 7 må ”nøjes” med et 8-tal samt vores SafeBuy award. Vi har med et lækkert trådløst headset at gøre her, men det billigere Arctis 5 gamer headset, som er kablet og desuden også har RGB lys indbygget, er et bedre headset overall – såfremt den trådløse feature altså ikke er et must for dig, samt at du er villig til at ofre bedre lyd fremfor dette.

PRIS: 1232,- DKK i skrivende stund

Godt

Lækker komfort

SteelSeries Engine 3

Andre headbands kan tilkøbes (personliggøre headsettet)

Mikrofonen er god

Imponerende rækkevidde

Rigtig god batteritid!

Support for flere platforme (dog ikke trådløst)

DTS Headphone:X surround

Lyden er overall god…

Knap så godt

… men Arctis 5 lyder bedre

Måtte gerne kunne spille højere

Conclusion

It is now time to gather our thoughts and wrap up our review of the SteelSeries Arctis 7 headset. This headset looks very similar to its little brother Arctis 5 on several points, but there are some big differences between them. If we start out with the things I liked with the Arctis 7, we could start with the comfort. This is nothing short of amazing. The combination between the elastic headband and the incredibly awesome ear cups with the AirWeave fabric, makes the Arctic Series from SteelSeries something special when talking about comfort. Another thing that also does this, is the ability to change the headband to something else who might fall more in your taste. The build quality is topnotch, with metal and plastic parts, both of which are in excellent quality.

The Engine 3 software is simple, but provides the necessary options such as an equalizer and DTS surround, which is also okay. One thing that is more than okay, is the wireless range of the Arcits 7 headset. I was impressed to be able to move around in my entire 140 m2 house without any kind of problems - despite the fact that the receiver was next to a speaker on my desk. Battery life is also quite impressive. SteelSeries promises up to 15 hours on a charge, which I almost achieved several times. Of course, the volume plays a big role here, which brings us to one of the things that could be better. Like on the little brother Arctis 5, 7 also needed to be able to play a little higher.

Another thing that the little brother Arctis 5 also did better was the primary purpose a headset - to reproduce sound. I was lucky to be able to compare the two headsets directly against each other. In all my tests, I could conclude that the sound in the wired Arctis 5 was significantly better than the wireless Arctis 7 - especially the level of details was significantly better. However, I find this a little weird, as the two headsets use the same S1 drivers - maybe the wireless audio transfer can be blamed here? However, this means that the Arcits 7 must be "satisfied" with a score of 8/10 and our SafeBuy award. It is a wireless headset no doubt, but the cheaper Arctis 5 headset that is wired and also has RGB light built-in is a better headset overall - if the wireless feature is not a must for you and you're willing to sacrifice better sound over this.

Pros

Great comfort

SteelSeries Engine 3

Other headbands can be bought (personalizing the headset)

The microphone is good

Impressive range

Good battery life!

Support for different platforms (not wireless)

DTS Headphone:X surround

The sound is good overall…

Cons

… but the Arctis 5 sounds better

Max volume should be louder

Score: 8 + Safe Buy