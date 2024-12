Razer Kraken V4 Pro

Når det kommer til gaming-headsets, er Razer kendt for at levere produkter med både kraftfuld lyd og komfort, og med den seneste udgave i deres Kraken-serie, Razer Kraken V4 Pro, er forventningerne høje. Kraken-serien har gennem årene opnået stor popularitet blandt både casual gamere og professionelle e-sportsudøvere på grund af dens fokus på lydkvalitet, mikrofonklarhed og ergonomisk design. Men kan Razer Kraken V4 Pro leve op til sit ry og give den ultimative lydoplevelse, som spillere efterspørger? I denne test går vi i dybden med headsettets lydkvalitet, mikrofonfunktioner, komfort og byggekvalitet for at finde ud af, om det er pengene værd, og hvordan det adskiller sig fra sine forgængere og konkurrenter.

Inden vi kaster os ud i selve testen skal vi have kigget på specifikationerne, som nemt kan findes på Razers hjemmeside.

Specifikationer på Razer Kraken v4 Pro

Type: Over-ear gamer headset

Over-ear gamer headset Frekvensgang: 20 – 28.000 Hz

20 – 28.000 Hz Volume control: On Ear Cup

On Ear Cup Drivers: 50mm Razer Triforce Bio-Cellulose

50mm Razer Triforce Bio-Cellulose Lydkontrol på headset: Lydstyrke, Mute

Lydstyrke, Mute Stik: 1 x 3.5mm, 1x USB-C

1 x 3.5mm, 1x USB-C Kanaler: Stereo

Stereo Batteri: - mAh

- mAh Batteritid: Op til 50 timer med Haptic og lighting Off, Op til 13 timer med Haptic og Lighting On

Op til 50 timer med Haptic og lighting Off, Op til 13 timer med Haptic og Lighting On Vægt: 397 gram

397 gram Support for følgende: PC, Mac, Playstation 4 og 5, Nintendo Switch, Steam deck, Android og iOS

Rundt om Razer Kraken v4 Pro

Razer Kraken V4 Pro er spækket med avancerede features for den ultimative gamingoplevelse. Med Sensa HD haptisk feedback giver headsettet dynamiske vibrationer, der reagerer på lyden i spillet, så du fysisk kan mærke actionen. Den er udstyret med THX Spatial Audio for præcis positionslyd, hvilket forbedrer indlevelsen i spillets omgivelser. Kraken V4 Pro tilbyder fleksible tilslutningsmuligheder, inklusive USB og 3,5 mm jack, hvilket gør den kompatibel med både PC, konsoller og mobile enheder. Designet er komfortabelt og holdbart, ideelt til lange spilsessioner uden kompromis på lydoplevelsen.

I pakken til Razer Kraken V4 Pro medfølger selve headsettet, som er designet med RGB-belysning og udstyret med Sensa HD Haptics for intens haptisk feedback. Der medfølger også en specialudviklet OLED Control Hub, som kan tilsluttes op til tre lydkilder via to USB-C-porte og en 3,5 mm port. Denne kontrolhub fungerer som en central styringsenhed, hvor brugeren kan justere lydniveau, skifte mellem lydkilder og kontrollere haptikindstillinger via den store multifunktionelle drejeknap og OLED-displayet. Ved siden af det medfølger de nødvendige kabler og manualer.

Razer Kraken V4 Pro er designet med komfort og holdbarhed i fokus. Hovedbøjlen og ørepuderne er polstret med memory foam beklædt i blødt proteinlæder, som tilpasser sig hovedformen og sikrer komfort under lange gaming-sessions. De store, cirkulære ørekopper har indbygget RGB-belysning og er konstrueret til at rumme Sensa HD Haptics, der leverer haptisk feedback uden at gå på kompromis med komforten.

Ørekopperne på Razer Kraken V4 Pro er store og cirkulære, hvilket giver rigelig plads til ørerne og bidrager til god komfort under længere brug. Den afrundede form er designet med henblik på en tæt, omfavnende pasform, som hjælper med at isolere lyden og skabe en mere fordybende lytteoplevelse. Ørekopperne er udstyret med RGB-belysning, der kan tilpasses, og har indbyggede Sensa HD Haptics, så spillere kan mærke dybe vibrationer ved kraftige lydeffekter i spillet. Materialerne består af hukommelsesskum beklædt i proteinlæder, der tilpasser sig ørets form for optimal komfort.

