AUTHOR : Kim Monberg

PUBLISHED : 2019-02-13 09:09:00

Raijintek Juno Pro RBW

Raijintek har lanceret en række nye kølere med RGB belysning. vi kigger i denne anmeldelse på deres Juno Pro RBW (Rainbow). Den har et design vi har set før, så det bliver spændende at se hvordan den performer.

Raijintek er velkendt for deres mange forskellige farverige produkter. De er nu hoppet fuldt ud med på RGB bølgen, og vi kigger på en af deres nye kølere, nemlig deres Juno Pro RBW.

Hvad er der mon i kassen.

Man modtager sin køler i en farvestrålende kasse med fine illustrationer af produktet udenpå.

Inde i kassen ligger køleren fint beskyttet af et lag af skumplast for oven og i bunden af kassen.

I kassen finder vi tilbehøret, som er et Intel beslag med nogle plastikpinde til. Køleren monteres direkte på det originale AMD beslag, så der skal ikke bruges noget ekstra beslag til det. I posen ligger også lide kølepasta.

Hvad siger de tekniske specifikationer.

Køleren passer til alle gængse sokler som bruges i standard workstation computere. Den vejer ikke så meget med de 315 gram er inklusiv blæseren. Den er lavet udelukkende i aluminium, hvilket man ikke ser så tit. Det bliver spændende at se, hvordan den performer.

Intel® All Socket LGA 775/115x/1366 CPU

AMD® All AM4/AM3/AM2/754/939/940 CPU

Dimension [W×D×H] 122.5×122.5×66 mm

Weight 315 g [Heat Sink & Fan]

Base / Fin Material Aluminum

Fan Dimension [W×H×D] 120×120×25 mm

Voltage Rating 12V

Starting Voltage 6V [Max.]

Rated Current 0.25 Amp

Power consumption 3W

Speed 400~1800 R.P.M.

Bearing Type Hydraulic Bearing

Air Flow 35.8 CFM [Max.]

Air Pressure 1.16 mmH2O [Max.]

Life Expectance 40,000 hrs

Noise Level 28 ± 10% dBA

Connector PWM 4 pin header

LED RGB

Fan Q'ty 1 pcs

TDP >105W

Lad os kigge på køleren.

Køleren har et gammelt velkendt design, som man blandt andet kender fra deres tidligere Raijintek Juno X, men måske mest kendt for det design er Zahlman som i 'gamle dage' brugte dette køleribbe princip. Kablet til køleren er et standard fladkabel med 4 polet blæserstik. Der er ikke stik til at styre lys med.

Køleren har et tæt lag finner hele vejen rundt, og et nydeligt Raijintek logo skåret ind i siden på blæseren. Jeg er sikker på det ser fedt ud med lys i. Apropos lys, så kan man ikke styre lyset i denne køler.

Under køleren kan man se, at aluminiumsfinnerne er presset sammen til en solid køleflade. Det er ikke så tit man ser en køler der er lavet udelukkende i aluminium.

Der er desværre ikke mere at vise, så lad os montere køleren til testen.

Da vi tester på en Ryzen 2700, skal vi ikke montere noget på bundkortet. Vi kan bruge det originale beslag, hvilket jo er nemt og ubesværligt.

Køleren monteres med en clips, som er monteret fast på selve køleren. Bemærk den fine frigang af RAM på højre side af billedet. Bemærk ligeledes, at kølerens køleflade ikke dækker hele CPU'en. Det er jeg ret sikker på påvirker effektiviteten.

Det samme gælder den første PCIe port på bundkortet. Der er også rigeligt med plads til et stort grafikkort med bagplade.

Så skal der testes.

Lyset:

Lyset i køleren kører fuldstændig på auto, og man kan ikke ændre noget. Køleren hedder RBW, som står for rainbow. Det er også det man får, for lyset roterer nemlig stille og roligt rundt på køleren, hvor det skifter farve i alle regnbuens farver.

Det ser faktisk ganske nydeligt ud, selv igennem det udskårede logo på siden.

Benchmark procedure

CPU: AMD Ryzen 2700

Software (benchmark): CPU-Z

Software (overvågning): HWinfo64

Procedure:

Vores kølertests er sat op således, at vi først varmer systemet op med CPU-Z stress test i 10/30 minutter (Luft/Vand). Derefter lader vi det køre videre i 2 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæsere og pumper bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af, hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~25 grader

Blæserhastighed: Ukendt

Pumpehastighed: Ukendt

Som man kan se på grafen, har Raijintek Juno Pro RBW ret svært ved, at følge med. Den kæmper ret hårdt for, at holde temperaturerne nede på et acceptabelt niveau. Jeg måtte opgive at teste med overclock, da vi ramte loftet for vores CPU. Det er derfor jeg har angivet 100, for at vise, at temperaturen blev urealistisk høj i forhold til normal drift. Normal stock temperaturer kan man godt køre med uden problemer.

Støjen:

Denne køler er angivet til et støjniveau på 28 dBA, hvilket bestemt er acceptabelt. Jeg har testet køleren på fuld hastighed, og blev på ingen måde generet af støjen. Selvfølgelig kan man høre den, men den burde jo også kun sjældent køre på fuld hastighed under normal drift.

Konklusionen.

Skal man erstatte sin standard køler, kan man sagtens gøre det med Raijintek Juno Pro RBW. Det er en ganske nydelig køler, som godt kan klare et standard setup. Den tilføjer lidt ekstra ved, at være malet sort, og have nydeligt RGB lys indbygget.

Man bør ikke overclocke sin computer på nogen måde med denne køler, da den simpelthen ikke magter det ifølge vores testresultater. Men vil man ikke overclocke, og vil man 'bare' have et nydeligt setup. Så kan Raijintek Juno Pro RBW bestemt anbefales.

Hvad angår prisen, så er køleren ikke rigtigt kommet på det danske marked endnu. Jeg har dog kørt navnet igennem den store søgemaskine, og fundet den hos en enkelt forhandler. Der står køleren til lige over 80 DKK, hvilket må siges at være en fair pris.

Kigger man på det hele samlet, så får man jo en ganske fin lavprofil køler, som yder efter sin størrelse, og har RGB lys. Den koster ikke vildt meget, så det hele hænger rigtig godt sammen. Derfor får den den score som den gør.

Godt:

Lille køler

RGB lys

OK performance til standard clocks

Lavt støjniveau

Mindre godt:

RGB lys kan ikke styres

Kan ikke anbefales til overclocking