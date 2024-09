Bang & Olufsen Beoplay H100 lanceret

Bang & Olufsen præsenterer i dag sine nye hovedtelefoner Beoplay H100, hvor viden fra næsten 100 års historie er med til at definere fremtidens lyd. Beoplay H100 er en videreudvikling af succesen med Beoplay H95, Bang & Olufsens mest succesfulde hovedtelefoner til dato.

3 sep. 2024 kl. 09:26 Af Kenneth Johansen

Beoplay H100 er forbedret i alle discipliner: uovertruffen lyd i høj kvalitet, enestående digital støjreduktion, en ny modulær konstruktion og et smukt design, der bygger videre på Bang & Olufsens designikoner.

"Beoplay H100 overgår alt, hvad vi har opnået i kategorien gennem snart 100 år og er med til at definere fremtiden; en æra, hvor verdensklasse lyd er skabt til lang levetid. De nye hovedtelefoner repræsenterer Bang & Olufsens sande potentiale inden for bærbar lyd," siger Kristian Teär, CEO for Bang & Olufsen og fortsætter: "Hovedtelefonerne er skabt med inspiration og viden fra ydeevnen på vores kraftfulde Beolab 90-højtalere og vores ikoniske designs gennem tiden. Med en modular konstruktion, som fremhæver de bedste materialer og cirkulære principper, demonstrerer Beoplay H100 vores særlige design og innovationsevner hos Bang & Olufsen."





Design som sikrer komfort

Beoplay H100 er skabt af de bedste materialer for at sikre en dybere og finere lyd – hvor som helst. Beoplay H100 har ridseafvisende touch-interface i hærdet glas på siden af hovedtelefonerne, der sammen med drejeknapper sikrer, at alle vigtige kontrolenheder er lettilgængelige. Den nye aftagelige hovedbøjle, der er pakket ind i special-strikket tekstil, er designet til at sikre åndbarhed og komfort hele dagen. Ørerpuderne, som er fremstillet af blødt lammeskind, fuldender den komfortable oplevelse.

Beoplay H100 fås i tre farver: Infinite Black, Hourglass Sand og Sunset Apricot. Farven Infinite Black refererer til Bang & Olufsens klassiske designæstetik, hvor det dybsorte læder står i kontrast til det naturfarvede aluminium. Farven på Hourglass Sand har et skandinavisk tone i tone-design, mens Sunset Apricot er lavet i lyst kobberaluminium, der matcher læderets varme ferskentoner.

"Med Beoplay H100 kombinerer vi materialer af høj kvalitet og farver inspireret af smykker for at skabe et tidløst og sofistikeret design. Med den smukke aluminiumsglans, læderets blødhed og det kølige glas brillierer Beoplay H100 ikke bare med verdensklasse lyd, men også med fremragende design," siger Tiina Kierysch, Head of Design hos Bang & Olufsen.

Det lette læderetui gør det nemt og stilfuldt at tage hovedtelefonerne med på rejsen. Når Beoplay H100 er uden for etuiet og ikke anvendes, går de i strømbesparende tilstand, som sikrer standbytid i op til 90 dage. Opbevares hovedtelefonerne i etuiet, slukkes de, hvilket giver mulighed for mere end et års standbytid.





God lyd kræver stilhed

Med 40 mm specialfremstillede titaniumenheder bag elegante aluminiumsgitre leverer Beoplay H100 Hi-Res-lyd, der er tunet af anerkendte Bang & Olufsen-

tonmeistere og inspireret af højttaleren Beolab 90.

"Beoplay H100 er de bedste hovedtelefoner, vi nogensinde har skabt. Uanset om du lytter til din yndlingsmusik eller har et telefonopkald i et støjende miljø, leverer H100 enestående lyd," siger Bang & Olufsens teknologidirektør Neo Kaplanis og fortsætter: "Vi har udviklet et avanceret mikrofonsystem, der leverer krystalklar lyd selv i meget krævende situationer. Samtidig har vi fordoblet ydeevnen af vores aktive støjreduktion (ANC) fra Beoplay H95 og udviklet EarSenseTM-teknologi, der skræddersyr lyden til brugerens pasform i realtid, mens man lytter til musik på farten."





Design efter cirkulære principper

Bang & Olufsens fokus på produktcirkularitet er tydeligt i Beoplay H100. De nye hovedtelefoner er designet ud fra cradle-to-cradle-principper, og det forventes, at Beoplay H100 bliver officielt certificeret i løbet af 2025.

"Vi er stolte af for første gang at kunne bringe vores modulære designtænkning til Bang & Olufsens bærbare-kategori. Det er et skridt i den rigtige retning mod at forbedre produkternes cirkularitet på tværs af hele vores portefølje. For Beoplay H100 har vi prioriteret lang levetid, bedre mulighed for vedligeholdelse og reparationsmuligheder i et modulært design. Vi har også udviklet vores software med øje for fremtiden, så hovedtelefonerne kan tilpasses og udvikles i takt med nye teknologier," siger Mads Kogsgaard Hansen, Head of Product Circularity hos Bang & Olufsen.

Beoplay H100 sætter nye standarder for bærbar elektronik med fokus på langtidsholdbare egenskaber – fx når brugeren selv kan udskifte slidte dele såsom hovedbøjle og ørepuder. Designet giver desuden let adgang for Bang & Olufsens serviceteam til at udskifte nøglekomponenter som batterier, glasoverflader, drivere og printkort, som kan bidrage til at forlænge levetiden.

Inspireret af Mozart-software-platformen kan softwaren på Beoplay H100 opgraderes, så hovedtelefonerne ikke bliver overgået af ny teknologi. Derudover leveres Beoplay H100 med en udvidet femårig garanti, når du tilmelder dig Beocare – Bang & Olufsens udvidede garantiprogram.