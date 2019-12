AUTHOR : Simon

PUBLISHED : 2019-05-12 15:31:00

COUGAR Vortex RGB SPB 120 PWM HDB

Cougar har et bredt udvalg af blæsere til kabinettet. I denne test tager vi et kig på deres Vortex SPB 120 mm blæser med fuld RGB belysning.

Vi har den seneste tid kigget på rigtig meget udstyr fra Cougar og denne gang er ingen undtagelse. Producenten der har et arsenal af udstyr til gaming, har denne gang sendt os deres Vortex RGB SPB blæser. Med masser af RGB-belysning og understøttelse af de mest gængse softwarestandarder for RGB-styring, er der lagt i kakkelovnen til noget godt. Men læs med og bedøm selv.



Den tekniske del



Kassen og indholdet



Selve kassen, som blæseren bliver leveret i, ligner det vi plejer at se fra Cougar. Sort og orange farveskema og et flot billede af produktet på forsiden.

På bagsiden er der lidt mere info om blæseren.



Inde i kassen finder vi selve blæseren, samt diverse kabler.



Cougar Vortex RGB SPB har, i modsætning til mange andre blæsere, RGB-belysning indbygget i både fanebladene og ringen udenom. Hjørnerne er prydet med karbon look og er yderligere udstyret med en gummioverflade, der skal mindste vibrationer og dermed støj, når blæseren er monteret inde i kabinettet. På bagsiden bag fanen er rammen udstyret med små finner hele vejen rundt i kanten, hvilket skal give bedre køleeffektivitet.



Blæserens kugleleje er et hydro-dynamisk kugleleje (HDB – Hydro-Dynamic Bearing), der skal give bedre smørelse til lejet, hvilket skal forlænge levetiden og reducere støjniveauet.



Blæseren i brug



Så blev det tid til at tage blæserne i brug. For at blæserne skal køre, skal de i princippet bare tilsluttes strøm. Dette kan man gøre ved hjælp af den medfølgende Molex adapter, hvilket får blæseren til at køre, dog uden belysning. Vil man styre blæserens hastighed, som går fra 600-1500 RPM, skal man tilslutte blæserens PWM stik til en PWM header på bundkortet.



Blæserens RGB-belysning styrer man ved at tilslutte blæserens RGB header direkte til et RGB stik på et kompatibelt bundkort fra ASUS, MSI, Gigabyte eller ASRock. Her er der mulighed for at styre de enkelte RGB-dioder individuelt, så man kan tilpasse farveskemaet til ens setup.



Belysningen er ret flot, og RGB-dioderne lyser pænt op i både fanen og rammen.

Blæseren virker i min test ret støjsvag, hvilket også bekræftes af specifikationerne, hvor lydniveauet er angivet til 26 dBA, jeg går dog ud fra at det er ved 600 RPM, da blæseren naturligt larmer lidt mere, når man skruer op for hastigheden.



Blæserens ydelse på ca. 43 CFM er gennemsnitligt men ikke helt dårligt.

Pris

I skrivende stund kan Cougar Vortex RGB SPB erhverves til ca. 170,- DKK. Det er i min optik en acceptabel pris for en blæser med en gennemsnitlig ydelse og pæn RGB-belysning. Muligheden for at kunne styre alle RGB-dioder individuelt er kun et plus på kontoen.



Konklusion



Cougar Vortex RGB SPB er en god blæser i 120mm størrelsen. Det primære formål med blæseren må være at pynte, da ydelsen “kun” er gennemsnitlig. Til gengæld er lysstyrken god og karbon detaljerne pynter også. Lydniveauet er i den bedre ende, i hvert fald ved lave omdrejninger.



Vi ender med en score på 7/10, for en blæser med en gennemsnitlig ydelse til en acceptabel pris. Belysningen og det lave lydniveau trækker blæserens score op.

Pros:

RGB-belysning i både fane og kant

Karbon detaljer

Lydsvag

Cons:

Ydelsen er middelmådig