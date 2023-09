EPOS H3

Endnu engang har vi besøg af EPOS, hvor vi denne gang skal kigge på et headset med et lavere prisskilt, end vi tidligere oplevede med storebroren H6PRO. Vi tager et nærmere kig på H3 fra EPOS, og ser om den kan levere tæt på samme oplevelse som vi tidligere har oplevet med EPOS.

1 sep. 2023 kl. 08:53 Af Berger DEL:

Inden vi kaster os ud i selve testen skal vi have kigget på specifikationerne, der skal graves lidt hos EPOS, men det er lykkedes at finde informationerne på deres side, via selve produktet, og en manual som kan hentes.

Specifikationer på EPOS H3

Type: Over-ear gamer headset

Over-ear gamer headset Frekvensgang: 10 – 30.000 Hz

10 – 30.000 Hz Volume control: On Ear Cup

On Ear Cup Drivers: -

- Lydkontrol på headset: Lydstyrke

Lydstyrke Stik: 1 x 3.5mm, 1x 3.5mm/3.5mm

1 x 3.5mm, 1x 3.5mm/3.5mm Kanaler: Stereo

Stereo Vægt: 270 gram

270 gram Support for følgende: PC, Mac, Playstation 4 og 5, Xbox, Nintendo Switch og konsoller med 3.5mm indgang

Rundt om EPOS H3

H3 fra EPOS er et plug and play headset, hvor den gør brug af 3.5mm jackstik, og det er derfor udelukkende lydkortet som kan være med til at begrænse headsettet. Den kommer med EPOS designet og en lav vægt med høj komfort. Ved siden af det gør den brug af EPOS BrainAdapt teknologi. https://www.eposaudio.com/en/dk/gaming/epos-brainadapt

Åbner vi op for kassen, og tager indholdet ud, har vi selvfølgelig selve headsettet, 3.5mm jackstik til headset, 3.5mm jackstik med både indgang til mikrofon og headset, til sidst nogle manualer.

H3 kommer i to forskellige farver, hvid og sort, hvor sidste nævnte er den vi har modtaget. Bøjlen kommer er lavet i kunstlæder, og med meget blødt skum indeni.

Kopperne er store, og har god plads til ørerne. Her er det en kombination af kunstlæder og stof som skaber et lukket design og sørger for lyden holdes inde i headsettet, og lyd fra omgivelserne heller ikke kommer ind.

På højre kop er det muligt at justere lydstyrken. Knappen er en del af designet og er diskret bygget ind i headsettet.

På venstre kop har vi indgang til jackstik, som skal bruges for at kunne forbinde headsettet til enheden.

Testen – Lyden, brugen og komfort

Da vi ikke skal i gang med at have sat headsettet op via software, skal vi direkte i gang med selve testen af H3 fra EPOS. Som altid skal vi igennem lidt forskelligt for at se hvordan H3 klare sig, når vi hører musik, spiller lidt skydespil og selvfølgelig komforten.

Starter vi med komforten, minder den utrolig meget som de andre EPOS headset, jeg har haft til test. Kopperne er en smule mindre end H6PRO, og det lukket system, kan også godt skabe en god sjat varme for ørerne. Puderne er bløde, og selvom de er mindre, er der stadig plads til ørerne fint bliver dækket til af kopperne. Vægten er også så lav, at bøjlen kan sættes til lige at ramme toppen af hovedet og stadig blive siddende, hvilket gør der ikke kommer et pres på toppen af hovedet, selv ved længere tids brug.

Går vi videre og kigger på lyden, så starter jeg med at smide noget musik igennem headsettet. H3 klarede opgaven rigtig godt, og lyden var også god. Den har dog en smule meget diskant, og i nogle tilfælde for lidt bas. Musikken kan godt føles en smule presset ind, hvilket uden tvivl er det lukket design, som er skyld i det.

Sidst jeg fik lov til at teste H6PRO Open og Closed, fandt jeg hurtigt ud af et Closed headset, har en klar fordel når det handler om gaming. Derfor havde jeg også en smule større forventninger til headsettet her. Jeg vælger som altid at starte Rainbow Six Siege op, som mit go to game, når jeg tester lyden. H3 fra EPOS formåede overhovedet ikke at skuffe her. Jeg havde en god fornemmelse af lydene omkring mig, specielt når det handlede om fodtrin. Jeg kunne nemt høre, hvis der foregik noget tæt på mig, og det gav mig et utrolig godt overblik.

Pris

H3 fra EPOS har et prisskilt på 487,- DKK, hvilket må siges at være en stabil pris.

Konklusion

Vi er kommet til afslutningen af testen på H3 fra EPOS. H3 gør det simpelt at være gamer, og selvom mange producenter gør brug af USB, så har EPOS valgt at holde fast i den lidt ældre 3.5mm jackstik. Det gør at kravet til headsettet selvfølgelig bliver større, da du ikke kan gøre dig afhængig af en masse software til at kunne justere headsettet på samme måde.

Alligevel formår EPOS at lave et headset, hvor selvom at jeg ikke kan ændre på lydindstillingerne, havde jeg heller ikke behovet. Headsettet fungerede rigtig godt til gaming og det gav en virkelig god lyd under spil. Til musikken var headsettet også rigtig godt, men jeg oplevede dog en smule for meget diskant og for lidt bas. Det kan jeg dog godt se igennem fingrene med, da lyden stadig var rigtig god, og dette headset nok henvender sig mere til gameren, end til musik entusiasten.

Kigger vi på selve prisen er en pris på under 500 kroner utrolig fornuftig, og du får utrolig meget for pengene.

Komforten er også rigtig god, og det føles som om de har brugt skelettet fra deres andre og dyre modeller, over til H3, hvilket gør det sidder godt og tæt til hovedet, men uden at være ubehageligt. Der hvor komforten kan komme på sin prøve, er ved det lukket system. Jeg oplevede at ørerne blev varmet godt op, fordi luften ikke kunne komme ud på samme måde, som deres åbne headset, som er lavet med stofpuder fremfor imiteret læder.

Jeg slutter stadig af med at give H3 fra EPOS en score på 9 ud af 10, sammen med ”Safe Buy” award. For står du med et stramt budget til et headset, og vil være sikret en god lyd, uden du skal kæmpe med en masse software, så har du et sikkert valg i H3 fra EPOS.

Godt

God lyd i både musik og spil

Ingen brug af software

God Komfort

Fornuftig vægt

Pris

Knap så godt

Det lukket system, kan godt gøre ørerne varme efter længere tid

Score: 9 + Safe Buy