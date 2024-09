Haptiske nyheder fra Razer

Razer har netop afholdt deres RazerCon 2024 og præsenterede i den forbindelse et par nye produkter med fokus på at tilføje en ny dimension til gaming via haptisk feedback.

28 sep. 2024 kl. 22:06 Af Kenneth Johansen DEL:

Razer markerede i dag endnu en milepæl inden for fordybende gaming ved RazerCon 2024. Razer CEO Min-Liang Tan introducerede årets begivenhed en række nye produkter udstyret med Razer Sensa HD Haptics, Ved RazerCon 2024 fik det globale gaming-fællesskab eksklusive forhåndsvisninger af nye og kommende Razer-produkter, herunder: Razer Freyja – Verdens første HD Haptic Gaming-pude, den længe ventede Razer Kraken V4 Pro, den nye Razer Laptop Cooling Pad, en funktionsopdatering, der bringer ThunderBolt Share til Razer Blade 18 (2024), den fulde lancering af Razer Synapse 4, samt en forsmag på et nyt specielt projekt, der kommer i 2025 for at markere Razers 20-års jubilæum.

Razer Freyja – Verdens første HD Haptic Gaming-pude.

Drevet af Razer Sensa HD Haptics introducerer Razer Freyja et nyt lag af indlevelse af gaming-fordybelse som verdens første HD Haptic gaming-pude. Razer Freyja bringer dynamiske taktile fornemmelser til live og kan være med til at give din gaming session et fysisk mærkbart boost. Fra intense eksplosioner på slagmarker til de subtile vibrationer af et hjerteslag under en snigmissions spænding, tillader Razer Freyja gamere at opleve et fuldt spektrum af sensorisk feedback.





Føl retningen, afstanden og intensiteten af handlinger i spillet gennem multidirektionelle haptics drevet af seks avancerede haptiske motoraktuatorer. Uanset om det er navigering gennem kugler, styring på racerbaner eller oplevelse af miljøeffekter som storme eller jordskælv, tilbyder Razer Freyja en fuld kropssensorisk oplevelse, der trækker spillere direkte ind i hjertet af handlingen. Udover gaming strækker Razer Freyjas alsidighed sig til at forbedre oplevelsen af at se film eller lytte til musik med fordybende haptisk feedback.





Med flere tilslutningsmuligheder, herunder Razer HyperSpeed Wireless og Bluetooth, kan brugerne nyde ubesværet interaktion på tværs af PC og Android-enheder via Razer Nexus-appen. Quick-release forbindelsesfunktionen sikrer orden i kabelstyringen og forhindrer kabelkludder mens den justerbare strop sikrer en sikker pasform til de fleste gaming- eller kontorstole. Gamere kan tilpasse deres taktile feedback gennem Razer Synapse 4, hvor intensitetsniveauer kan justeres, eller vælge mellem forudindstillede haptiske oplevelser.

Razer Kraken V4 Pro – Fuld Fordybelse. Fuld Kontrol.

Razer Freyja var dog ikke den eneste nyhed med haptisk feedback. Det nyeste headset i Kraken serien, Razer Kraken V4 Pro kommer også med haptisk feedback som et element. Dette trådløse battlestation-headset er drevet af Razer Sensa HD Haptics og Razer Chroma RGB og har et OLED Control Hub.





Kraken V4 Pro fuldender serien sammen med Kraken V4 og Kraken V4 X og sigter efter at forbedre din gaming oplevelse og skabe mere inlevelse med sine haptiske egenskaber. Med Sensa HD Haptics-teknologi integreret direkte i store titler som "Hogwarts Legacy", “Stalker 2”, “Final Fantasy 16” og det stærkt ventede "Silent Hill 2" kan spillere forvente en sensorisk oplevelse, der udvisker grænserne mellem spilhandling og virkelighed, hvor man kan mærke alt fra hvinen af kugler til de subtile vibrationer af fjerne tordenvejr.

Headsettets nye OLED Control Hub muliggør omfattende tilpasning, viser vigtige PC-målinger, administrerer lydkilder og justerer indstillinger direkte. Designet er inspireret af high-end lydudstyr, hvilket gør det til en flot tilføjelse som centerpiece og giver omfattende kontrol over gaming-lydmiljøet lige ved gamernes fingerspidser. Kraken V4 Pro er Razers første gaming-headset, der tilbyder fire tilslutningstilstande—Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth, USB og 3,5 mm. Dette sikrer, at uanset om gamere spiller på PC, konsol eller mobil, leverer Kraken V4 Pro sømløs lydfordybelse. Dets alsidige design understøtter øjeblikkelig inputskift mellem kilder, hvilket gør det muligt for spillere at skifte mellem enheder som PC og PlayStation uden afbrydelse. Unikt for Kraken V4 Pro, og endnu en førstegangs-funktion for Razers gaming-headsets, er evnen til at blande lyd fra både 2,4 GHz og Bluetooth-kilder samtidig, hvilket giver en rig, lagdelt lydoplevelse.

Udstyret med Razer HyperClear Super Wideband Mic—som også findes i vores prisvindende BlackShark V2 Pro—dækker denne mikrofon et bredere frekvensområde for at levere HD-stemme-klarhed på professionelt niveau. Razer Kraken V4 Pro er konstrueret med patenterede Razer TriForce Bio-Cellulose 40 mm drivere og THX Spatial Audio, som sammen producerer en naturlig, høj-end lyd og realistisk positionslyd. Dette sofistikerede lydsystem beriger hvert gaming-øjeblik med krystalklar lyd og dyb, resonansfyldt bas.

Et tidligt kig





Jeg har haft mulighed for et tidligt kig på de to nye haptiske produkter fra Razer. Der er ingen tvivl om, at Razer Sensa HD Haptics kan give et boost til din spiloplevelse. Jeg testede det kort med Final Fantasy XVI, som er et af de spil der har understøttelse for Razer Sensa HD Haptics, og her synes jeg at oplevelsen gav et spændende boost til oplevelsen og underbyggede det, som skete på skærmen med et fint niveau af feedback fra både Razer Freyja og Kraken V4 Pro. Det kunne dog måske godt være en oplevelse, som blev lidt for overvældende efter længere tid. Det må en længere test dog vise mere om.

Ulempen er dog, at man kun får det fulde udbytte ud af den haptiske feedback i spil, som har Razer Sensa HD Haptics implementeret igennem spillet. Hvis man gerne vil spillet et spil, som ikke har det integreret, så skifter systemet over til mere generelt at forsøge at tolke på lyden i spillet og omdanne den til haptisk feedback via det som Razer kalder "Audio to Haptics". Dette prøvede jeg også via en demo i Counter Strike, som pt. ikke har Razer Sensa HD Haptics understøttelse. Her var resultatet noget mindre overbevisende, og blev hurtigt lidt mere en distrahering end end udvidelse af min spil oplevelse.

Hvis det skal blive rigtigt godt, så skal listen af fuldt understøttede spil vokse. Det er naturligvis kun i den spæde begyndelse, så vi må se hvor langt Razer kan trække denne nye tilføjelse til din gaming oplevelse. Der er jo ingen mere der fx tænker over den haptiske feedback, der er i din PlayStation controller. Det kan være det er noget af det Razer starter på PC med disse nye produkter.