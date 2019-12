AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-07-16 09:29:00

SteelSeries Arctis PRO + GameDAC

Vi har set på headset i alle prisklasser og kategorier her på Tweak.dk, og nu er det igen blevet tid til at se på et headset i sværvægtsklassen. Vi har modtaget Arctis PRO + GameDAC headsettet fra SteelSeries og er klar med vores vurdering. Hvad er ændret siden de første Arctis modeller i 2017, og kan dette headset retfærdiggøre prisskiltet på næsten 2000 danske kroner?

Det er efterhånden ved at være et års tid siden vi sidst så på headset fra velkendte SteelSeries. Den gang var deres Arctis 5 og 7 netop blevet lanceret. Begge disse modeller fik en masse rosende ord med på vejen, og en varm anbefaling fra min side. Nu skriver vi 2018 og SteelSeries er klar med afløserne til de to headsets. Vi finder stadig både en kablet og en trådløs udgave.

I denne test starter vi ud med den kablede udgave ved navn Arctis PRO + GameDAC. Der findes faktisk to kablede udgaver, en med og uden den såkaldte GameDAC. Hvad denne tilbyder og ikke mindst hvordan headsettet er at bruge og lyder kontra de tidligere modeller, finder vi ud af i denne test. Designet minder meget om de tidligere modeller, men hvad har SteelSeries helt præcist ændret fra Arctis 5 til Arctis PRO + GameDAC som vi skal se på? Der er kun en måde at finde ud af det på, vi skal have skudt testen i gang! Inden vi tager et kig på specifikationerne, starter vi ud med vores lækre præsentationsvideo nedenfor.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi SteelSeries hjemmeside, og fundet en række specifikationer og features på Arctis PRO headsettet. Nedenfor finder i disse listet op, efterfulgt af et par billeder der viser lidt omkring nogle af de spændende features som der tilbydes:

Type: Kablet overear gaming headset

Platforme: PC, PS4 og smartphone

Højttalerenheder: 40 mm neodym

Frekvensgang 10-40.000 Hz (Hi-Res)

Sensitivitet: 102 dB SPL

Impedance: 32 Ohm

Mikrofontype: Bidirectional boom

Frekvensgang mikrofon: 100-10.000 Hz

Noise cancellation: Ja

Mikrofon impedance: 2200 Ohm

GameDAC frekvensgang: 5-40.000 Hz

Lydformat understøttet af GameDAC: Op til 96 kHz, 24 bit

Chip indbygget i DAC: ESS Sabre 9018 Refrence

Unboxing – hvad får man med?

Vi har nu fået introduceret headsettet, og kigget på specifikationerne. Næste punkt på dagsordenen er naturligvis at få det pakket ud af kassen og se hvad man får med. På fronten af den hvide/blå/orange kasse finder vi et stort billede af selve headsettet samt GameDAC’en. Der er naturligvis også et SteelSeries logo, samt en række features listet op, såsom Hi-Res certificeringen.

Bagsiden af kassen byder på et mere detaljeret kig på nogle af de forskellige dele i headsettet, såsom den indbyggede Sabre DAC-chip, de store 40 mm neodym enheder og den trådløse teknologi. Alt dette er listet op på tre forskellige sprog, så man kan læse lidt mere omkring dette hvis man ønsker – man kunne også blot slå turen forbi SteelSeries hjemmeside hvor alle detaljerne findes.

Når låget løftes af kassen, mødes vi af selve headsettet og den inkluderede GameDAC, som begge er pænt præsenteret. Lad os få alle de inkluderede ting ud af kassen, og danne os et overblik nedenfor hvor jeg har listet det hele op til jer. Inkluderet i kassen finder vi:

SteelSeries Arctis PRO headset

GameDAC enhed

Optisk Toslink kabel

USB-kabel mellem headset og GameDAC

USB-kabel mellem GameDAC og PC/PS4

Mini-jack adapter til brug med smartphone fx

Quickstart guide/manual

Lad os ligge det meste til siden for nu, og tage et hurtigt kig på denne GameDAC som er inkluderet i kassen. Via denne er det muligt at styre langt de fleste funktioner på headsettet, hvad angår både lyd og det indbyggede RGB-lys. Vi har at gøre med en lille aflang enhed, som skal ligge på bordet som er udstyret med en stor drejeknap, en lille normal knap og en OLED-skærm.

