AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-08-07 08:30:00

SteelSeries Arctis PRO Wireless Headset

Arctis serien fra SteelSeries blev lanceret tilbage i 2017. Her på Tweak.dk har vi kigget på næsten samtlige modeller siden start. For nyligt så vi på deres Arctis PRO + GameDAC headset, som er en af deres absolutte topmodeller her i 2018. I denne test går vi all in, og kigger nærmere på det bedste SteelSeries kan tilbyde i øjeblikket når det gælder headsets.

Vi skal kun en måneds tid tilbage for at finde vores sidste test af et headset fra velkendte SteelSeries. Sidste gang var det deres Arctis PRO + GameDAC headset der stod for tur, som virkelig imponerede os på mange punkter, hvilket det også burde prisen taget i betragtning. Selvom man ikke skulle tro det var muligt at tage et trin mere op ad stigen, er dette netop hvad vi gør i denne test hvor vi hilser på intet mindre end SteelSeries´ topmodel.

Arctis PRO Wireless er navnet, som gemmer på et vaskeægte highend gamer headset, som har et utal af spændende features, som vi alle sammen skal se nærmere på i denne test. Med support for flere forskellige platforme, indbygget Bluetooth og samme Hi-Res enheder som på sin kablede lillebror Arctis PRO, er der lagt i kakkelovnen til en lækker oplevelse endnu engang. Tag med os på turen fra unboxing til konklusion, når vi ser om Arctis PRO Wireless er pengene værd.

Nyd vores lille prøsentationsvideo:

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi SteelSeries´ hjemmeside og fundet lidt oplysninger på Arctis PRO Wireless til jer. Nedenfor har jeg listet specifikationerne op, efterfulgt af et par billeder der fortæller lidt om de features headsettet har i ærmet:

Type: Trådløst overear gaming headset

Platforme: PC, PS4 og smartphone

Højttalerenheder: 40 mm neodym

Frekvensgang 10-40.000 Hz

Sensitivitet: 102 dB SPL

Impedance: 32 Ohm

Mikrofontype: Bidirectional boom

Frekvensgang mikrofon: 100-10.000 Hz

Noise cancellation: Ja

Mikrofon impedance: 2200 Ohm

Trådløs maksimal frekvensgang: 5-40.000 Hz

Trådløse teknologier: 2.4 Ghz og Bluetooth

Rækkevidde på 2.4 Ghz: Op til 12 meter

Batterilevetid: 10 timer x 2 (to inkluderede batterier)

OS Support: Windows 7 eller derover, samt Mac OS X 10.9 eller derover

Software: SteelSeries Engine 3.12.3 eller derover

Unboxing – hvad får man med i kassen?

Inden vi for alvor kan tage et nærmere kig på selve Arctis PRO Wireless headsettet, skal vi naturligvis først have det pakket ud af kassen som er en hvid en af slagsen. På fronten ser vi et stort billede af selve headsettet, sammen med base / lade stationen. Modelnavnet er naturligvis at finde på fronten, og det samme er nogle af de features som Arctis PRO Wireless kommer med.

Bagsiden af kassen byder på et lidt mere detaljeret kig på nogle af disse features, såsom enhedernes opbygning, batteripakkerne og mere. Men kassen er det mindst interessante ved det hele, så lad os i stedet få pakket Arctis PRO Wireless ud af den!

Nedenfor har jeg lagt alt indholdet fra kassen ud på bordet, så vi kan danne os et overblik over hvad man alt får med. For at gøre det endnu lettere for jer ude bag skærmen, har jeg også valgt at liste tingene op herunder. I kassen finder vi følgende:

SteelSeries Arctis PRO Wireless headset

Base / lade station

Manual / quickstart guide

To batterier (det ene er monteret)

USB strømkabel (valgfrit)

Lade kabel til på farten

Signal kabel, til kablet brug af headsettet

USB signalkabel til basen

Optisk kabel til konsolbrug

Pop-filter til mikrofonen

Det var alt tilbehøret og de tekniske detaljer. Inden vi går videre og ser nærmere på selve headsettet, tager vi først lige et nærmere kig på base / lade stationen. Der er tale om en lille boks med to knapper og et lille OLED-display som man kan have stående på skrivebordet eller lignende. Alle signaler kører igennem denne boks, og sendes derfra trådløst videre til Arctis PRO Wireless headsettet – super smart og enkelt. Boksen måler ikke meget mere end 10x10 centimeter og har en rug overflade med et SteelSeries logo, mens at siderne er i højglans plastik.

