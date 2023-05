Razer Blackshark v2 Pro (2023)

Det er blevet tid til endnu et kig på et opdateret produkt fra Razer. Denne gang er det deres Blackshark headset, som nu er kommet i (endnu) en v2 Pro (2023) version.

27 apr. 2023 kl. 17:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Spcifikationer:

HEADPHONES

DRIVERS: Razer™ TriForce Titanium 50 mm Drivers

Razer™ TriForce Titanium 50 mm Drivers FREQUENCY RESPONSE: 12 Hz – 28 kHz

12 Hz – 28 kHz IMPEDANCE: 32 Ω

32 Ω SENSITIVITY: 100dBSPL/mW at 1KHz by HATS

100dBSPL/mW at 1KHz by HATS MICROPHONE:

FREQUENCY RESPONSE: 100 Hz – 10 kHz

100 Hz – 10 kHz SIGNAL-TO-NOISE RATIO: ≥ 60 dB

≥ 60 dB SENSITIVITY: -42 ± 3 dBV/Pa,1kHz

-42 ± 3 dBV/Pa,1kHz PICK-UP PATTERN: Unidirectional

Unidirectional POP FILTER: Internal & External

Internal & External CONNECTIVITY: Wireless via Type-A dongle or Bluetooth 5.2

Wireless via Type-A dongle or Bluetooth 5.2 BLUETOOTH CODEC: AAC, SBC

AAC, SBC SURROUND SOUND: THX Spatial Audio – Only available on 10® 64-bit (or higher)

THX Spatial Audio – Only available on 10® 64-bit (or higher) BATTERY LIFE: Up to 70 hours

Up to 70 hours INNER EAR CUP DIAMETER: 62 x 42 mm

62 x 42 mm APPROX. WEIGHT: 320g

Man skal lige være opmærksom når man handler efter det nye headset. Det vi ser på i dag, er en opdateret version af Razer Blackshark v2 Pro sættet fra 2020, som altså har nøjagtigt det samme navn.

Der er dog et par tekniske opdateringer, som vi kommer ind på i denne test.





En tur rundt om Razer Blackshark v2 Pro (2023)

Hvis man kender Razer Blackshark v2 Pro sættet fra tidligere, skal man se godt efter for at se forskellene til den nye 2023 version, som vi ser på i dag. Det ydre design er, som navnet, stort set nøjagtigt det samme.





Razer Blackshark v2 Pro (2023) fås i en sort og en hvid version.

Det er et klassisk headset design, som minder om det vi kender fra fly og lign steder. Designet er afdæmpet og, lidt specielt for et Razer produkt, helt uden RGB belysning eller andet lir.

Farven er i vores test sample mat sort hele vejen rundt. Der er et meget afdæmpet Razer logo på hver ørekop. Ørekopperne er tilpas store med en diameter på 62x42mm, og en fornuftig dybde, der betyder at den sidder fint på mit hoved.

Puderne er blød memory foam med en stofoverflade, som føles behagelig. Det var heller ikke noget, der gav anledning til problemer eller irritation, som brille bruger.

På højre ørekop er der en enkelt knap, der bruges til skift mellem forskellige EQ settings. Der er mulighed for at skifte imellem i alt ni forskellige EQ indstillinger, hvoraf de fem er specifikke FPS tunede profiler. De fem profiler er lavet i samarbejde med topspillere fra de forskellige spil, som de dækker.

Der er profiler til Apex Legends, Call of Duty, CS:GO, Fortnite og Valorant. Der er en behagelig stemme, der meget praktisk, informere dig om, hvilken profil du er på, når du skifter imellem dem. Alle profiler ligger gemt lokalt på headsettet, så de følger med selvom du ikke har Razers software installeret.

EQ knappen bruges også til Bluetooth parring, hvis den holdes inde i syv sekunder. Tilføjelsen af Bluetooth er for øvrigt en af opdateringerne til 2023 versionen, i forhold til 2020 versionen af Razer Blackshark v2 Pro.

På venstre ørekop er der på siden en drejeknap til at styre volumen. Den suppleres af en power og en mute knap, samt et USB C stik til opladning af sættet. USB C er også en opdatering, fra det Micro USB stik, der var på 2020 versionen.

Razer Blackshark v2 Pro (2023) kommer med en aftagelig mikrofon, som har sin plads på venstre ørekop. Den ligner til forveksling den tidligere, men er blevet opdateret. Tidligere var det en Razer HyperClear SuperCardioid Mic med en Wideband – 16 kHz sampling rate, hvilket her på 2023 versionen er blevet opdateret til en Razer HyperClear Super Wideband Mic med en Super Wideband – 32 kHz sampling rate.

Mikrofonen sidder på en meget fleksibel og justerbar mikrofonarm, som betyder, at den er let at få i den optimale position. Vi ser nærmere på lydkvaliteten lidt senere i testen.

Hvad man umiddelbart ikke kan se af opdateringer er en forbedret batteritid, som Razer nu angiver til op til 70 timer, mod de 24 timer man kunne se frem til før. Razer angiver, at man kan få ca. seks timers batteri, ud af 15 minutters opladning.

Samtidigt har Razer også forbedret og styrket delene i headsettet, på hovedbåndet og de justerbare sliders.

Med til sættet følger en 2,4 GHz USB dongle til den trådløse forbindelse. Der er også et USB A til C kabel til opladning og et USB A til A forlænger kabel, så man kan placere sin dongle optimalt. Alle kabler har en behagelig og fleksibel stofoverflade.





Software

Kontrol af indstillinger på Razer Blackshark v2 Pro (2023) sker, som med alle andre Razer produkter, igennem deres Synapse software.

Det er et centralt stykke software, hvor Razer samler alle deres enheder. Så hvis du har mere end en Razer enhed, kan de alle sammen styres herfra.

I dette tilfælde giver Synapse software mulighed for, hurtigt at se batteristatus og ændre på indstillinger for lyd og mikrofon.

Via Synapse har man adgang til hurtigt at skifte imellem de EQ profiler, som er tilgængelige. Der er også mulighed for at lave din egen tilpassede EQ indstilling.

Oven i det er der også mulighed for at gøre brug af THX Special Audio, som er en virtuel surround-teknologi.

Her er der ikke mulighed for at bruge de tilpassede FPS EQ profiler, men du kan vælge imellem de almindelige GAME, MOVIE, MUSIC og CUSTOM.

Der er også et godt udvalg af muligheder for tilpasning af mikrofonen. Den har sit helt eget EQ område, hvor du kan indstille tingene, som du foretrækker. Der er fire standardprofiler at vælge imellem, og du kan lave din egen custom version. Alle profilerne kan dog tilpasses, som du ønsker.

Overordnet set vil jeg sige, at der er gode muligheder for tilpasning helt ned i detaljen. Det er naturligvis meget en smagssag, hvordan man foretrækker sin lyd. Med de muligheder der er for tilpasning via Synapse, burde det dog være muligt for alle at vælge en profil, der falder i deres smag.

Samtidigt synes jeg det er lækkert at se, at der er specifikt tunede profiler. Razer løfter ikke sløret for, nøjagtigt hvem de har samarbejdet med i forhold til disse profiler, men som jeg kommer ind på senere, fungerede dem jeg testede godt.





Testen

Jeg har haft Razer Blackshark v2 Pro (2023) på besøg i et par uger nu, og har brugt headsettet til en god blanding af almindeligt desktop brug, krydret med en god portion gaming.

Det har primært været Call of Duty blandet med en smule Cyperpunk 2077.

Pasform og generel komfort har under hele testen været behagelig for mig, selv under længere tids brug. Den relativt lette vægt betyder, at sættet har været behageligt at have på.

