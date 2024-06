Fractal Design lancerer Scape, et trådløst headset

Blandt de nye produkter som Fractal Design viser frem på dette års Computex messe er deres første bud på et headset. Det er deres trådløse Scape headset med en række spændende features.

6 jun. 2024 kl. 11:54 Af Kenneth Johansen

Fractal præsenterer på Computex messen i Taipei deres Scape, et gaming-headset med specialtilpassede drivere for en rig lydoplevelse og en aftagelig mikrofon for krystalklar kommunikation.

Sammen med en innovativ trådløs opladningsstand, der sikrer, at headsettet altid er klar til næste gaming-session og samtidig holder skrivebordet ryddeligt, er Fractal Scape designet til at forbedre gaming-oplevelsen.

Scape tilbyder en rig, komfortabel og intuitiv trådløs lydoplevelse. Med et design med rene linjer, blødt stof og en trådløs opladningsstand, tilbyder det en ren og ryddelig gaming-æstetik.





Opladningsstanden giver også problemfri induktiv opladning, så brugerne kan tage Scape op og gå i gang med at spille uden at bekymre sig om batteriniveauet.

Scape tilbyder lydforbindelse gennem en lav-latens dongle eller multi-enhed Bluetooth 5.3-forbindelse og kommer med en Super Wideband, flip-to-mute aftagelig mikrofon. Med omgivende belysning og lydpræindstillinger, der nemt kan tilpasses via Adjust Pro, vores gratis online konfigurationsværktøj, tilbyder Scape en skræddersyet oplevelse uden behov for software.

Fractal Scape vil være tilgængelig senere i 2024 i følgende modeller: