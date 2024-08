Shokz OpenRun Pro2 præsenteret

Shokz, der er kendt for sine hovedtelefoner med patenteret open-ear-teknologi, lancerer i dag OpenRun Pro2. Hovedtelefonerne er designet til at være så behagelige, at du ikke lægger mærke til dem, selv når du har dem på i længere tid ad gangen.

OpenRun Pro2 har med sin patenterede hovedbøjle en optimal pasform til sportsudøvere og er fremstillet af et ultralet og stærkt materiale med en blød silikonefinish. Uden at blokere øregangene leverer OpenRun Pro2 en fantastisk lyd med sin banebrydende og bone conduction-teknologi.

Med Shokz' signatur open-ear-design giver OpenRun Pro2 dig mulighed for at være fordybet i din træning, mens du fortsat kan høre dine omgivelser.

Uanset om du befinder dig i trafikken eller skal navigere blandt andre løbere, kan du let høre dine omgivelser og samtidig lytte til musik i høj kvalitet. OpenRun Pro2 optimerer lydstyrken og frekvensområdet, og det gør din lyd mere klar, når du er på farten.

Sammenlignet med tidligere modeller udmærker OpenRun Pro2 sig ved sin lydkvalitet. Med den nyeste DualPitch-teknologi leverer hovedtelefonen et perfekt samspil mellem højtaleren og bone conduction-teknologien. Højtaleren leverer med sin fjerlette, kuppelformede membran en kontrolleret og dyb bas, imens den ultratynde bone conduction-driver gengiver mellemtone og diskant med nøjagtig præcision, så vokalen står klart i lydbilledet.

Resultatet er en uovertruffen lydoplevelse, der er lige så krystalklar, som den er kraftfuld, og lydbalancen er i top selv ved maksimal lydstyrke.

"Vi har perfektioneret lydkvaliteten i OpenRun Pro2 og giver dermed forbrugerne endnu større mulighed for at nyde musik uden at tildække ørerne. Der er ingen tvivl om, at OpenRun Pro2 vil tage open-ear-lyd til næste niveau,” siger Leon Du, Europe Market Director hos Shokz.

OpenRun Pro2 fås i to størrelser og to forskellige farver, og du kan nyde op til 12 timers musikafspilning med et større batteri og uden ekstra vægt. Det større batteri, kombineret med de to smarte drivere, forbedrer batteriets levetid og reducerer samtidig strømforbruget.

Er du løbet tør for strøm og kun har 5 minutter inden næste træning, sørger Quick Charge for, at en kort 5-minutters opladning giver dig hele 2,5 timers spilletid. Den vandtætte USB-C-port giver dig mulighed for nemt at oplade hovedtelefonerne, uanset om du anvender det medfølgende kabel eller dit eget.

Med MultiPoint Pairing får du desuden mulighed for ubesværet at parre og skifte mellem to enheder. Det dobbeltbeskyttende lag og sikre dæksel til opladningsporten forhindrer uønsket vandindtrængen, og det IP55 vandafvisende design, inklusive en dobbeltlags mesh-struktur og nano-hydrofob-belægning, sikrer lang holdbarhed ved hyppig anvendelse under åben himmel.

OpenRun Pro2 blev afsløret ved Ultra-Trail du Mont Blanc (UTMB) World Series Finals - verdens største og mest anerkendte trailløb, hvor Shokz er den officielle leverandør af hovedtelefoner.