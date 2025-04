Corsair VOID Wireless v2

Gaming-headsets spiller en afgørende rolle i at skabe en fordybende oplevelse, hvor lydkvalitet, komfort og trådløs stabilitet er essentielle faktorer. Med Corsair VOID Wireless V2 har Corsair sat sig for at levere en avanceret lydoplevelse til både casual og hardcore gamere. Dette headset byder på Dolby Atmos® Spatial Audio, lav-latens 2.4GHz trådløs forbindelse samt Bluetooth®-kompatibilitet, hvilket giver fleksibilitet til forskellige platforme som PC, PlayStation og Nintendo Switch. Med en imponerende batterilevetid på op til 70 timer og hurtigopladning, der giver 6 ekstra timers spilletid på blot 15 minutter, lover VOID Wireless V2 en løsning til lange gaming-sessioner uden afbrydelser. I denne test vil vi undersøge lydkvalitet, komfort, og den trådløse forbindelse for at vurdere, om VOID Wireless V2 lever op til forventningerne og kan konkurrere i det stadig mere krævende gaming-headset-marked.

Inden vi kaster os ud i selve testen skal vi have kigget på specifikationerne, som jeg har fået igennem reviewer guide.

Specifikationer på Corsair VOID Wireless V2

Rundt om VOID Wireless V2

Corsair VOID Wireless V2 er et gaming-headset designet til maksimal komfort og høj lydkvalitet. Det leverer Dolby Atmos® Spatial Audio via specialtunede 50mm drivere, hvilket skaber en dyb og præcis lydoplevelse. Headsettet har dual wireless-forbindelse med både lav-latens 2.4GHz trådløs teknologi og Bluetooth®, hvilket giver fleksibilitet på flere platforme, herunder PC, PlayStation og Nintendo Switch. Med en batterilevetid på op til 70 timer og hurtigopladning (6 timers spilletid på 15 minutter) er det skabt til lange gaming-sessioner. Derudover sikrer NVIDIA Broadcast®-teknologi krystalklar stemmekommunikation, mens iCUE-software giver fuld kontrol over EQ og RGB-lys.

Når du åbner æsken med Corsair VOID Wireless V2, finder du alt, hvad du behøver for at komme i gang. Headsettet leveres med en fastmonteret omni-directional mikrofon, der anvender NVIDIA Broadcast®-teknologi for klar og støjfri kommunikation. Der medfølger en trådløs USB-dongle til lav-latens 2.4GHz-forbindelse, samt et USB-C opladningskabel, der muliggør hurtig opladning. Desuden finder du en brugervejledning, der hjælper med opsætning og funktioner. Hele pakken er designet til at sikre en problemfri oplevelse, så du hurtigt kan komme i gang med din gaming.

Corsair VOID Wireless V2 er konstrueret med en kombination af holdbare og lette materialer, der sikrer både komfort og lang levetid. Hovedbøjlen er fremstillet af robust plast med en fleksibel metalforstærkning, hvilket giver en god balance mellem styrke og vægt. Ørepuderne er betrukket med åndbart mikrofiberstof, der reducerer varmeopbygning under lange gaming-sessioner, mens den indvendige polstring er lavet af hukommelsesskum, som former sig efter brugerens hoved for maksimal komfort. Headsettets ydre har en mat overflade med Corsairs karakteristiske RGB-belysning, der kan tilpasses via iCUE-softwaren. Den fastmonterede mikrofon er fleksibel og lavet af et slidstærkt materiale, der gør det nemt at justere positionen efter behov.

Corsair VOID Wireless V2 er designet med store, over-ear kopper, der fuldt omslutter ørerne for en behagelig og isolerende lydoplevelse. Kopperne har en ergonomisk, let vinklet form, der passer naturligt til hovedets konturer, hvilket sikrer en komfortabel pasform selv under lange gaming-sessioner. De rummelige ørekopper er udstyret med blød hukommelsesskumspolstring, betrukket med åndbart mikrofiberstof, der hjælper med at reducere varmeopbygning. Deres størrelse og dybde giver plads til forskellige øreformer og -størrelser, samtidig med at de effektivt dæmper eksterne lyde for en mere fokuseret lydoplevelse.

Den højre ørekop på Corsair VOID Wireless V2 rummer flere vigtige funktioner for nem betjening. Lige ved hånden findes power-knappen, som tænder og slukker headsettet og kan bruges til at skifte mellem 2.4GHz trådløs forbindelse og Bluetooth® ved et langt tryk. Under denne sidder en multiknap, der kan bruges til at besvare opkald, skifte lydprofiler eller styre mediefunktioner afhængigt af den aktive forbindelse. På undersiden af ørekoppen findes en USB-C-indgang, som bruges til opladning, hvor en hurtigopladning på 15 minutter giver op til 6 timers ekstra spilletid. Endelig er der en lydstyrkeknap, som gør det muligt at justere volumen hurtigt og præcist uden at afbryde spillet.

