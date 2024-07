ROG Cetra True Wireless Speednova

ROG Cetra True Wireless Speednova fra ASUS er et avanceret headset designet specielt til gamere, der kræver høj ydeevne og optimal lydkvalitet. Med en række innovative funktioner og teknologi, såsom lav latens og effektiv støjreduktion, sigter dette headset mod at levere en førsteklasses gamingoplevelse uden kompromiser. I denne test vil vi dykke ned i forskellige aspekter af ROG Cetra True Wireless Speednova, herunder lydkvalitet, komfort, batterilevetid og overordnet ydeevne, for at vurdere, om det lever op til forventningerne og kravene fra både casual og hardcore gamere.

1 jul. 2024 kl. 09:41 Af Berger DEL:

Inden vi kaster os ud i selve testen skal vi have kigget på specifikationerne.

Specifikationer på ROG Cetra True Wireless Speednova

Type: In-ear

In-ear Frekvensgang: 20 – 40.000 Hz

20 – 40.000 Hz Volume control: On Ear piece

On Ear piece Drivers: 10 mm neodymium magnets

10 mm neodymium magnets Lydkontrol på headset: Lydstyrke, powerknap(multifunktionsknap).

Lydstyrke, powerknap(multifunktionsknap). Stik: Bluetooth, 2.4GHz

Bluetooth, 2.4GHz Vægt: -

- Batteri: Op til 46 timers musikafspilning med opladningsetui via Bluetooth, 36 timer via 2.4GHz

Op til 46 timers musikafspilning med opladningsetui via Bluetooth, 36 timer via 2.4GHz Support for følgende: Bluetooth 5.3: PC, Mac, iOS, Android, Nintendo Switch. Speednova dongle: PC, Mac, Android, Nintendo Switch, Playstation 4 og 5.

Rundt om ROG Cetra True Wireless Speednova

ROG Cetra True Wireless Speednova fra ASUS er et trådløst headset designet til gamere, som kombinerer lav latens med effektiv støjreduktion for en fordybende spiloplevelse. Headsettet tilbyder fremragende lydkvalitet og komfort, mens dets langvarige batterilevetid sikrer, at du kan spille uden afbrydelser. Med disse funktioner positionerer Speednova sig som et topvalg for både casual og hardcore gamere.

Når du køber ROG Cetra True Wireless Speednova fra ASUS, følger der flere tilbehør med i kassen for at sikre en fuldendt oplevelse. Du får selve ROG Cetra True Wireless Speednova headsettet og et opladningsetui til opbevaring og opladning af øretelefonerne. Der medfølger også et USB-C opladningskabel til opladning af etuiet, samt silikoneørepropper i forskellige størrelser for at sikre en behagelig og sikker pasform. Derudover inkluderer pakken en brugsanvisning med instruktioner om opsætning og brug, samt garanti- og sikkerhedsdokumentation. Dette tilbehør sikrer, at du har alt, hvad du behøver for at komme i gang med at bruge dit nye gaming-headset.

ROG Cetra True Wireless Speednova headsettet fra ASUS fås i en stilfuld sort eller hvid farve. Det har en imponerende batteritid på op til 11,5 timer på en enkelt opladning, med både RGB og ANC deaktiveret, med yderligere 34,5 timer fra opladningsetuiet. Headsettet er udstyret med adaptiv ANC teknologi, som effektivt blokerer for uønsket baggrundsstøj, så du kan fordybe dig helt i spillet eller musikken uden forstyrrelser, den adaptive del, gør dog også at den registrere dine omgivelser, i forhold til hvor meget lyd som skal lukkes ude.

Det er meget nemt at skifte silikoneørepropperne på ROG Cetra True Wireless Speednova headsettet. Ørepropperne kan let fjernes og sættes på igen ved at trække dem af og trykke de nye på plads. Dette design sikrer, at du hurtigt kan tilpasse øretelefonerne til at opnå den mest behagelige og sikre pasform, der passer til dine ører.