Det er også igennem denne enhed at alle kabler og tilslutninger foregår. På bagsiden ser vi både optisk, USB og normalt analogt input. For at få det meste ud af Arctis PRO + GameDAC comboen skal du benytte USB-tilslutningen, såfremt du bruger headsettet sammen med din PC. Ønsker du at tilslutte headsettet til din PlayStation 4 konsol, kan du med fordel benytte den optiske indgang. Der er en stor gummi cirkel hele vejen rundt på undersiden, som skal sikre at GameDAC’en ligger fast på langt de fleste underlag. Lad os forsætte vores tur med at kigge på selve Arctis PRO headsettet nedenfor.

En tur rundt om Arctis PRO headsettet

Hvis du er bekendt med Arcits serien fra SteelSeries, vil designet på Arctis PRO ikke været noget nyt for dig. SteelSeries har genbrugt det meste af designet, men alligevel foretaget nogle småændringer som hæver niveauet endnu højere end det var tidligere. Først og fremmest er stort set hele headsettet nu sort, med få detaljer i grå. Tidligere så vi farvede bånd på hovedet for eksempel, disse er væk nu og erstattet med sort. Nogle vil måske mene at dette er lidt kedeligt, personligt er jeg fan og syntes det giver et understated og professionelt design.

På de tidligere Arctis headset var hængslerne over hver ørebøf fremstillet i plastik. Dette har SteelSeries lavet om på Arctis PRO, hvor de er skiftet ud til aluminium i stedet for. Dette både føles og ser bedre ud, og vil helt sikkert sikre bedre holdbarhed på sigt. Vi finder den samme justering af headsettet i den ende side, med velcro.

Ørebøfferne er stort set uændrede og benytter stadig SteelSeries’ patenterede Airweave stof, som sikrer at dine ører kan ånde, selv under lange gaming sessioner med headsettet på hovedet. Størrelsen på bøfferne er fine, men ikke de største vi har set, dog passer de langt de flestes ører. Puderne er udstyret med memoryskum, for at give den bedst muligt komfort, sammen med Airweave stoffet – her er der ikke ændret noget i forhold til de tidligere Arctis modeller, hvilket også er fint med mig. Der er ikke grund til at ændre på noget der fungerer.

På hver ørebøf finder vi et magnetisk dæksel, som kan afmonteres hvis det ønskes. Jeg er stadig uforstående hvorfor disse skal kunne fjernes, da det ikke ser ud til at have nogen funktion ud over udseendet. Bemærk den hvide/grå linje der løber rundt om kanterne på ørebøfferne. Disse er stederne hvor det indbyggede RGB-lys er monteret – mere om dette senere.

Den venstre ørebøf, er stedet hvor alle stik og knapper er monteret i Arctis PRO. Vi finder den efterhånden velkendte share-port som gør det muligt at tilslutte et mini-jack stik og lade en ven lytte med. Jeg har endnu ikke stødt på en brugbar situation for dette, men hellere have en feature for meget end en for lidt. Ved siden af denne port, finder vi et sjovt lille USB-stik som er stedet hvor selve headsettet, tilsluttes til GameDAC’en for at få gang i både lyd og lys. Ved siden af denne er der et volumehjul, og sidst men ikke mindst en on/off knap til mikrofonen, som også gemmer sig inde i denne ørebøf og let kan trækkes ud, som vist på sidste billede nedenfor.

Softwaren – SteelSeries Engine 3

Det var alt for turen rundt om Arctis PRO headsettet, og vi går nu videre til et kig på softwaren. Hvis du i forvejen ejer et SteelSeries produkt er det ikke nødvendigt at besøge deres hjemmeside, det er blot at tilslutte enheden og måske hente en lille udvidelse igennem softwaren – så er du klar til at køre. Når softwaren åbnes, mødes vi af synet nedenfor, som giver et overblik over de tilsluttede/registrerede SteelSeries enheder. Herfra er det blot at klikke på enheden man ønsker at programmere, hvorved der åbnes et nyt vindue, se billede to.

Via hovedmenuen er det muligt at styre forskellige aspekter af lyden. Du kan for eksempel ændre på equalizeren, styre gain på lyden, mikrofonlydstyrken og sidetonen (hvis du ønsker at kunne høre dig selv i headsettet).

Ved at klikke i toppen på den midterste af de tre menuer, kommer vi ind på illumination siden hvor det er muligt at ændre på det indbyggede RGB-lys. Her kan du styre de to ørebøffer uafhængigt af hinanden, samt lyset i mikrofonen, både når den er tændt og slukket – ja der er RGB-lys indbygget i mikrofonen for at det ikke skal være løgn. Der er forskellige effekter at vælge imellem, og du kan endda også skrive farvekoderne via tal, for at få farverne til at matche med resten af dit setup. Der er ikke noget værre end hvis lysende i dine RGB RAM, tastatur og bundkort ikke matcher headsettet right?

Det tredje menupunkt kaldet settings, er stedet hvor du kan lave småjusteringer der har med GameDAC’en at gøre. Her kan du tilpasse lysstyrken i det lille OLED-display, og hvor lang tid der skal gå før det slukker eller dæmper sig, hvis ikke headsettet bliver brugt. Det fede ved alt det ovennævnte er at du kan ændre på det HELE uden at bruge softwaren, ja du læste rigtigt. Ved at bruge den inkluderede GameDAC, har du adgang til samtlige af de indstillinger vi lige har været igennem, og kan tilpasse dem udenom softwaren lige med undtagelse af de avancerede lysindstillinger.

Testen – Brugen, Lyden og Komfort

Sidste stop inden konklusionen er nået, og det er blevet tid til at sidde et par ord på hvordan det er at have Arctis PRO på hovedet og ikke mindst lytte til. Vi har set på hvilke visuelle forskelle der er mellem de gamle Arctis modeller og denne nye Arctis PRO, men hvordan forholder det sig når det kommer til lyden og komforten der tilbydes? Lad mig starte med at sidde et par ord på sidste nævnte, som mere eller mindre er det samme som jeg skrev i min test af Arctis 5 tilbage i 2017. Siden da har jeg haft rigtig mange andre headsets på hovedet, men der har altid været noget lidt specielt ved Arctis serien. Efter at have justeret en smule på hovedstøtten, sidder headsettet som det skal når du tager det på – ingen anden form for justering eller andet, det sidder der bare, og det sidder godt.

På trods af at SteelSeries har skiftet enkelte dele ud fra plastik til metal, har Arctis PRO stadig en forholdsvis lav vægt hvilket er et stort plus. Som ved de tidligere modeller glemmer du hurtigt at du har headsettet på hovedet. Mange headsets døjer ofte med at give ubehag eller svedige ører efter timers brug, især dem der benytter kunstlæder på ørebøfferne. SteelSeries patenterede Airweave stof blev introduceret tilbage i 2017 ved første generation af Arctis headsettene, og er naturligvis også tilstede her. Det betød at jeg uden problemer kunne sidde en hel aften og spille med vennerne til langt ud på natten, uden trang til at få headsettet af hovedet, hvilket ikke siger så lidt om komforten. Kort sagt fortsætter Arctis PRO hvor de gamle Arctis modeller slap, når det kommer til komforten hvilket er et stort plus – men hvordan med lyden?

I forhold til de tidligere modeller af Arctis headsets, skiller især Arctis PRO + GameDAC kombinationen som vi ser på her, sig ud fra mængden ved at have en Hi-Res certificering. Dette betyder kort sagt at headsettet er i stand til at gå markant højere op i frekvens, sammenlignet med andre headsets. Hvor normale headsets typisk har en frekvensgang op til 20.000 Hz, er Arctis PRO i stand til at gå helt op til 40.000 Hz i samarbejde med GameDAC’en. Dette giver potentielt mulighed for flere detaljer i lyden, da enhederne er i stand til at gengive flere frekvenser end andre konkurrenter på markedet.

