Apple lancerer Beats Fit Pro Alo Yoga

Beats samarbejder med Alo Yoga om en ny version af Beats Fit Pro i Sort Sparkle farve. Med solid batterilevetid, støjreduktion og Alo-logo, er de perfekte til træning.

3 apr. 2024 kl. 10:58 Af Maria DEL:

Beats har indgået et samarbejde med Alo Yoga for at lancere en ny version af de populære Beats Fit Pro trådløse øretelefoner. Denne særlige udgave kommer i en sort glitrende farve, med et skinnende krom udseende inde i opladningsetuiet og har både Alo Yoga og Beats logo på øretelefonerne selv.

Disse øretelefoner er designet til at blive siddende under træningen, takket være deres vingerede tip. De tilbyder funktioner som rumlig lyd med hovedsporing og aktiv støjreduktion, sammen med en "Transparens" tilstand der holder dig opmærksom på dine omgivelser.

De drives af Apples H1-chip, hvilket gør dem til det foretrukne valg for både Apple og Android-brugere. Batterilevetiden er temmelig solid med op til 7 timers afspilning, eller 6 timer hvis støjreduktionen er tændt. Med opladningsetuiet kan du få op til 30 timers brug. Hvis du har travlt, giver en hurtig 5-minutters opladning dig en time afspilning.

Selvom de ikke understøtter trådløs opladning, har de en IPX4-klassifikation, så de er vand- og svedafvisende.