Lydkontrollen på ROG Cetra True Wireless Speednova headsettet er intuitiv og brugervenlig. Hver øretelefon har touch-kontroller, der gør det nemt at styre lydstyrken, afspille eller pause musik, besvare opkald og aktivere stemmeassistenter. Et enkelt tryk kan starte eller stoppe musikken, et dobbelttryk kan justere lydstyrken eller skifte til næste sang, og et langt tryk aktiverer ANC eller stemmeassistenten. Dette gør det muligt at betjene headsettet effektivt uden at skulle tage din enhed op af lommen.

Testen – Lyden, brugen og komfort

For at teste headsettet, har jeg selvfølgelig brug det over en længere periode, både til almindelige opkald, men også musik. Headsettet har en utrolig god komfort, og sidder godt til øret. Det er ikke fordi jeg behøvede at masse det ind, for at være sikker på det sad. Selvom jeg ikke var ude og løbe maraton, så blev hovedet kastet en smule rundt, og jeg bevægede mig en del, for at teste af, hvor meget der skulle til for at få dem til at falde ud.

Når det kommer til lyden, så har headsettet en rigtig god lyd, diskanten kan være en smule dominerende, og det kræver helt klart til tweaking for at ramme en lyd, man personligt er tilfreds med. Jeg afprøvede også at aktivere Bass booster, men med et resultat det ikke gav en ønsket bas effekt, men mere gjorde lyden mere brummende og selve volumen blev lavere, for resten af musikken.

Opkald klarede den rigtig godt, og igen var lyden måske en smule mørk i det, men jeg oplevede dog ingen problemer med at kunne høre eller blive hørt.

Til slut vil jeg også gå igennem spil. Da det er et headset som også kan forbindes til computeren, giver det lidt flere muligheder, end mange andre True wireless headset. Udover det har Armoury crate også en spil profil til headsettet, hvilket justere lydene så de passer til gaming, fremfor musik. Her formår ROG Cetra True Wireless Speednova også at levere varen, selvom det ikke vil blive mit foretrukne gaming headset, kan jeg sagtens se scenarier hvor den kan få sin rette, og klare jobbet rigtig godt.

Pris

Jeg har fundet ROG Cetra True Wireless Speednova fra ASUS til en pris på 1790,- DKK, på deres egen hjemmeside.

Konklusion

ROG Cetra True Wireless Speednova er et imponerende headset, der leverer en solid præstation på flere fronter. Efter en længere testperiode, hvor jeg har brugt headsettet til både opkald og musik, kan jeg konkludere, at komforten er i top. Headsettet sidder godt i øret uden behov for at blive presset på plads, og selv ved kraftige hovedbevægelser falder det ikke ud.

Lydkvaliteten er generelt rigtig god, selvom diskanten kan være en smule dominerende, hvilket kræver justering for at opnå den optimale lydoplevelse. Bass booster-funktionen leverer desværre ikke den forventede basforstærkning, men resulterer i en brummende lyd og lavere volumen på musikken.

Opkald håndteres effektivt med klar og tydelig lyd, omend lidt mørk, men der opstår ingen problemer med at høre eller blive hørt. Forbindelsen til computeren og den dedikerede spilprofil i Armoury Crate åbner op for ekstra muligheder, og her præsterer headsettet også godt. Selvom det måske ikke erstatter dit foretrukne gaming headset, er ROG Cetra True Wireless Speednova stadig en stærk kandidat til alsidig brug i både hverdagen og under spil.

Jeg slutter derfor også testen af med at give ROG Cetra True Wireless Speednova fra ASUS en score på 8 ud af 10, for et veludført produkt, som fungerer upåklageligt, og som sikrer en god lyd. Prisen ligger selvfølgelig i den høje ende, men i forhold til andre true wireless, så får du en mere alsidig oplevelse med ROG Cetra True Wireless Speednova, som ikke kun binder sig til telefonen, men også giver muligheden for computeren og konsoller med gaming.

Fordele

Kan bruges til både, gaming, musik og opkald

Stilrent

Trådløst

God Komfort

Lav vægt

Dual connection

Ulemper

Pris

Bas booster giver en forkert effekt

Score: 8