Den højre ørekop på Razer Kraken V4 Pro er udstyret med en multifunktionel knap, der giver hurtig adgang til justering af både equalizer (EQ) og haptisk feedback-intensitet. Med denne knap kan brugeren skifte mellem forskellige lydprofiler, som tilpasser lydens dybde og klarhed til forskellige spil- og mediescenarier. Haptikniveauet kan også justeres, så intensiteten af vibrationerne kan skræddersys til brugerens præferencer, hvilket øger indlevelsen ved lyde som eksplosioner og bevægelser i spillet. Knappens funktionalitet sikrer, at brugeren nemt kan foretage disse justeringer uden at forlade spiloplevelsen.

Den venstre ørekop på Razer Kraken V4 Pro er designet med flere praktiske kontroller og forbindelser. Her finder du en knap til at mute mikrofonen, en drejeknap til justering af lydstyrke, en strømknap, samt en USB-C port til opladning og kablet tilslutning. Mikrofonen, som er udtagelig, kan skubbes ind og ud af ørekoppen, hvilket giver fleksibilitet uden at skulle afmontere den helt. Dette setup gør det nemt at styre headset-funktionerne med én hånd, så du kan justere indstillingerne hurtigt og nemt under brug.

Software

Første menu er "Sound", hvor du har mulighed for at justere forskellige lydindstillinger for Razer Kraken V4 Pro-headsettet. Øverst kan man vælge mellem Stereo eller THX Spatial Audio, hvilket giver mulighed for enten standard stereolyd eller en mere avanceret, rumlig lydoplevelse. Længere nede i menuen er der en Audio Equalizer, som kan tilpasses manuelt eller ved at vælge mellem forskellige forudindstillede lydprofiler såsom Game, Movie, Music, eller en brugerdefineret Custom profil.

Nederst ses der specifikke Game Profiles, som giver dig mulighed for at tilpasse lyden til forskellige spil. Dette gør det muligt for headsettet automatisk at skifte til den valgte lydprofil, når et specifikt spil startes, hvilket optimerer lydoplevelsen til det enkelte spil.

I menuen "Enhancement" er der mulighed for at optimere lydbilledet yderligere. Her kan man fokusere på specifikke aspekter som dialog og fodtrin for at fremhæve vigtige lyddetaljer i spil, hvilket gør det lettere at opfange subtile lyde som modstanderes bevægelser. Der er også indstillinger som Bass Boost, der forstærker de dybe frekvenser for en mere slagkraftig lydoplevelse, samt Voice Clarity, der tydeliggør stemmer for bedre kommunikation og taleforståelse i spil og medier.

I menuen "Mic" får du mulighed for at justere mikrofonens indstillinger. Her kan du finjustere, hvornår mikrofonen skal aktivere og reagere på din stemme, baseret på følsomheden. Du kan også tilpasse mikrofonen til forskellige miljøer, som når der er mange personer i rummet, eller hvis den skal kunne opfange samtaler mellem to personer. Dette sikrer, at lydoptagelsen bliver så klar og præcis som muligt, afhængigt af de omgivende forhold.

Den fjerde menu er "Haptic". Her kan du justere intensiteten af haptisk feedback og tilpasse, hvilke frekvenser (Hz) der skal aktivere haptikken i forhold til lyden. Dette giver mulighed for en mere personlig og præcis haptisk oplevelse, så du kan mærke bestemte lydfrekvenser som vibrationer, hvilket forbedrer indlevelsen under gaming eller medieafspilning.

Den femte menu er "OLED", hvor du kan tilpasse den lille hub’s display. Her kan du vælge, hvad der skal vises, såsom en animation, et billede eller systemdata som f.eks. temperatur eller ydeevne. Derudover er det muligt at justere, hvornår skærmen skal slukke automatisk, eller indstille en pauseskærm til at aktivere efter en bestemt periode med inaktivitet. Dette giver fleksibilitet i, hvordan hubben præsenterer information og æstetik.

Den sjette menu er "Lighting", hvor du kan justere lyseffekterne på headsettet. Her kan du vælge mellem forskellige standardeffekter for RGB-belysningen. Hvis du ønsker mere avancerede tilpasninger eller synkronisering med andre Razer-enheder, kan du installere Chroma-appen, som giver dig adgang til yderligere indstillinger og detaljeret lysstyring. Dette gør det muligt at tilpasse lysene efter dine præferencer eller spiloplevelsen.

Testen – Lyden, brugen og komfort

Nu er det tid til selve testen af headsettet. Vi starter med musik, derefter lidt FPS-spil, og afslutter med at evaluere komforten.

