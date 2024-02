Arctic Liquid Freezer III 240 A-RGB Black

Arctic har fået fornyet deres Liquid Freezer serie, og vi er nu kommet op i 3. udgave. Designet har fået en opdatering, men egenskaberne med en VRM blæser forbliver. Blæseren byder på optimering i kable management, bedre køle egenskaber. Ved siden af det er den klar til fremtidens CPU fra Intel.

23 feb. 2024 kl. 07:46 Af Berger

Inden vi skal have kigget nærmere på Liquid Freezer III 240 A-RGB Black fra Arctic, har jeg fundet specifikationerne fra Arctics hjemmeside.

De tekniske Specifikationer:

Intel Socket: 1700, 1851

AMD Socket: AM4, AM5

Fan Size: 120 mm x 120 mm x 25 mm

Fan Speed (100%): 2000 rpm

Noise Level (100%): 10,64 dB

Pressure: 1,85 mm H2O (Max)

Pump speed (rpm): -

Pump connector: 4-pin

RGB connector: ARGB

Tube length (mm): 450

450 Size & Weight radiator (H x W x D) 294 x 171 x 142 mm 1925g



Rundt om Liquid Arctic Liquid Freezer III 240 A-RGB Black

Liquid Freezer III 240 A-RGB Black kommer som sagt med en VRM blæser, som tidligere modeller, hvor den er monteret på pumpehovedet. De har ved siden af det revurderet kontakt rammen, som skal være omkring CPU’en på Intel, og gjort den får bedre kontakt, og bedre køling. Den kommer med flere kabler, som gør det er muligt at montere enten et kabel som styre både, blæser, pumpehoved og VRM blæser eller du kan montere en splitter så du kan justere hastigheden uafhængigt af hinanden.

Med den nyeste køler, har Arctic også valgt at sige farvel til ældre Intel sockets, hvilket gør den kun kan bruges med Intels nyeste LGA1700 og den kommende LGA1851. Med i pakken, får vi montage kit til Intel og AMD. Vi har også den nyeste MX-6 kølepasta, og forskellige ledninger.

Blæserne som sidder monteret fra start er Arctics egne blæsere Arctic P12 PWM A-RGB 120mm. De gør brug af Fluid Dynamic bearing, som giver et lavt lydniveau og har stadig et højt lufttryk. Med PWM-forbindelsen, kan du indstille køleren til at justere hastigheden ud fra temperaturen på din CPU, med et maksimum på 2000 RPM.

Selvom tidligere model har været et godt resultat, har Arctic ikke stoppet her. De har valgt at videreudvikle på pumpehovedet, og skabt et pumpehoved, som giver bedre køling og lavere støjniveau.

Montering

Som nævnt, får man alt det nødvendige til at kunne montere Arctic Liquid Freezer III 240 A-RGB Black, dog er det kun forbeholdt de nye Intel sockets og de nye AMD. Ved Intel er det en bracket som erstatter hele CPU holderen som i forvejen sidder på bundkortet. Det skaber en bedre kontakt mellem pumpehoved og CPU.

Når den er monteret på bundkortet, monteres pumpehovedet og skrues fast.

Testen – Brugen og Ydelsen

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I7 12900K

MSI Nvidia RTX 2080 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Seasonic Prime TX-1300

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.

**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 24 grader

Blæserhastighed: ~ 2000 RPM

TDP: 205W

Vi starter med at kigge på idle, hvor Arctic Liquid Freezer III 240 A-RGB, ligger sig fint blandt de andre, med en deltatemperatur på 4 grader.

Går vi videre til at stresse systemet lidt, får vi et resultat på 59 grader i deltatemperatur. Hvilket ligger lidt højt blandt de andre. Det er dog en blanding mellem 120, 240 og 280mm. Den formåede dog at komme op på 205W, fremfor nogle af de andre, som lå omkring 200W. Jeg tvivler dog på at 5W ekstra, kan være skyld i at den ligger med omkring +10 grader i deltatemperatur.

Støjniveau

Vores støjmålinger er foretaget med en UNI-T UT353 dB måler. Målingerne er foretaget i et “real world” setup og altså ikke i et lydkammer. Ydre påvirkninger er naturligvis forsøgt reduceret så meget som muligt men er som sagt ikke foretaget i den et lydkammer. Vores målinger skal derfor mest af alt tages som generel indikator og ikke en videnskabelig måling. De tjener primært som sammenligningsgrundlag på tværs af testede produkter, der altid testes under så sammenlignelige forhold som muligt.

Pris

Det har ikke været muligt at finde Liquid Freezer III 240 A-RGB i nogle butikker. Men det er muligt at finde den hos Arctic selv. Hvor den har en pris på omkring 850,- DKK.

Konklusion

Arctic er ikke ny på område, og det kan også ses med det produkt som de er kommet med. De er kommet med et produkt, hvor mange små detaljer er blevet tænkt over, lige fra optimering af køleevne, lydniveau men også så simpelt som kablerne.

Udover det har de også set på selve forbindelsen mellem køler og CPU, hvor de har valgt en anden vej, end vi normalt ser. Med en bracket som dækker hele CPU’en og derved skulle skabe en bedre kontakt. Dette kunne jeg sagtens forestille mig, begynder at blive mere udbredt.

Kigger vi på selve ydelsen, så skal vi tage højde for det er en 240mm, men sammenlignet med de andre var resultatet en anelse højt, selvom den pressede lidt flere watt ud end de andre kølere. Derfor formår den at ligge ret middel i resultatet, og formår ikke at adskille sig fra flokken.

Arctic holder sig stadig til ingen software, og for mange er dette uden tvivl et plus i bogen, det gør også køleren holder sig simpel i montering og opsætning, hvor du kun skal justere den i BIOS ved behov. Det gør at Liquid Freezer III 240 A-RGB beholder sin status hos mig som en køler, der er god ”out of the box”.

Selve støjniveauet, lægger sig heldigvis i den lave ende, og det er nok også her mange vil prioritere denne, fremfor andre kølere. Det gør også at vi kan slutte testen af med at give en solid score på 8 ud af 10. Liquid Freezer III 240 A-RGB er et sikkert valg på en køler, hvor man får et fornuftigt produkt, men den formår ikke at adskille sig markant fra andre modeller.

Godt

Nem at montere

Flot design

Fornuftigt støjniveau

Ingen software

Blæserne er daisy chain

Køling af VRM

Skidt

Middel ydelse

Score: 8