Arctic Freezer i35 A-RGB: Test

Arctic mener selv at køling med luft ikke behøver at være et kompromis, med en stor køler som begrænser dig omkring dine ram eller med en køler som er ude og ramme siden på kabinettet. De har kombineret det moderne design, men lover stadig god ydeevne på trods af sit kompakte design. Vi skal dog i dag se på om Freezer i35 A-RGB også kan følge med, og om et kompakt design kan levere lige så godt som større modeller.

Arctic har to udgaver af denne blæser, nemlig Freezer a35 A-RGB og Freezer i35 A-RGB, bogstavet før 35 afgør om det er til et Intel eller AMD system. Vi skal selvfølgelig kigge på Intel versionen i denne test.

Inden vi skal have kigget nærmere på Freezer i35 A-RGB fra Arctic har jeg fundet specifikationerne fra deres hjemmeside.

De tekniske Specifikationer:

Intel Socket: 115X, 1200, 1700

Fan Size: 120 mm x 120 mm x 25 mm

Fan Speed (100%): 1700 rpm

Noise Level (100%): 22.6 dBA

Heatpipe: 4

Base material: Aluminium/kobber

Connector: 4-pin PWM

Size & Weight (D x W x H) 91 x 133 x 158,5 0,746 kg



Rundt om Freezer i35 A-RGB

Freezer i35 A-RGB kommer i en sort kasse, hvor vi bliver mødt af en masse information på den lille kasse. Udover billede af selve køleren på kassen, så har vi alle de bundkort som i35 A-RGB kan bruges sammen med i forhold til aRGB. Udover det får vi information omkring Arctic tilbyder seks års garanti på deres produkt, og der medfølger MX-5 kølepasta. Til sidst sidder der et lille mærke i bunden som viser at Freezer i35 A-RGB også understøtter LGA1200 og LGA1700 som er de nyeste standarder hos Intel.

Vender vi kassen bliver vi mødt af nogle tekniske specifikationer, sammen med en QR-kode som leder dig til en online manual. Det er en god tilgang fra Arctic som på denne måde, kan spare lidt på papirforbruget, og pladsen.

Det er en lille kasse som Freezer i35 A-RGB kommer i, og når vi får pakket det ud, kan vi hurtigt se hvorfor. I kassen har vi udover køleren, montage kit til Intel og kølepasta, som er det eneste der følger med. Manual skal findes online og AMD montage kit, fås i den anden udgave, Freezer a35 A-RGB.

Freezer i35 A-RGB gør brug af en integreret 120mm PWM blæser. Blæseren kan komme op på en hastighed på 1700 RPM, og med PWM forbindelsen, kan du selv indstille kurven inde i bios, så den justere hastigheden efter hvor varmt dit system er.

Tårnet er bygget op med fire varmerør, som forbindes til tårnet og op til blæseren. Kølepladen er aluminium som skal give den bedste fordeling af varmen og give blæseren mulighed for at få varmen væk.

Montering

Det er ikke unormalt at der følger alverdens montering og beslag med til en køler. Arctic har dog valgt at gå lidt en anden vej med deres Freezer i35 A-RGB, som kun er beregnet til Intel, hvis du skal have til et AMD system, skal du have fat i Freezer a35 A-RGB. Det gør selvfølgelig at du sparer lidt på materialerne og du ikke får en masse unødvendige montage kit, som du aldrig får brug for. Det gør selvfølgelig også videresalg af køleren kan blive lidt svære, da du er afhængig af køberen har samme system som dig, eller hvis du senere vil skifte fra en producent til en anden.

Vi starter dog med at montere skruerne og fastgøre dem til pladen som skal sidde bag på bundkortet.

Efterfølgende skal den monteres på bundkortet, hvor vi her skal have monteret plastik rør til at holde fast på pladerne som skal bruges til at montere køleren.

Skruerne på køleren, er fra start fastmonteret, og det er nu muligt at få skruet køleren fast til bundkortet. Da skruerne også får modstand fra en fjeder, kan du med fordel skiftevis skrue, så de begge har fået fat i beslaget, for efterfølgende at stramme skruerne til.

Som det sidste skal blæser modulet monteres tilbage på tårnet, og vi kan nu sætte stikkene til bundkortet og starte computeren op.

Testen – Brugen og Ydelsen

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I7 12900K u/hyper threading

Nvidia GTX 1660 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.



**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 23 grader

Blæserhastighed: ~ 1700 RPM

CPU WATT gennemsnit: ~ 225

Freezer i35 A-RGB fra Arctic er vores anden blæser som bliver testet i dette system, og bliver sat op imod Noctua som konkurrenten. Det er selvfølgelig ikke den mest fair kamp, da der er ingen tvivl om de henvender sig til to forskellige segmenter. Alligevel bliver det spændene at se hvordan en 120mm køler, klare sig mod Noctua bæstet med to 140mm blæsere monteret.

Vi starter ud med at tage et kig på idle, hvor vi kan se en minimal forskel på 1 grad i delta temperatur.

Vi skal selvfølgelig have varmet op under systemet. Selvom jeg har deaktiveret hyper-threading, kan det være værd at nævne Noctua som formåede at presse flere WATT ud af CPU’en samt opnåede en lavere deltatemperatur. Hvor med Freezer i35 A-RGB endte det med at være CPU’en som satte dagsordenen, hvilket også gjorde blæseren kom op i maksimum. Vi ender derfor med en deltatemperatur på 76 grader.

Støjniveau

Ved fuld hastighed under testen, endte køleren med et lydniveau på ca. 14,1 dBA. Hvilket er det laveste som jeg har haft testet, og kommer også under Dark Rock Pro 4, som ellers er kendt for at være et lydløst system. Desværre kan det også være forklaring på hvorfor blæseren ikke formår at holde CPU’en kølig, da den simpelthen ikke kan nå at få varmen væk, men ender dog med at forblive næsten lydløs under hele testen.

*Husk dette ikke er lavet med professionelt udstyr og skal derfor ses som en guideline ud fra hvordan den larmer i forhold til andre modeller. Alle viste modeller er blevet testet ved samme udstyr og metode.

Pris

Freezer i35 A-RGB fra Arctic har en pris på 310,- DKK. Hvilket må siges at være i den fornuftige ende af prisskalaen.

Konklusion

Det er blevet tid til de sidste ord omkring Freezer i35 A-RGB fra Arctic. Det kan til tider være svært at finde den rigtig køler til systemet. Specielt med den nye Alder Lake serie er der virkelig blevet sat nogle krav for at kunne få fulde udbytte af sin CPU, for der er ingen tvivl om at det pludselig er blevet kølingen som kan bremse CPU’en når den skal yde. Det er desværre også det vi så i testen med Freezer i35 A-RGB som simpelthen ikke kan følge med, og det ender med at være CPU’en som sætter en dæmper for sin ydelse for ikke at blive for varm.

Det betyder selvfølgelig ikke at Arctic Freezer i35 A-RGB har fejlet i denne test, for der er ingen tvivl om at denne blæser kan blive et favorit valg hos mange, hvis vi nu går ned til en I5 12600K, som har et langt lavere strømforbrug, og vil derfor generere mindre varme. Udover det så er prisen virkelig god, og igen kan du lade blæseren køre på 100% og du vil næsten ikke kunne hører det. Der skal ikke bruges software for at få gang i køleren eller RGB i blæseren, dette kan klares via BIOS. Udover det så er blæseren tæt på de kompakte design, og det gør at den også kan bruges til lidt mindre kabinetter, hvor pladsen er alt afgørende.

Det betyder også at det eneste som denne køler har problemer med, under testen på en I9-12900K som kan blive utrolig varm, er at følge med. Det er en CPU som anbefales at bruge minimum 360mm vandkøling, så må det siges at formå at få 225 WATT ud af den CPU er stadig flot, og det gør også jeg slutter testen af med at give Freezer i35 A-RGB en score på 8 ud af 10, sammen med et safe buy. Så længe du ikke parre den sammen med de større CPU’er som kan have et højt strømforbrug, hvor du vil ende med at bremse CPU’en, så får du her en blæser som ser flot ud og bestemt er så lydløs, at du må kigge en ekstra gang, for at være sikker på den køre.

Pros

Nem at montere

lav støjniveau

Ingen software

Flot design med RGB

Pris

Kompakt design

Cons