Som med de fleste over ear headsets, kan det dog godt blive en smule varmt efter lidt tid. Det har dog ikke været specielt udpræget her, og jeg synes at de bløde puder er rimeligt åndbare.

Batteritiden på omkring 70 timer vil jeg umiddelbart også sige passer nogenlunde. Jeg har under hele min test ikke haft brug for at oplade sættet.

Rækkevidden via 2,4 GHz Donglen er fornuftig, og bedre end jeg forestiller mig man får brug for til hverdag. Jeg kunne rimelig frit bevæge mig rundt i huset uden problemer, og endda gå fra stueetagen til 1. sal uden at miste forbindelsen.

Ser vi på lydprofilen, med alle indstillinger på standard, så klarer Razer Blackshark v2 Pro (2023) sættet det utroligt godt, med et velbalanceret lydbillede. Fordelingen mellem bas, mellem og høje toner er godt tunet, og de to 50mm Razer TriForce Titanium drivers gør et godt arbejde.

Selv mindre detaljer i lyden går fint igennem, og jeg oplevede ikke på noget tidspunkt et mudret lydbillede, selv ved højere volumenindstillinger.

Herfra er der, som jeg var inde på tidligere, masser af muligheder for at tilpasse lydbilledet via software. Personligt foretrækker jeg klart stereoindstillingen, når det handler om musik. Som vi kan se fra de specielt tilpassede profiler, så er det også her de professionelle spillere lægger deres præferencer.

Til film og mere cinematiske spil, så kan der dog være noget at hente ved at bruge THX Spatial Sound muligheden. Det giver et noget mere åbent lydbillede, som er mere medrivende.

Det er ikke optimalt til FPS spil, hvor detaljer som modstandernes placering, fodtrin osv kan være sværere at placere. Til den medrivende cinematiske oplevelse klarer THX dog opgaven rigtigt godt, og giver en ekstra dimension til lydbilledet, når der fx ses film eller man bevæger sig rundt i bybilledet i Night City.

Mikrofonen er en af de ting som er blevet opdateret på den nye 2023 version. Den klarer opgaven rigtigt godt, og giver en af de bedste oplevelser jeg har oplevet, med en ikke dedikeret mikrofon.

Lyt til lydtesten her. Vær dog opmærksom på, at jeg har været forkølet et godt stykke tid, hvilket måske kan have påvirket optagelsen en smule :P .





Pris

Da Razer Blackshark V2 Pro (2023) først lige er blevet frigivet, har jeg i skrivende stund ingen online priser at gå efter. Razer angiver dog selv prisen i deres pressemateriale, som vi har fået forud for denne test, til at lande lige over 1700 kroner. Det er omkring 500 kroner mere, end hvad man pt. kan få 2020 versionen til online.





Konklusion

Razer har med deres Razer Blackshark v2 Pro (2023) lavet et rigtigt godt headset. Jeg har ikke nogen personlig erfaring med 2020 versionen af sættet, så jeg skal ikke kunne sige, hvor meget det har rykket sig i forhold til den tidligere version.

Set for sig selv, er det dog klart et af de bedre headsets jeg har testet. Det er let og behageligt, selv i længere tid, og så er det trådløst med en lang batteritid.

Lydprofilen på både selve headsettet og den aftagelige mikrofon klarer opgaven super fint til både medie indhold og gaming.

Kombinerer man det med on board lydprofiler, og en solid software løsning, ender man med at have alle de tilpasningsmuligheder, man kunne få brug for.

Prisen er i den lidt tungere ende, men ser vi på sammenlignelige trådløse headsets, så lander den meget godt i tråd med, hvad der ellers er på markedet.

Vi lander med en endelig karakter på 9, for et super solidt og behageligt trådløst headset med god hardware og lækre features.





Godt

Let og behagelig

God lydprofil

Stærk mikrofon

Gode materialer

Lang batteritid

On board EQ profiler

Fleksibel tilslutning





Skidt:

Prisen