På den højre side finder vi et hul, hvor det er muligt at indsætte batterierne når de skal lades. Det er tænkt sådan at du altid har et batteri i lade stationen, så det er klar til brug når batteriet i headsettet er løbet tør. Det er uhyre let at skifte rundt på disse batterier, som vi ser nærmere på lidt senere.

Bagsiden på base / lade stationen er naturligvis stedet hvor vi finder alle tilslutningsmulighederne. Hvis vi starter fra venstre mod højre finder vi følgende: Line in (til analogt input), Line Out (analogt signal ud), DC-strøm (gør det muligt for batteriet at blive opladt selvom computeren er slukket), USB (digital tilslutning til computeren), Optisk ind/ud (digitalt signal ind og ud, for eksempel til konsol brug).

En tur rundt om Arctis PRO Wireless

Vi vender tilbage til base / lade stationen lidt senere, når vi skal til at bruge Arctis PRO Wireless. Inden vi når dertil skal vi dog en tur rundt om selve headsettet og se hvordan det tager sig ud. Hvis du læste vores test af den kablede lillebror Arctis PRO, vil du kunne se at designet på den trådløse storebror er mere eller mindre identisk. Vi har stadig at gøre med et sort og gråt headset som er yderst stilrent og lækkert at se på. Båndet over hovedet er igen i lækkert aluminium, og selve hovedstøtten er behagelig blød og elastisk, ganske som på alle andre Arctis headsets vi har set på. Det betyder at Arctis PRO Wireless selv justerer sig til din hovedform når du tager det på – mere om dette senere.

I modsætning til første generation af Arctis headsettene, er PRO modellernes hængsler lavet i aluminium i stedet for plastik. Det tilføjer ikke nogen betydelig ekstra vægt, men gør at headsettet både føles og rent faktisk er mere solidt på langt sigt.

Vender vi Arctis PRO Wireless headsettet om og tager et kig på den anden side, så at sige – nærmere betegnet ørebøfferne. Finder vi her den klassiske form og størrelse, som vi forventer af et Arctis headset. SteelSeries har naturligvis udstyret Arctis PRO Wireless med deres Airweave stof, hvilket er dejlig blødt og sikrer at dine ører kan ånde, når du har headsettet på hovedet.

Lad os se nærmere på hvilke knapper der gemmer sig i headsettet. Hvis vi starter ud med den ørebøf der har færrest knapper, kigger vi på den højre som er på første billede nedenfor. Her finder vi en powerknap, to indikator dioder og en Bluetooth parrings knap – det er det hele. Grunden til hvorfor der ikke er flere knapper i denne ørebøf, kan du se lidt længere nede.

Den venstre ørebøf byder først og fremmest på en Micro-USB port til kablet ladning af headsettet hvis man af en eller anden årsag skulle ønske dette. Ved siden af denne port finder vi et mini-jack stik som kan bruges til at sende din lyd videre til et andet kablet headset. Det lille stik der ligner USB, er til kablet brug af Arctis PRO Wireless headsettet, hvis du for eksempel er løbet tør for strøm på farten eller lignende. Dernæst finder vi et stort volumehjul, hvis funktion giver sig selv? Og sidst men ikke mindst er der en stor rug knap til at tænde/slukke for mikrofonen. Det er dejligt at se at SteelSeries både har gjort denne knap større, men også tilføjet noget tekstur til den, da det nogle gange kunne være svært at finde knappen på de gamle Arctis modeller.

Som sagt og vist lidt tidligere, medfølger der hele to batterier til Arctis PRO Wireless headsettet, hvilket betyder at du i princippet aldrig behøver at være kablet forbundet til computeren! Ved at fjerne det lille magnetiske cover på højre ørebøf, får man let adgang til batteriet som dernæst kan fjernes og hurtigt udskiftes med det andet der sidder klar i base / lade stationen – det er sku da smart? Du må dog ikke spørge mig hvorfor SteelSeries har valgt at gøre det muligt at afmontere det lille cover på begge ørebøffer, da det ingen funktion har på den venstre ørebøf.

Det sidste billede inden vi tager et kig på softwaren, bliver naturligvis med mikrofonen slået ud. SteelSeries har en lang historie med deres boom mikrofoner som let kan gemmes væk inde i ørebøffen. Det kom derfor ikke som nogen overraskelse at Arctis PRO Wireless også var udstyret med sådan en. Der er en lille rød diode i spidsen af mikrofonen som tændes, så snart mikrofonen slukkes. Du er derved aldrig i tvivl om hvor vidt dine venner eller holdkammerater kan høre dig eller ej.

Softwaren – SteelSeries Engine 3

For dem der er bekendt med SteelSeries´ software, er der intet nyt i de tre næste billeder. Engine 3 softwaren er super enkel og simpel at bruge, og samler alle dine SteelSeries enheder på et og samme sted. Når softwaren åbnes, mødes du af synet fra det første billede nedenfor. Her har du et overblik over de tilsluttede enheder som er understøttet – i vores tilfælde Arctis PRO Wireless og Rival 310 musen som vi også har testet. Ved et klik på den ønskede enhed, åbnes et nyt vindue.

Herfra har vi to menuer at arbejde med, når det kommer til indstillingerne på Arctis PRO Wireless headsettet – Audio og Settings. Under Audio menuen er det muligt at tænde/slukke for det indbyggede surround, bestemme om du ønsker at høre din egen stemme i headsettet, og i så fald i hvilken grad. Det er også her vi finder de forskellige forud konfigurerede profiler, samt equalizeren og noget kaldet Volume Limiter – mere om denne funktion lidt senere.

Ved et klik på Settings i toppen, mødes vi af synet på det tredje billede nedenfor. Her har vi mulighed for at indstille hvor længe der skal gå før at headsettet slukker for sig selv, hvis ikke det hører noget signal. Skal Bluetooth aktiveres ved opstart? Og hvor kraftig skal lyset i det lille OLED-display være. Alle disse indstillinger vi netop har nævnt, kan også ændres direkte via base / lade stationen helt uden brug af software, hvis man for eksempel bruger Arctis PRO Wireless sammen med en konsol. RGB-nørden der ude sidder nok og tænker at der mangler noget, men det gør der faktisk ikke. Der er ingen form for indbygget RBG-lir eller andet ligegyldigt gøgl i Arctis PRO Wireless. Her drejer det hele sig om lyden og komforten, som netop er det næste vi skal kigge på!

Testen – Brugen, Komfort og Batterilevetid

Det er nu blevet tid til at sidde et par ord på hvordan det rent faktisk er at have Arctis PRO Wireless på hovedet og ikke mindst lytte til. Som i vores test af den kablede Arctis PRO udgave, har vi set på hvilke visuelle forskelle der er mellem de gamle Arctis modeller og de opdaterede 2018 modeller. En ting er naturligvis det visuelle og brugen af materialer, men hvad med lyden? Eftersom jeg allerede har haft æren af at se på Arctis PRO (den kablede udgave af dette headset), havde jeg en ide om hvad der var i vente. Dog var der faktisk en betydelig forskel i lyden fra det kablede Arctis 5 og til det trådløse Arctis 7, da vi så på dem tilbage i 2017 – så jeg var alligevel lidt spændt på at se på hvordan tingene rent faktisk forholdte sig her.

Lad mig dog starte med at sidde et par ord på komforten som Arctis PRO Wireless tilbød, som mere eller mindre er det samme som jeg skrev i min test af Arctis PRO for blot en månedes tid siden. Jeg har siden lancering været en stor fan af Arctis serien. Efter at have justeret en smule på hovedstøtten, sidder headsettet som det skal når du tager det på – ingen anden form for justering eller andet, det sidder der bare, og det sidder godt. Headsettet klemmer tilpas på siden af hovedet til at det ikke ryger af når man ryster på hovedet, men heller ikke så meget så det føles ubehageligt – tommel op!

Modsat de første Arctis headset, byder Arctis PRO Wireless og det normale Arctis PRO på en mere solid konstruktion med flere metaldele. Det har dog ikke gjort det store ved vægten, som stadig er forholdsvis lav hvilket er et stort plus – især når vi snakker trådløse headsets. Som ved de tidligere modeller glemmer du hurtigt at du har headsettet på hovedet. SteelSeries patenterede Airweave stof blev introduceret tilbage i 2017 ved første generation af Arctis headsettene, og er naturligvis også tilstede her. Det betød at jeg uden problemer kunne sidde en hel aften og spille med vennerne til langt ud på natten, uden trang til at få headsettet af hovedet, hvilket ikke siger så lidt om komforten. Kort sagt fortsætter Arctis PRO Wireless og Arctis PRO hvor de gamle Arctis modeller slap set fra komfortens side, så her er der absolut intet negativt at rapportere.

Lad os snakke lidt omkring hvordan Arctis PRO Wireless så rent faktisk var at lytte til. Vi har allerede fået på plads at det sidder rigtig lækkert på hovedet – ganske som jeg forventede, efter at have set på det normale Arctis PRO headset. Et af de punkter hvor de nye 2018 Arctis modeller skiller markant sig ud fra de gamle, er ved de højttalerenheder der er brugt. Hvor normale headsets typisk har en frekvensgang op til 20.000 Hz, er Arctis PRO og Wireless i stand til at gå helt op til 40.000 Hz. Dette giver potentielt mulighed for flere detaljer i lyden, da enhederne er i stand til at gengive flere frekvenser end andre konkurrenter på markedet. Arctis PRO Wireless har dog ikke den samme Hi-Res certificering som Arctis PRO udgaven, men er som sagt stadig udstyret med de samme high-end enheder – lad mig prøve at sidde nogle ord på lyden.

Som altid bestod min test af en række forskellige genre musik for at se hvor alsidig headsettet var, og naturligvis også en masse timers gaming. Jeg vil inddrage mine observationer fra min test af det kablede Arctis PRO og sammenligne de to headsets direkte. Som nævnt var der betydeligt forskel i lyden mellem det kablede og trådløse headset i det gamle Arctis line-up, men hvordan forholder det sig i 2018?

Lad os starte ud med at snakke lidt om hvordan Arctis PRO Wireless var at bruge til musiklytning. Jeg startede som jeg plejer, ud i den bløde ende af skalaen, i form af noget pop for derefter at bevæge mig over i noget rock og til slut elektronisk musik og noget dance. Selv med equalizeren sat til balanced, som er hvad vi normalt kender som flat – altså ingen farvning af lyden, lød Arctis PRO Wireless voldsomt imponerende og var på fuld højde med sin kablede bror, hvilket jeg faktisk ikke helt havde regnet med. Der er begrænsninger for hvad der kan sendes trådløst, men vellyd er ikke en af dem når vi snakker headsets fra SteelSeries. Selvom headsettet lød fænomenalt med equalizeren sat til balanced, kunne jeg ikke lade hver med at pille en smule. Efter at have fintunet lyden var der VIRKELIG smæk på lyden over hele frekvensspektret i samtlige musikgenre, og jeg kunne ikke lade hver med at sidde med et lille smil og bare nyde lyden som Arctis PRO Wireless pumpede ind i mine øre – wow, intet mindre.

En ting jeg klagede en smule over ved det kablede Arctis PRO headset var at maksimal volumen ikke var helt høj nok til min smag. Vi kender alle scenariet, hvor favoritnummeret bliver sat på og volumen lige skal skrues ekstra højt op. Dette var ikke helt muligt med det kablede Arctis PRO headset, da volumen simpelthen ikke var særlig høj når den var sat til max. På Arctis PRO Wireless derimod var historien en helt anden. Inde i indstillingerne på basen / lade stationen er der en menu der hedder ”vol limiter”. Hvis denne slås fra, kan Arctis PRO Wireless spille VOLDSOMT højt, og jeg mener virkelig voldsomt, så det er ubehageligt at have på hovedet. Det fede ved det er at der ikke er nogen form for forvrængning eller mislyde, selv ved maksimal lydstyrke med ”vol limiter” slået fra. Dette giver en indikation på at der er virkelig er brugt kvalitets materialer i Arctis PRO Wireless headsettet, og bekræfter samtidig det jeg skrev i min test af Arctis PRO: ”Det var som om at headsettet havde mere i sig, men ikke fik lov.” - Arctis PRO Wireless er et bevis på at der er meget mere overskud og volume i enhederne, end hvad SteelSeries har begrænset dem til på den kablede udgave.

Det var vidst nok snak om komfort, volumen og musiklytning, lad mig få sat nogle ord på hvordan Arctis PRO Wireless klarede sig i spil. Alle der spiller computer kender til spillet PUBG, som var en af de helt store online spil, og stadig er det den dag i dag. Her går det ud på at finde våben, slå hinanden ihjel og være den sidste overlevende hvad end man spiller alene eller sammen med venner. God lyd er et must i et spil som dette, da det kan være et spørgsmål om liv eller død, om man kan høre sine fjender. Der er en masse forskellige prækonfigurerede lydprofiler i softwaren som man kan bruge, eller man kan lave sine egne som jeg gjorde til musiklytningen. Som forventet lød Arctis PRO Wireless stort set identisk med sin kablede lillebror i spil. Lydgengivelsen af våben og eksplosioner var spot on, og det var nærmest let at høre hvor personer og skud kom fra. Surround funktionen er også at finde på Arctis PRO Wireless, og er hvad jeg vil kalde okay. Den giver et bredere lydbillede, men ikke noget jeg vil kalde for fordelagtigt da det til tider kan gøre det sværere at fornemme hvor personer rent faktisk befinder sig. Spil med headsettet i stereo, og du er good to go er min konklusion i spil testen.

Mikrofonen og batterilevetiden er de to sidste punkter vi skal igennem, inden vi lander i konklusionen. Ligesom ved lillebroren Arctis PRO, skriver SteelSeries ikke noget om hvorvidt, der er tale om en opgraderet mikrofonen i de nye Arctis modeller. Jeg læner mig dog op af at de i hvert fald har gjort et eller andet. Mikrofonen på Arctis PRO Wireless er identisk med på den kablede udgave, og jeg har derfor valgt at låne teksten min Arctis PRO test i stedet for at gentage mig selv: Jeg var så heldig at have det gamle trådløse Arctis 7 headset liggende, da jeg har brugt det som min trofaste partner i spil lige siden testen tilbage i 2017. Jeg kunne derfor sammenligne de to mikrofoner direkte mod hinanden, og få reaktioner fra venner som med det samme kunne høre at jeg lød anderledes. En kommentar fra min ene ven var: ”nu lyder det jo næsten som om vi sidder i rum sammen” – hvilket må siges at være noget af et skulderklap at få. Detaljegraden er opgraderet og det samme er bassen i stemmen, som bliver fanget bedre end før, hvilket gør stemmen mere naturlig at høre på. Hvis det bliver en anelse for meget, kan du blot anvende det inkluderede popfilter som er med i kassen – SteelSeries har virkelig tænkt på det hele her.

Hvad angår batterilevetiden så skriver SteelSeries på deres hjemmeside af hver at de to inkluderede batterier kan give 10 timers musik/gaming. Dette er måske ikke helt på højde med konkurrenternes, men når man har i baghovedet hvor meget power og lyd der er i dette headset er det yderst acceptabelt. Hvad der er endnu mere acceptabelt er at der er to batterier inkluderet. Det betyder at du altid kan have et batteri monteret i basen / lade stationen, så det altid er 100% opladt og klar til brug. Udskiftningen tager kun 10-15 sekunder og så er du klar til 10 timer mere. Det betyder med andre ord, at du ALDRIG har behov for at være kablet fast til computeren for at oplade headsettet. Dette er intet mindre end genialt, og alene af denne grund har jeg løst til at bruge dette headset som min daglige følgesvend til mit setup. Der er også en del andre faktorer der spiller ind, lad os snakke om disse i konklusionen nedenfor.