Min test bestod som altid af en række forskellige genre musik for at se hvor alsidig headsettet var, og naturligvis også en masse timers gaming. Lad mig starte med at sidde et par ord hvordan Arctis PRO var at bruge til musiklytning. Jeg startede ud i den bløde ende af skalaen, i form af noget pop for derefter at bevæge mig over i noget rock og til slut house og dance. Selv med equalizeren sat til balanced, som er hvad vi normalt kender som flat – altså ingen farvning af lyden, lød Arctis PRO virkelig imponerende. Der var godt sammenspil mellem de forskellige frekvenser og en overraskende bund/bass i forhold til hvad vi tit ser i andre gaming headset. Med Hi-Res aktiveret blev lyden en smule mere lys at lytte til og muligheden for at justere på equalizeren forsvandt, sammen med muligheden for surround.

Jeg prøvede derfor at slukke for Hi-Res igen og foretog lidt småjusteringer i den indbyggede equalizer (du bestemmer selv om du vil bruge softwaren eller GameDAC’en), og nu kom der for alvor smæk på lyden. Den var tæt på hvad jeg vil kalde perfekt men… Der var bare et lille men, som der altid er. Dette havde dog ikke noget med lydkvaliteten at gøre, men derimod lydstyrken som Arctis PRO var i stand til at levere. Denne var ganske vidst pænt høj ved maksimal lydstyrke, men det var som om at headsettet havde mere i sig, men ikke fik lov. Dette var lidt en skam, for hvem skruer ikke lige ekstra op når yndlings nummeret kommer på?

Lad os vende blikket eller man skulle måske sige ørene mod hvordan Arctis PRO klarede sig i spil. Alle der spiller computer kender til spillet PUBG, som var en af de helt store online spil, og stadig er det den dag i dag. Her går det ud på at finde våben, slå hinanden ihjel og være den sidste overlevende hvad end man spiller alene eller sammen med venner. God lyd er et must i et spil som dette, da det kan være et spørgsmål om liv eller død, om man kan høre sine fjender. Der er en prækonfigureret lydprofil kaldet gaming i Arctis PRO softwaren/GameDAC’en som faktisk er ganske udmærket, selvom jeg personligt fandt indstillingen immersive lidt mere detaljeret, hvilket gjorde det lettere at høre fjendernes fodtrin og de små detaljer i spillet som hvis folk healer eller andet. Lydgengivelsen af våben og eksplosioner var spot on, hvilket jeg også forventede efter at have lyttet til en masse musik med headsettet. DTS Headphone:X surround funktionen er hvad jeg vil kalde okay, og giver et bredere lydbillede, men ikke noget jeg vil kalde for fordelagtigt da det til tider kan gøre det sværere at fornemme hvor folk er – med andre ord skader det ofte mere end det gavner, var min konklusion.

Selvom det på papiret ikke fremgår hvorvidt SteelSeries har opgraderet mikrofonen i Arctis PRO, læner jeg mig op af at de i hvert fald har gjort et eller andet. Jeg var så heldig at have det gamle trådløse Arctis 7 headset liggende, da jeg har brugt det som min trofaste partner i spil lige siden testen tilbage i 2017. Jeg kunne derfor sammenligne de to mikrofoner direkte mod hinanden, og få reaktioner fra venner som med det samme kunne høre at jeg lød anderledes. En kommentar fra min ene ven var: ”nu lyder det jo næsten som om vi sidder i rum sammen” – hvilket må siges at være noget af et skulderklap at få. Detaljegraden er opgraderet og det samme er bassen i stemmen, som bliver fanget bedre end før, hvilket gør stemmen mere naturlig at høre på. Hvis det bliver en anelse for meget, kan du blot anvende det inkluderede popfilter som er med i kassen – SteelSeries har virkelig tænkt på det hele her, og Arctis PRO er ind til videre det mest komfortable og bedst lydende headset jeg har lyttet til i 2018 punktum! Lad os nu få konkluderet.

Pris

I skrivende stund d. 12/07 2018 kan Arctis PRO + GameDAC sættet findes på nettet til omkring 1900,- DKK inklusiv fragt. Dette er en voldsom pris at bede om for et headset, men der er flere punkter der til dels retfærdiggøre det høje prisskilt. Lydbilledet er virkelig lækkert, og med Hi-Res aktiveret er der smæk for skillingen. Komforten, opgraderet byggekvaltiet og mikrofon er også med til at trække tingene i den rigtige retning.

Alle detaljerne på Arctis PRO + GameDAC headsettet, kan naturligvis også findes direkte hos SteelSeries selv. Klik blot på banneret med deres logo nedenfor, for at komme direkte til deres hjemmeside.

Konklusion

Vi skal have rundet vores test af Arctis PRO + GameDAC headsettet af, og hvilken fornøjelse det har været at have dette headset forbi testbænken. Det er sjældent vi får lov til at kigge på headsets i sværvægtsklassen, så vi var naturligvis klar da SteelSeries spurgte om vi ville se på en af deres nye topmodeller. Der er virkelig mange positive ting at nævne omkring dette headset, hvor lyden klart er en af de absolutte største plusser – hvilket det også bør være naturligvis. Arctis PRO lyder intet mindre end imponerende, lige meget hvilket type musik eller spil jeg smed efter det. Dette blev kun endnu bedre med Hi-Res funktionen aktiveret og nogle musiknumre i høj kvalitet smækket i afspilleren – damn hvor spillede det altså godt!

Komforten er også en af de stærke sider her. Både udformningen af headsettet og SteelSeries Airweave stoffet på ørebøfferne gjorde at man kunne bruge det i utallige timer uafbrudt uden at føle ubehag, præcis som det bør være. Om du ønsker at installere SteelSeries Engine 3 softwaren, er sådan set op til dig selv, da du har alle lydfunktionerne tilgængelig via GameDAC’en på skrivebordet, hvilket gør det super enkelt at redigere i lydindstillingerne. Du kan endda også styre de basale funktioner i det indbyggede RGB-lys via GameDAC’en, men bør hoppe i softwaren hvis du ønsker fuld kontrol på dette punkt.

Der er virkelig ikke mange negative ting at påpege omkring dette fantastiske headset fra SteelSeries. Faktisk er det kun lykkedes mig at finde en enkelt ting som gik mig en smule på gentagende gange i testperioden. Når man har et headset der lyder så godt, har man lyst til at skrue op for lyden. Dette er også muligt at gøre til en vis grad med Arctis PRO. Personligt havde jeg dog gerne set at det var i stand til at spille bare 10-15% højere. Det lyder som om headsettet fint er i stand til det, og det havde lige gjort det sidste hvis man kunne give den fuld skrue når yndlingsnummeret kom på.

Ud over dette lille kritikpunkt var der en enkelt anden ting som jeg blot var lidt uforstående overfor. Jeg forstår ikke hvorfor at volume styringen på selve headsettet og på GameDAC’en ikke matcher hinanden, men er to forskellige så at sige – det giver ikke mening i min optik. Men så længe du kan leve med dette og den ret voldsomme pris, som til dels bliver retfærdiggjort. Havde prisen været på omkring 1400-1500 kroner havde det givet lidt mere mening i min optik, og scoren havde været lidt højere. Vi lander på et samlet resultat der hedder 8,5/10 samt vores Great Product award – for det er nemlig lige hvad dette headset er, et great product!

Godt

Imponerende lydbillede – især med Hi-Res audio aktiveret!

Lækker komfort med enkel tilpasning

Airweawe stof på ørebøffer = ørene kan ånde

Masser af inkluderet tilbehør

Indbygget RGB-lys i ørebøfferne og mikrofon

Byggekvaliteten er i top med aluminiumsdele

Forbedret mikrofon i forhold til Arctis 5 og 7

Masser af funktioner via GameDAC’en

Kan bruges på tværs af platforme

Knap så godt

Prisen er i den høje ende

Max volumen måtte gerne være højere

Volume justering på headset og GameDAC er uafhængige af hinanden

Score: 8,5 + Great Product award