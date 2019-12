AUTHOR :

Computex 2019: Cooler Master fremviser nye luftkølere og AIO'er

Cooler Master er kendt for deres fremstillige af CPU-kølere, computerkomponenter og periferiudstyr, og har løftet sløret for nye kølere, og herunder også deres nye 3DVVC-teknologi, en All-in-One (AIO) dual pump CPU-køler og en ny linje af MasterFan SF serien.

MasterAir Maker 3DVVC

MasterAir Maker 3DVVC er skabt med Cooler Masters 3D Vertical varpo Chamber teknologi. I stedet for de traditionelle heatpipes til at sprede varmen fra CPU'en, bruger denne køler en enkelt enhed i en 3D Vertikal varpo kammer til at erstatte de traditionelle heatpipes.

Varpo Chamberet er nøjagtigt formet i en U-formkonfiguration for jævnt at kunne distribuere CPU varmen ind i aluminiumfinnerne som derefter afkøles af to 140mm fans.



MasterAir MA620M

MasterAir MA620M leveres med dual blacked out aluminium towers med et ensartet 6 heatpipe layout til at sprede varme jævnt. Silencio FP120 ventilatoren skaber et højt lufttryk med, ifølge producenten, lydløs performance for at afkøle varmen fra heatpipes.

Et nemt monteringsystem sammen med en række adresserbare RGB LED belysning gør MA620M til en af de bedste muligheder på markedet for luftkøling til computeren.



MasterAir G200P og G400P

G200P og G400P vil være Cooler Masters næste small form factor faktor (SFF) luftkøler. Med en ultra-lav profil på 39,5mm til G200P og 58mm til G400P, indbyggede 2 heatpipes (G200P) og 4 heatpipes (G400P) og 92mm ventilator til begge modeller, giver G200 og 400P brugerne en god termisk performance i en kompakt formfaktor.

G200P

G400P

Herligheden krydres med tidens RGB belysning.



MasterLiquid Dual Pump AIO Design

Cooler Master introducerer sin nye dual-pump AIO væskekøler, der kommer med et nyt dual chamber design på begge pumper. Den dobbelte pumpe er designet til at optimere kølevæsken ved at maksimere strømningshastigheden og strømningstrykket af kølevæsken til vandblokken.

Den forbedrede strømningshastighed og strømningstrykket af kølevæsken vil sende CPU-varmen væk hurtigere sammenlignet med de traditionelle AIO væskekølere.



MasterLiquid Maker 240 Ny udgave

Cooler Masters kommende MasterLiquid Maker 240 leveres med et nyligt designet reservoir og pumpe. Ved at flyde væsken gennem toppen af reservoiret og derefter suges ud gennem bunden af pumpen ind i vandblokken skaber den eksklusive in-house pumpedesign en hvirvelvirkning, som skulle resultere i bedre performance.

Reservoiret er udstyret med adresserbar RGB (ARGB) LED belysning for at forbedre vortex effekten.



MasterLiquid ML240P Mirage

Designet og fremstillet af Cooler Masters eget team, kommer ML240P Mirage-. Denne unikke designede AIO har en gennemsigtig pumpe cover, og giver brugerne et billede af hvad der sker under processen kombineret med otte ARGB LED'er rundt om pumpens indre kant, og give et imponerende lysshow.

MasterFan SF Series

Den nye Cooler Master SF serie af case fans er designet med en firkantet fan ramme til mere direkte luftmængde og tryk. Den nye firkantede form af SF-R ARGB serien, giver mere overflade dækning på AIO'er og luftkøler. SF120R ARGB, SF240R ARGB og SF360R ARGB vil fås i forskellige størrelser på 120/240 / 360mm med integreret fanrammedesign.



MasterFan SF120M

MasterFan SF120M er Cooler Masters første Maker Edition fan med en patenteret kvadratisk 120mm metallisk dæmpning på fan rammen. Metallrammen er strategisk placeret på ventilatoren for at reducere vibrationer og indre friktion. Dobbeltkuglelejerne reducerer yderligere friktionen, og kan monteres i alle retninger uden at påvirke ventilatorens ydeevne. Støjniveauet er begrænset til 26 dBA, samtidig med at der er en industriel ventilators performance.

Priser og tilgængelighed:

MasterAir Maker 3DVVC: December 2019 til en start MSRP på $ 129,99.

MasterAir MA620M: August 2019 til en start MSRP på $ 99,99.

MasterAir G200P: August 2019 til en start MSRP på $ 39,99.

MasterAir G400P: CES 2020 til en start MSRP på $ 39,99.

MasterLiquid Dual Pump AIO Design: TBD

MasterLiquid Maker 240 Ny udgave: Oktober 2019 til en start MSRP på $ 299,99- $ 349,99.

MasterLiquid ML240P Mirage: Juni 2019 til en start MSRP på 139,99 USD.

MasterFan SF120 / 240 / 360R ARGB: I øjeblikket tilgængelig til en MSRP-start på $ 19,99 (SF120R ARGB), $ 39,99 (SF240R ARGB), $ 49,99 (SF360R ARGB).

MasterFan SF120M: September 2019 til en start MSRP på $ 29.99.

