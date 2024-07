Skullcandy klar med nye "Active" headsets

Skullcandy annoncerer en helt ny Active Collection, der omfatter tre nye formålsspecifikke “aktive” true wireless-produkter til de mest aktive og eventyrlystne forbrugere, inklusive Push Play Active, Push ANC Active og Sesh ANC Active.

2 jul. 2024 kl. 14:15 Af Kenneth Johansen DEL:

De nye øretelefoner er designet med forskellige funktioner til forskellige prispunkter for at imødekomme brugernes behov. Priserne spænder fra 59,99 € til 99,99 € MSRP, og Active Collection vil begynde at sælge den 2. juli på Skullcandy.com og hos udvalgte forhandlere.

“Vi skabte Active Collection for at imødekomme kravene fra dem, der søger pålidelige øretelefoner under alle forhold, fra vores berømt frygtløse boardsport-fans og fitnessfanatikere til afslappede udendørs eventyrere,” sagde Justin Regan, VP for Marketing, Skullcandy. “Disse buds er de ultimative ledsagere for dem, der tør at skubbe grænser.”

Skullcandy Push ANC Active True Wireless Earbuds

Op til 37 timers batterilevetid med ANC TIL (7 timer i øretelefonerne, 30 timer i opladningsetuiet)

Op til 58 timers batterilevetid med ANC FRA (12 timer i øretelefonerne, 46 timer i opladningsetuiet)

Hurtig opladning: En hurtig 10 minutters opladning giver dig 2 timers spilletid

Justerbar 4-Mic aktiv støjreduktion: Overvåger aktivt omgivelserne for at filtrere ekstern støj og opretholde klar lydkvalitet

Justerbar Stay-Aware-tilstand: Giver mulighed for nødvendige lydjusteringer for at holde sig opmærksom og høre omgivelserne

IP67 sved- og vandtæt: Holdbar til ethvert eventyr

Trådløs opladning: Opladningsetuiet kan oplades trådløst for praktisk genopladning

Personlig lyd: Tilpas din lydoplevelse til din unikke høreevne ved at tage en realtids lydtest for at oprette en personlig lydprofil for optimerede lydniveauer

Skullcandy App-kompatibilitet: Giver brugere mulighed for at tilpasse deres lydoplevelse, inklusive knaptilpasning og brugerdefinerede equalizer-niveauer

Multipoint-parring: Forbind problemfrit til flere enheder på én gang, uanset platform eller producent

Sidetone: Modvirker okklusion, så brugerne kan høre deres egen stemme mere naturligt

Skullcandy Sesh ANC Active True Wireless Earbuds

Op til 28 timers batterilevetid med ANC TIL (7 timer i øretelefonerne, 21 timer i opladningsetuiet)

Op til 48 timers batterilevetid med ANC FRA (12 timer i øretelefonerne, 36 timer i opladningsetuiet)

Hurtig opladning: En hurtig 10 minutters opladning giver dig 2 timers spilletid

Justerbar 4-Mic aktiv støjreduktion: Overvåger aktivt omgivelserne for at filtrere ekstern støj og opretholde en klar lydkvalitet

Justerbar Stay-Aware-tilstand: Giver mulighed for nødvendige lydjusteringer for at holde sig opmærksom og høre omgivelserne

IP67 sved- og vandtæt: Holdbar til ethvert eventyr

Personlig lyd: Tilpas din lydoplevelse til din unikke høreevne ved at tage en realtids lydtest for at oprette en personlig lydprofil for optimerede lydniveauer

Skullcandy App-kompatibilitet: Giver brugere mulighed for at tilpasse deres lydoplevelse, inklusive knaptilpasning og brugerdefinerede equalizer-niveauer

Multipoint-parring: Forbind problemfrit til flere enheder på én gang, uanset platform eller producent

Sidetone: Modvirker okklusion, så brugerne kan høre deres egen stemme mere naturligt

Skullcandy Push Play Active True Wireless Earbuds