Mikrofonen på Corsair VOID Wireless V2 er fastmonteret og designet til at levere klar og præcis stemmegengivelse under gaming og kommunikation. Den er omni-directional, hvilket betyder, at den opfanger lyd fra alle retninger for en naturlig og balanceret stemmekvalitet. Mikrofonen er optimeret med NVIDIA Broadcast®-teknologi, der effektivt reducerer baggrundsstøj og ekko, så stemmen fremstår skarp og tydelig, selv i støjende omgivelser.

Den har en fleksibel vippefunktion, hvor mute aktiveres automatisk, når mikrofonen vippes op, og slås til igen, når den vippes ned. Dette gør det nemt og intuitivt at slå lyden fra uden at skulle trykke på en knap. Mikrofonens design sikrer, at den kan justeres til en optimal position, så din stemme altid går klart igennem.

Software

NVIDIA Broadcast-fanen, viser hvor man kan installere AI-drevet støj- og ekkoreduktionsteknologi for at forbedre mikrofonens lydkvalitet. Installationen kræver 2,20 GB lagerplads. iCUE-softwaren giver brugeren fuld kontrol over lyden og tilpasningen af headsettet for en optimeret spiloplevelse.

Når softwaren er installeret giver det mulighed for at tilpasse mikrofonens lydindstillinger med AI-drevne funktioner som støjreduktion og ekkofjernelse, hvor intensiteten kan justeres. Der er også en mikrofontestfunktion, der giver brugeren mulighed for at afspille og justere deres stemmegengivelse i realtid. Desuden kan mikrofonens lydstyrke reguleres direkte i softwaren. Dette gør det muligt at optimere lydkvaliteten og reducere uønsket baggrundsstøj for en mere klar og professionel kommunikation under gaming eller opkald.

Når Dolby Atmos er aktiveret styres lydindstillingerne af Windows Spatial Sound, hvilket gør EQ-præindstillinger utilgængelige. For at genaktivere equalizer-funktionerne skal Windows Spatial Sound deaktiveres.

Dolby Access-softwaren, hvor Corsair VOID Wireless V2-headsettet er tilsluttet og klar til brug med Dolby Atmos for Headphones. Menuen bekræfter, at den rumlige lydteknologi er aktiveret, hvilket giver en immersiv og premium lydoplevelse. Dolby Atmos forbedrer lydkvaliteten ved at skabe en mere realistisk og detaljeret lydscene, der giver brugeren en fornemmelse af dybde og retning i lyden. Layoutet er simpelt og stilrent med en grafisk repræsentation af et hjemmemiljø, hvilket understreger kompatibiliteten med forskellige lydsystemer.

Menuen settings tilbyder forskellige lydprofiler, der optimerer lyden til en rig og detaljeret musikoplevelse. Den valgte profil, "Detailed", fremhæver nuancerne i musikken, mens alternativer som "Balanced", "Warm" og "Off" giver forskellige klangmuligheder. Til venstre ses en menu med forudindstillinger til spil, film, stemme og tre brugerdefinerede profiler, hvilket giver mulighed for at tilpasse lyden efter personlige præferencer. Interfacet er enkelt og overskueligt med en moderne farvepalet, og Corsair-logoet i bunden angiver, at Dolby Atmos-funktionerne er licenseret gennem Corsair.

Testen – Lyden, brugen og komfort

Nu er det tid til selve testen af headsettet. Vi starter med musik, derefter lidt FPS-spil, og afslutter med at evaluere komforten.

Jeg endte med at starte testen uden brug af iCUE mulighederne, da headsettet endnu ikke var kommet på. Allerede her, så formåede headsettet at have en utrolig god lyd. Det gav et rigtig godt lydbillede, både ved musik og spil.

Efter nogle dage, kom der endelig en opdatering, hvilket gjorde jeg nu kunne justere headsettet. Her var der mulighed for at sætte bass boost eller FPS Competetion, som deres pre konfigurerede, i forhold til spil og musik. Jeg startede med musikken, og sad i lang tid, for når det kom til stykket, syntes jeg det gjorde absolut ingen forskel, om jeg skiftede mellem pure direct, som er standard, eller smed bass boost på.

