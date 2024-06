Spil og ring samtidig med ASUS ROG Delta II

Dette års Computex byder på AI og high-end CPU'er, men gemt under er Asus ROG Delta II gaming headset. Med DualFlow Audio, kan du lytte til to lydkilder samtidig eller skifte imellem dem. Perfekt til intense gaming sessions!

5 jun. 2024 kl. 07:00 Af Maria DEL:

Dette års Computex får dig måske til at drømme stort om AI og high-end CPU'er, men der er også mange spændende gadget- og tilbehørsnyheder gemt under alt AI hypen. Et af de sejeste er Asus ROG Delta II gaming-headsettet. En ny iteration af et gaming-headset kan måske ikke virke så spændende, især når det har en lignende design til andre ROG Delta-headsets.

Men lad ikke ydersiden narre dig - dette headset vil tilbyde en bemærkelsesværdig teknologi. Det mest bemærkelsesværdige er Asus' DualFlow Audio-funktion, der giver dig mulighed for at lytte til to forskellige lydkilder på samme tid via 2.4GHz trådløst eller Bluetooth, eller skifte mellem dem.

Så nu kan du nemt tage det mobile opkald fra dine forældre under en intens kamp uden at ødelægge din værdifulde KDA-score i Call of Duty. Det har endda to sæt volumenknapper, en på hver side, så du separat kan kontrollere volumenen for hver lydkilde. Det 315 gram tunge headset har også et modulært design, der giver dig mulighed for at skifte ørepuder (både stof- og kunstpels-puder er inkluderet) og kommer med en aftagelig 10 mm mikrofon.

Asus hævder, at Delta II vil vare op til imponerende 110 timer (når RGB-funktionen er slukket), hvilket, hvis det er sandt, vil være betydeligt længere end deres tidligere modeller. Og det lover også en kun 40 ms latens for Bluetooth, hvilket ville give det en af de laveste latenser for et gaming-headset.

Delta II skulle også give en utrolig lydkvalitet takket være sine 50 mm titanium-belagte membran-drivere. Det virker imponerende, men vi bliver nødt til at vente og se, om de lyder så fantastisk, som Asus påstår. Asus ROG Delta II bekræftes at være tilgængelig fra tredje kvartal 2024, hvor den vil forsøge at erobre vores guide til de bedste gaming-headsets.