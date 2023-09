Creative Outlier Free Pro+

Har du manglet et headset, som ikke lukkede af for dine omgivelser, og som også kunne bruges mens du dyrkede sport? Creative er kommet med løsningen, med deres Creative Outlier Free Pro+. Et headset som gør brug af Bone Conduction og som har IP certificering så den også kan bruges når du svømmer.

Inden vi kaster os ud i selve testen skal vi have kigget på specifikationerne.

Specifikationer på Creative Outlier Free Pro+

Type: Behind-the-neck, ear-hook

Behind-the-neck, ear-hook Frekvensgang: 20 – 20.000 Hz

20 – 20.000 Hz Volume control: On Ear Cup

On Ear Cup Drivers: Bone Conduction Tranducers

Bone Conduction Tranducers Lydkontrol på headset: Lydstyrke, powerknap(multifunktionsknap).

Lydstyrke, powerknap(multifunktionsknap). Stik: Bluetooth

Bluetooth Vægt: 32 gram

32 gram Batteri: 180 mAh, Op til 10 timer

180 mAh, Op til 10 timer Support for følgende: Enheder med Bluetooth. (PC/Mac med Bluetooth AVRCP og A2DP)

Rundt om Creative Outlier Free Pro+

Bone Conduction er ikke en ny teknologi, og vi har også tidligere haft bekendtskab med ligne produkter. Det er en teknologi, som måske er ved at vinde mere frem, da den sender lyden på en anden måde en tidligere, hvilket også gør at du ikke behøver at lukke dig ud af verden, selvom du hører musik.

I kassen har vi udover selve headsettet, oplader kabel, ørepropper, ekstra pins til mikrofonen og nogle manualer.

Creative Outlier Free Pro+ kan fås i både blå , sort og blå/orange. Headsettet er blevet dækket med noget silikone materiale, og er meget fleksibel, både i selve bøjlen, men også de små bone conducters, som kan justeres.

Da det er bone conductions, har vi ikke behov for kopper til at dække for ørerne, eller noget som skal ind i ørerne. Derfor er der heller ikke noget omkring tilpasning, for at de kan passe eller om de dækker ørerne helt.

På højre side er det muligt at justere lydstyrken, samt multi funktions knappen, som både kan tænde og slukke headsettet, men også tage et opkald eller sætte musikken på pause. Det er også muligt at justere om der skal være høj eller lav latency. Det er også i højre side, opladningstilslutningen sidder.

Testen – Lyden, brugen og komfort

Det er blevet tid til at teste headsettet. Normalt ville jeg gå igennem komfort, musik og spil, men da det er et headset som ikke er beregnet til computeren, men mere telefonen vil jeg i stedet gå igennem komfort, musik og opkald. For at se hvordan headsettet fungere i dagligdagen, hvor man måske skal med det offentlige og her ville bruge dem.

Starter vi med komforten, så sidder headsettet utrolig godt. Det er meget behageligt at have på, og det er måske et headset, jeg ville kunne gå med en hel dag, uden at blive generet. Selvom ”stangen” kommer til at have noget luft bag mig hoved, oplevede jeg ikke det kom i vejen eller havde problemer med at blive siddende.

Når vi kommer til lyden, og kigger på musikken, så er Creative Outlier Free Pro+, det er ikke fordi headsettet kommer til at give en ekstrem oplevelse med musikken, men i forhold til størrelse og funktionen med det, syntes jeg stadig jeg havde en god oplevelse. Bassen er meget mild.

Til opkald, var det også en rigtig god oplevelse. Selvom folk sad i deres bil og snakkede, havde jeg stadig god mulighed for at høre deres stemmer, samt hvad de sagde. Det samme var gældende for dem, hvor de nemt kunne hører mig, og jeg havde også min tvivl om de var klar over jeg brugte et headset.

Pris

Jeg har fundet Creative Outlier Free Pro+ til en pris på 969,- DKK, på deres egen hjemmeside.

Konklusion

Trænger dit headset til en opgradering, og har du behov for et headset, som kan klare at du dyrker sport, eller måske ikke bryder dig om in-ear headset. Så er Bone Conductors måske vejen frem for dig. Jeg har selv problemer med in-ear over længere tid, og dette er uden tvivl en game changer for mig.

Headsettet har en IPX8 certificering, hvilket gør den kan holde til du svømmer i vandet, på omkring 1,5 meters dybde i 40 minutter. Det gælder dog ikke salt vand. Den har en lille pin, som skal sættes i mikrofon indgangen, for at beskytte mikrofonen.

Selve lyden syntes jeg var acceptabel ved musik, igen forventer jeg ikke en HiFi oplevelse fra et lille headset, hvor den primære målgruppe er folk som dyrker sport. Når det så kommer til opkald, var headsettet overraskende godt, hvor jeg havde utrolig god lyd i de samtaler, under testen.

Ved siden af alt dette har headsettet også 8 GB indbygget hukommelse, hvilket giver dig muligheden for at have musik liggende direkte på headsettet, og du kan lade din telefon bliver hjemme eller i omklædningsskabet, mens du træner.

Jeg slutter testen af med at give en score på 9 ud af 10 samt ”Great Product” award, til Creative Outlier Free Pro+. Der er mange ting som de har tænkt over da de lavede headsettet, og blandt andet den indbygget hukommelse, virker som en glemt ting, når der laves headset for tiden. Det er en lille feature, som kan være guld værd, når det ikke er muligt at have telefonen på sig.

Godt

Overall god lyd til musik og opkald

Stilrent og sporty design

Trådløst

Komfort

IPX8

Lav vægt

Indbygget hukommelse

Knap så godt

Intet nævneværdigt

Score: 9 + Great Product