Inden da vil jeg dog fremhæve en af de mest markante funktioner ved Kraken V4 Pro: Haptic. Dette er en ekstra funktion, der tilfører vibrationer til headsettet ved bestemte lydfrekvenser. Det er især interessant i spil, hvor titler som Hogwarts Legacy understøtter det. Når du eksempelvis kaster magi, får du fysiske vibrationer, der varierer afhængigt af magitypen. Haptic-funktionen er sjov både i musik og spil, men om jeg ville finde den overvældende efter flere måneders brug, er svært at sige. Det kunne dog være noget, jeg ville aktivere i udvalgte spil for ekstra effekt.

Når Haptic er slået fra, leverer Kraken V4 Pro stadig imponerende lyd. Lyden er skarp, især efter justering af musikprofilen og aktivering af "enhancement"-funktionen, som løfter lydkvaliteten yderligere. Stemmeklarheden er i top, men bassen virker en smule tynd uden Haptic, hvilket kan friste til at bruge den på lav intensitet for mere dybde.

I spilpræstationen leverer headsettet en klar og præcis lyd. Dog føles bassen igen afhængig af Haptic, og jeg fandt fodtrin en smule svære at fange, selv med aktiveret spilprofil. Med Haptic på høj styrke tilføjes dog en ekstra dimension, især under eksplosioner eller når du bliver skudt, hvilket kan gøre oplevelsen sjov for casual spillere, der nyder den ekstra dybde.

Med hensyn til komfort var headsettet behageligt takket være memory foam i både bøjlen og ørepuderne, hvilket gjorde lange sessions uden ubehag muligt. Dog oplevede jeg varmeopbygning som en udfordring, især efter længere tids brug, hvor det blev tydeligt, at ventilationen kunne være bedre.

Pris

Kraken v4 Pro med hub fra Razer har en pris på 3708,- DKK, som uden tvivl er højt sat for et headset.

Konklusion

Efter testen af Razer Kraken V4 Pro står det klart, at dette headset leverer en imponerende lydoplevelse, specielt takket være den unikke Haptic-funktion, som tilføjer en fysisk dimension til lydgengivelsen. Denne funktion gør især en forskel i spil, hvor den bringer ekstra dybde til eksplosioner, magiske angreb og andre intense øjeblikke. Det er en sjov feature, men hvorvidt den vil forblive relevant efter lang tids brug, er et åbent spørgsmål. Til musik og spil føjer Haptic mere dybde til bassen, som ellers kan virke lidt flad uden denne funktion.

Lyden i headsettet er generelt skarp og præcis, særligt efter justeringer i softwaren, som forbedrer oplevelsen markant. Dog føles det som om, at headsettet er lidt afhængigt af Haptic for at få bassen frem. I FPS-spil præsterede headsettet solidt, men fodtrin og andre diskrete lyde var til tider svære at opfange, hvilket kan være en ulempe for konkurrencedygtige gamere. THX Spatial Audio gør sit arbejde godt ved at give et godt lydbillede, men det når ikke helt op på niveau med det absolut bedste på markedet.

Når det kommer til komfort, leverer Kraken V4 Pro. De memory foam-polstrede ørepuder og hovedbøjlen gør headsettet behageligt at have på i længere perioder. Dog kan varmeopbygning blive et problem under længere sessions, hvor manglende ventilation bliver mærkbar. Dette er noget, der kan påvirke den samlede komfort, især hvis man spiller i flere timer ad gangen.

Prisen på 3708,- DKK er dog en af de største ulemper ved dette headset. Selvom det tilbyder mange avancerede funktioner, kan det være svært at retfærdiggøre den høje pris, især når nogle af de funktioner, som Haptic, føles som en gimmick, der ikke nødvendigvis forbedrer den grundlæggende lydoplevelse markant. Bassen afhænger af Haptic-funktionen, og der er visse mangler i spilpræstationen, såsom sværere at fange fodtrin, hvilket kan være afgørende for mange FPS-spillere.

Kraken V4 Pro er et solidt headset med mange avancerede funktioner, der appellerer til spillere, som ønsker noget ekstra i deres spiloplevelse. Men den høje pris og afhængigheden af Haptic-funktionen for optimal lyd, gør det mindre attraktivt for dem, der leder efter en balanceret lydoplevelse uden gimmicks. Derfor ender vi med en solid score på 8 ud af 10, sammen med ”enthusiast Only”.

Fordele

God all around lyd

Haptic feedback

THX Spatial

God Komfort

Fornuftig vægt

Kompatible til flere platforme

Hyperspeed forbindelse

Ulemper

Pris

Bassen er afhængig af haptic funktionen

Fodtrin var ikke så klar i spil

Score: 8 + ”Enthusiast Only”