Ikke fordi jeg følte headsettet havde behov for at komme igennem værktøjet, men alligevel havde jeg håbet på at kunne få 10% ekstra ud af headsettet og i forhold til lydbilledet. Selve headsettet har en rigtig god kombination af bassen og diskanten, som jeg syntes fungere rigtig godt.

Går jeg over til spil delen, så var det lidt samme historie. Det var svært at mærke en forskel i lyden, i forhold til hvilken lydprofil jeg valgte. Heldigvis kunne headsettet bærer meget af det selv, og jeg fik et fornuftigt lydbillede af fodtrin, dog kunne jeg godt have problemer at lokalisere, om de gik på den anden side af en væg eller over mig, hvis jeg fx stod på en trappe.

Headsettet understøtter dog Dolby Atmos, så jeg endte selvfølgelig med at installere det igennem Windows Store, og få det aktiveret. Inden der var gået fem minutter, var jeg oppe og køre igen. Hvad jeg ikke følte var nogen forskel i lyden, da jeg brugte iCUE, ændrede sig markant, da jeg aktiverede Dolby Atmos igennem Windows. Her fik lyden endnu mere dybde, og den gav headsettet det ekstra boost jeg manglede tidligere.

Pris

Da VOID Wireless V2 fra Corsair ikke er udkommet under testen, har jeg fået en MSRP pris på €119,99, hvilket er svarende til 894,97,- DKK.

Konklusion

Efter at have testet Corsair VOID Wireless V2 på både musik og spil, samt evalueret komfort og brugervenlighed, står det klart, at headsettet leverer en solid lydoplevelse med en række stærke funktioner. Uden nogen form for justering via iCUE imponerede headsettet allerede fra starten med et velafbalanceret lydbillede, hvor både bas og diskant fungerede rigtig godt i harmoni. Musikoplevelsen var klar og detaljeret, mens gaminglyden bød på en god gengivelse af fodtrin og retningsbestemt lyd.

Efter at opdateringen til iCUE blev tilgængelig, åbnede det op for flere lydprofiler, herunder Bass Boost og FPS Competition Mode. Dog viste testen, at disse ændringer kun havde minimal effekt, hvilket gjorde, at iCUE-softwaren føltes mindre nødvendig for at få en god lydoplevelse. Dolby Atmos blev derimod en gamechanger. Så snart det blev aktiveret via Windows Store, oplevede jeg en markant forbedring af lyddybden og retningsbestemtheden, særligt i FPS-spil, hvor det blev lettere at lokalisere modstandere i omgivelserne.

Komforten på headsettet er et af de områder, hvor det virkelig skinner igennem. De store, åndbare ørekopper med hukommelsesskum gjorde det behageligt at bære selv i længere sessioner, og vægten var godt balanceret, så det aldrig føltes tungt på hovedet. Den lange batteritid på op til 70 timer gjorde også en stor forskel, da jeg aldrig følte behovet for konstant opladning – og med en hurtigopladning, der giver 6 timer på 15 minutter, er det let at komme i gang igen, hvis batteriet skulle løbe tør.

Mikrofonen med NVIDIA Broadcast-teknologi leverede en klar stemmegengivelse og effektiv støjreduktion. Dog er den fastmonteret, hvilket kan være en ulempe for dem, der ønsker et mere fleksibelt design, hvor mikrofonen kan afmonteres. Selve lydisoleringen var acceptabel, men jeg oplevede til tider udfordringer med at skelne, om fodtrin i spil kom fra en etage over mig eller bag en væg, hvilket kan være en afgørende faktor i konkurrencepræget gaming.

Til prisen på €119,99 (cirka 895 DKK) leverer Corsair VOID Wireless V2 en imponerende pakke med stærk lyd, komfort og lang batterilevetid. Det største minus er, at iCUE-softwaren ikke tilføjer meget til lydoplevelsen, samt at mikrofonen er fastmonteret, hvilket kan være en dealbreaker for nogle. Når Dolby Atmos er aktiveret, retter det dog mange af de små mangler og giver en rigtig god lydoplevelse, hvilket gør headsettet særligt stærkt for gamere, der ønsker en prisvenlig trådløs løsning med god surroundlyd. Derfor slutter jeg også testen af med at give Corsair VOID Wireless V2 en score på 9 ud af 10, hvor det er små ting som trækker den ned, og nok noget de fleste kan leve med.

Fordele

Rigtig god lyd både til spil og musik

Dolby atmos

Lang batteritid

Komfortabel

Multi-platform

NVIDIA broadcast mikrofon

Pris

Ulemper

Fast monteret mikrofon

iCUE EQ ændre ikke meget på lyden

Score: 9