Skullcandy genopliver Icon headset

Skullcandy er på banen igen og denne gang er det med en genoplivning af deres klassiske Icon headset. Denne gang i en trådløs version med ANC, så den er taget med ind i den moderne tidsalder.

2 oct. 2024 kl. 13:20 Af Kenneth Johansen

Skullcandy er begejstret for at annoncere tilbagekomsten af deres ikoniske hovedtelefonserie med lanceringen af de helt nye Icon ANC-hovedtelefoner. Næsten 20 år efter de originale Icon-hovedtelefoner blev en fast bestanddel i boardsports-miljøet, løfter de fornyede Icon ANC lytteoplevelsen til et nyt niveau. Med aktiv støjreduktion, sved- og vandresistens samt en imponerende batterilevetid på 60 timer er disse on-ear-hovedtelefoner designet både til eventyr og hverdagsbrug. Icon ANC er nu tilgængelig globalt for €99.99 på Skullcandy.com og udvalgte forhandlere.

"Den originale Icon var en favorit blandt fans, især i boardsport-verdenen, og vi har lyttet til deres feedback. Den nye Icon ANC har et frisk og alsidigt design, der passer til ethvert eventyr," siger Justin Regan, VP for Marketing hos Skullcandy. "Mens den stadig ærer sine rødder, repræsenterer Icon ANC mere end blot boardsports – den er designet til en aktiv livsstil og kombinerer ydeevne med stil. Uanset om du er på pisterne eller går gennem byen, er disse hovedtelefoner skabt til at gøre indtryk."

I modsætning til sin forgænger er Icon ANC ikke kun for action-sportsentusiaster. Den er skabt som en allround-hovedtelefon, der er klar til enhver aktivitet, og problemfrit kombinerer stil og funktionalitet til daglig brug. Icon ANC sætter en ny standard for on-ear-hovedtelefoner med funktioner som aktiv støjreduktion – en sjældenhed inden for on-ear-design.

Med en IPX4-klassificering for sved- og vandresistens er Icon ANC bygget til at yde under alle forhold. Det holdbare metalhovedbånd, de bløde ørepuder og den beskyttende rejsetaske sikrer komfort og bekvemmelighed, mens den justerbare Stay-Aware Mode giver brugerne mulighed for at være opmærksomme på deres omgivelser, når det er nødvendigt. Den imponerende batterilevetid på 60 timer holder musikken i gang længe efter dagens eventyr er overstået.

Icon ANC fås i farverne sort og bone.

Nøglefunktioner for Icon ANC True Wireless-hovedtelefoner: