Apple lancerer nye AirPods i september

Nyeste Apple AirPods 4 kommer snart i to varianter. Billigere AirPods Lite og en mellemklasse med aktiv støjreduktion.

19 aug. 2024 kl. 10:52 Af Maria DEL:

Ifølge de seneste rapporter vil de kommende varianter erstatte både AirPods 2 og AirPods 3. Mark Gunman, en populær Apple-analytiker, har foreslået i sit Power On nyhedsbrev for Bloomberg, at de nye AirPods kommer denne efterår sammen med flere hardware opdateringer.

Af de to varianter, vil en være entry-level og den anden vil tjene mid-tier segmentet. Hvad vil være forskellen mellem de to kommende AirPods modeller? Den mest bemærkelsesværdige forskel mellem de to er integrationen af aktiv støjreduktion (ANC). Selvfølgelig vil mid-tier versionen komme med ANC, mens entry-level versionen vil mangle det.

Med dette træk sigter Apple mod at gøre ANC tilgængeligt for en bredere målgruppe. Denne funktion var tidligere kun tilgængelig for AirPods Pro. De kommende AirPods 4 vil mest sandsynligt få USB Type-C opladning, hvilket støtter Apples mål om at fjerne Lightning-connector. Derudover vil mid-tier varianten også få trådløs opladning. Entry-level varianten vil være et præcist tilbud til købere, der ikke ønsker at brænde et hul i deres lomme.

Desuden vil mid-tier varianten fokusere på at tilfredsstille audiophile publikum med funktioner som ANC. Relaterede nyheder. I øjeblikket er der ingen officiel branding annonceret af Apple for de kommende varianter. Men spekulationer er, at entry-level varianten vil blive kaldt Apple AirPods Lite, og mid-tier varianten vil blive kaldt Apple AirPods 4. Ikke desto mindre, anbefales læsere at tage informationen med et gran salt indtil brandingen er bekræftet af Apple.

Hvad angår september begivenheden, er Apple ved at sætte scenen til at lancere den længe ventede iPhone 16 serie og Watch 10 serie. Ikke kun det, men Apple vil også frigive den stabile version af iOS 18 til Apple iPhone 16 serien omkring samme tid."