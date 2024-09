Logitech lancerer Logitech G Astro A50

I dag ved Logi Play introducerede Logitech G, deres Logitech G ASTRO A50 5. Generation Trådløs Gaming-Headset og Basestation.

17 sep. 2024 kl. 20:27 Af Kenneth Johansen DEL:

Sammen med sin storebror, A50 X, udgør det den nye A50-familie af højtydende gaming headsets med avancerede funktioner til gamere, der spiller på flere platforme.

A50 Generation 5, nu med PLAYSYNC AUDIO, er baseret på den samme arkitektur som vores prisvindende A50 X og tilbyder et strømlinet og alsidigt sæt funktioner, der er skræddersyet til multiplatform-gamere. Den nye PLAYSYNC AUDIO-funktion er designet specielt til gamere, der vil bruge USB til at skifte lyd mellem konsol- og PC-platforme, uden behov for HDMI-videoskift.

“A50 X er hurtigt blevet en fanfavorit takket være dets populære design, højkvalitets lyd og avancerede PLAYSYNC-lyd- og videoskiftteknologi, der giver den ultimative gaming-oplevelse i stuen,” siger Gabriel Whyel, marketingchef for Console og Cloud hos Logitech G. ”Vores nye A50 Gen 5 har PLAYSYNC AUDIO, der fokuserer på lydskift mellem tre systemer via USB, perfekt til multiplatform-gamere, der har deres konsoller og PC tilsluttet en eller flere skærme.”





Med PLAYSYNC AUDIO kan brugerne via USB-C tilslutte op til tre gamingsystemer samtidigt – herunder Xbox Series X|S, PS5, PC og mange flere – og nemt skifte mellem dem med et enkelt tryk på headsettet. Denne innovative funktion sikrer, at gamere uden besvær kan skifte mellem deres yndlingsplatforme. Og med A50 Gen 5 kan brugerne nu tilslutte en docked Nintendo Switch via USB og bruge PLAYSYNC AUDIO til at skifte mellem den og deres andre tilsluttede systemer.





Enestående lydkvalitet med PRO-G GRAPHENE-drivere

Udstyret med PRO-G GRAPHENE-lyddrivere leverer A50 Gen 5 en enestående klarhed og præcision, som er afgørende for total indlevelse og beslutningstagen i gaming. Disse avancerede drivere giver en rig, detaljeret lydoplevelse, der gør det muligt for gamere at høre hver eneste lille detalje og få en fordel over modstanderne.





24-Bit LIGHTSPEED Wireless ydeevne

A50 Gen 5’s LIGHTSPEED Wireless + basestation tilbyder den højeste trådløse ydeevne med 24-bit ukomprimeret LIGHTSPEED-lydteknologi, som sikrer den bedste klarhed og detaljegrad. Gamere kan nyde en forbindelse med en fantastisk respons, der uden forsinkelser sikrer, at deres gameplay forbliver glat og uafbrudt, hvilket forbedrer deres gamingoplevelse.





Kommunikation i broadcast-kvalitet

Kommunikation er afgørende i gaming, og A50 Gen 5 imponerer på dette område med sin 48 kHz højopløsningsmikrofon. Mikrofonen leverer lyd i broadcast-kvalitet, der sikrer, at din stemme går klart og tydeligt igennem, hvilket gør den ideel til holdbaserede spil og live streaming.





Banebrydende design og teknologi

A50 Gen 5 + Basestation repræsenterer et gennembrud inden for design og teknologi. Dens slanke, moderne æstetik suppleres af en robust konstruktion, der sikrer holdbarhed og langvarig ydeevne. Headsettet har også højkvalitets materialer og ørepuder af memory foam, som giver maksimal komfort under lange gaming-sessioner.





GHUB og Mobilapp

Gamere kan optimere og finjustere deres lydoplevelse via G HUB på PC og Logitech G-appen på iOS/Android-enheder. De kan styre headsettets EQ-forudindstillinger eller dykke ned i den fuldt justerbare EQ for detaljerede indstillinger, som forbliver gemt på headsettet, selv når der skiftes mellem systemer. Dette er takket være det indbyggede 7-core DSP-behandlingssystem. Med udvidet mikrofonopløsning kan brugerne opnå broadcast-kvalitet i EQ-indstillinger og styre deres omgivelser via støjreduktion.

Derudover kan gamere indstille lydmixing af streamoutput, justere sidetone niveauer, gemme brugerdefinerede forudindstillinger og meget mere.





Pris og tilgængelighed

Logitech G ASTRO A50 5. Generation Trådløse Gaming-Headset med Basestation kan nu forudbestilles til 2499 DKK fra Logitech G. Det vil også blive tilgængeligt hos større forhandlere. Forventet levering er i oktober 2024. Klik her for at lære mere.