AirPods 4 med ANC og USB-C?

De kommende AirPods 4 fra Apple er klar til at ryste markedet med deres forventede efterårsrelease. Forvent forbedret design, overlegen lydkvalitet og spændende nye funktioner.

18 mar. 2024 kl. 11:12 Af Maria DEL:

Apple's kommende AirPods 4 er klar til at ryste markedet med deres forventede lancering til efteråret, som angivet af Bloombergs Mark Gurman. Leverandører er ved at gøre sig klar til at kickstarte produktionen af to forskellige modeller af fjerde generation AirPods til maj, hvilket tyder på en potentiel debut i september eller oktober.

Gurman forventer en række forbedringer i begge iterationer af AirPods 4. Især lover et omstruktureret design en bedre pasform, overlegen lydkvalitet og et renoveret opladningsetui med en USB-C-port. Den luksuriøse variant menes at komme med funktioner som aktiv støjreduktion og en integreret højttaler i opladningsetuiet, der letter præcis placeringssporing via Find My.

Som en del af Apples strategiske omstrukturering forventes den teknologiske kæmpe at sige farvel til AirPods 2. og 3. generation, når AirPods 4 rammer hylderne, afslørede Gurman tidligere. Dog ser udsigterne for en ny udgave af AirPods Pro dæmpede ud, indtil tidligst næste år. Ikke desto mindre antyder Gurman en kommende høreapparatstilstand med lanceringen af iOS 18, der imødekommer brugernes auditive behov.

Hvad kan man forvente?

Når vi ser frem branchefolk på, at forbrugerne kan forvente to forskellige modeller af AirPods 4, hver med fokus på forskellige lydpræferencer. Mens den ene tilbyder essentielle funktioner til en indgangspris, kommer den anden med forbedrede lydmuligheder, herunder ANC og en indbygget højttaler til forbedret Find My-funktionalitet.

Begge varianter vil have en USB-C-port og en markant æstetisk udvikling fra deres forgængere, potentielt ved at anlægge omformuleret silhuet i stil med en 'hårtørrer.' Dog er inklusionen af udskiftelige ørepropper lignende AirPods Pro 2 stadig usikker.

Derudover antyder rygter, at AirPods 4 måske arver H2-chippen fra den eksisterende Pro-model, hvilket potentielt låser op for understøttelse af lossless lyd, når den er parret med Vision Pro-headsets, hvilket antyder en overbevisende lydoplevelse for brugerne.