Pris

I skrivende stund d. 01/08 2018 kan Arctis PRO Wireless headsettet findes på nettet til omkring 2250,- DKK inklusiv fragt. Dette er en meget stejl pris for et gamerheadset, selvom vi har at gøre med et trådløst et af slagsen som har en masse funktioner og lækre features. Prisen gør at det er de færreste der har råd til Arctis PRO Wireless hvilket faktisk er lidt en skam, for det er virkelig et imponerende trådløst headset!

Alle detaljerne på Arctis PRO Wireless kan naturligvis også findes direkte hos SteelSeries selv. Klik blot på banneret med deres navn nedenfor, og bliv sendt direkte til deres side i en ny fane.

Konklusion

Lad os få rundet vores test af Arctis PRO Wireless headsettet fra SteelSeries af. Vi kan lige så godt starte ud med at ligge kortene på bordet, og arbejde ud fra disse. Arctis PRO Wireless er uden sammenligning det bedste trådløse gamer headset jeg nogensinde har haft på mit hoved punktum – lad mig prøve at forklare hvorfor. Først og fremmest er lyden som dette headset leverer, ulig noget andet jeg før har hørt fra et trådløst headset. Det er endda så godt at det tæver andre kablede headsets, hvilket ikke siger så lidt. Lyden er behagelig, detaljerig og så kan headsettet spille HØJT. Arctis PRO Wireless gør det godt lige meget om du ønsker at lytte til din yndlingsmusik, se en film eller spille på computer, konsol eller sågar smartphone via Bluetooth.

Komforten er spot on takket være den god udformning på headsettet, og SteelSeries´ lækre Airweave stof på ørebøfferne som gør at dine ører kan ånde. Der er masser af tilbehør i kassen, som gør at du kan bruge Arctis PRO Wireless til både PC eller dine konsoller via optisk input – valget er dit. Alle indstillinger som du kan foretage i softwaren, kan også klares direkte på basen / lade stationen, som også altid har et batteri færdigopladt og klar til brug. Arctis PRO Wireless er det første 100% trådløse headset jeg har set på længe, ment på den måde at du aldrig har behov for at have et kabel tilsluttet for at oplade eller andet, det spiller bare! Oven i at det lyder godt og sidder behageligt på hovedet er mikrofonen også ganske hæderlig og lyder godt med høj detaljegrad, klarhed og tilpas bund som let kan tones en smule ned med de inkludere pop-filter.

Men der er en ting som går imod Arctis PRO Wireless, og det er prisen. SteelSeries forlanger over 2200,- DKK af dine hårdtjente penge, hvis du ønsker at være den glade ejer af dette headset. Dette er voldsomt mange penge for et headset, som kun de færreste har råd til i deres budget. Jeg vil dog sige at prisen på mange måder retfærdiggøres, da Arctis PRO Wireless er ulig noget andet trådløst headset vi har testet – og det koster altså at være lidt af en one of a kind. Det er også derfor at vi denne gang uddeler vores Enthusiasts Exclusive award, dette headset er kun for de mest hardcore nørder, der ønsker noget af det bedste på markedet pt. Awarden bliver suppleret op med en lækker score på 9,5/10 som havde landet på 10/10 hvis blot prisen havde været en tand lavere, så normale dødelige også kunne få råd. Arctis PRO Wireless er uden tvivl det bedste headset SteelSeries nogensinde har lavet, og er nu en fast del af mit setup herhjemme – jeg er virkelig imponeret!

Godt

Voldsomt imponerende lydbillede!

Lækker komfort med enkel tilpasning

Airweawe stof på ørebøffer = ørene kan ånde

Masser af inkluderet tilbehør

Ubegrænset trådløst brug (let udskiftning af batteri)

Max volumen er HØJ!

Byggekvaliteten er i top med aluminiumsdele

Forbedret mikrofon i forhold til Arctis 5 og 7

Kan bruges på tværs af platforme (samt Bluetooth)

Masser af indstillinger i basen/lade stationen

Knap så godt

Prisskiltet er ret voldsomt

Score: 9,5 + Enthusiasts Exclusive award