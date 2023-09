NH-L9i-17xx chromax.black

Står du med ønsket, hvor du skal lave et lille ITX build, og har behov for en køler, som ikke fylder meget, og som ikke kommer til at ramme ind over dine RAM. Så er Noctua på banen, med deres opdateret model af NH-L9i.

Den nye version er NH-L9i-17xx chromax.black. En lille kompetent køler, som holder støjniveauet nede og som fylder utrolig lidt. Vi har fået den ind af døren, hvor den kommer med LGA1700 montering, og skal på den måske lidt for store CPU 12900K.

Inden vi går videre og kigger nærmere på NH-L9i-17xx chromax.black fra Noctua, har jeg listet specifikationerne op, som jeg har fundet på Noctuas hjemmeside.

De tekniske Specifikationer:

Intel Socket: 1700

Heat Pipes: Direct Touch

Material: Copper, aluminum fins, soldered joints, nickel plating

Fan Size: 1 x 95 mm

Fan Speed: 600 – 2500 rpm / Low noise adapter 600-1800 rpm

Noise Level: 23,6 dBA / Low noise adapter 14,8 dBa

Airflow: 57,5 m3/h / Low noise adapter 40,8 m3/h

Size & Weight

Length: 95 mm /w fan

Width: 95 mm /w fan

Height: 37 mm /w fan

Weight: 430g /w fan

Rundt om NH-L9i-17xx chromax.black

Noctua har altid været et spørgsmål om kompromis med udseendet (Medmindre man var til de meget specielle brunlige farver), for at få god ydelse og lavt støjniveau. Med deres nye Chromax.black serie, er de begyndt at opdatere deres gamle kølere, for at skabe et mere neutralt udseende, men hvor de gode egenskaber vi kender, stadig beholdes. NH-L9i-17xx chromax.black er ingen undtagelse her, hvor den er lavet til LGA1700 og bringer det meget neutrale design med sig, som vil være mere spiseligt for kunderne.

Udover NH-L9i-17xx chromax.black har jeg også modtaget NA-FD1, som er et fan duct kit, til at kunne fører skabe en direkte forbindelse med siden på kabinettet, hvilket også gør den luft som cirkulere rundt i kabinettet ikke får direkte påvirkning på CPUen, som den normalt ville. I æsken til NH-L9i-17xx chromax.black, har vi udover køleren, kølepasta, monteringsskruer og en low noise adapter. Husk adapteren gør den vil køre langsommere i RPM, hvilket kan resultere i mere varme.

Der er fra start allerede monteret en NF-A9x14 PWM 95mm blæser. Som ikke behøver at afmonteres for at montere køleren på bundkortet. Køleren har en højde på 37mm, hvilket gør den ideel til mindre builds, såsom HTPC, small form factor hvor pladsen kan være begrænset. På grund af den lille størrelse, gør det også at den hverken kommer til at gå ind over RAM slottet eller PCIe på for eksempel et ITX bundkort.

Da den er lavet meget kompakt, gør det også at de heatpipes, vi normalt ser er skjult og næsten integreret i heatsinks. De er blevet loddet sammen, for at skabe den bedste forbindelse, og sørger for kombinationen mellem kobber og aluminium holder forbindelsen selv efter flere års brug.

Montering

Da NH-L9i-17xx chromax.black kun skal forholde sig til en socket, har de kunne lave nogle specielle skruer som passer til LGA1700. Derfor skal der ikke bruges andet end de 4 skruer for at kunne montere køleren direkte på bundkortet.

Testen – Brugen og Ydelsen

Liste på testsystem

Testsystem

MSI MEG Z690 Unify

Intel I7 12900K

Nvidia GTX 1660 Ti

32 GB HyperX Fury DDR5 5200 MHz CL36

Samsung 970 EVO 500 GB SSD

Testsoftware

Cinebench (Benchmark)

HWinfo64 (Overvågning)

Procedure

Testen er sat op således, at vi først varmer systemet op med Cinebench i 5 minutter. Derefter køre den videre i 10 minutter hvor vi måler gennemsnitstemperaturen i HWiNFO64. Vi trækker så endeligt rumtemperaturen på det givne tidspunkt fra og lander på en deltatemperatur for at give så neutralt et billede som muligt. Blæserne bliver sat til at køre fuld hastighed, så man får et billede af den maksimale køle-ydelse med den belastning vi nu giver den. Det skulle give et reelt billede af hvor meget man kan spænde på de forskellige kølere, og om de kan tage mere eller mindre end hvad vi giver den.



**Efter at have fulgt lidt op på I9 12900K og varme generering har jeg valgt at slå Hyper-Threading fra, for at give køleren mulighed for at vise hvad den kan, fremfor CPU’en presser den til sit maksimum. Alle test i fremtiden vil køre sådan her.

Målingerne:

Rumtemperatur: ~ 27 grader

Blæserhastighed: ~ 2500 RPM

CPU WATT: ~ 145W

Som altid starter vi med at kigge på idle temperatur. NH-L9i-17xx chromax.black har en lidt høj temperatur her, men den er også uden tvivl på overarbejde allerede fra start. NH-L9i-17xx chromax.black har en delta temperatur på 11 grader.

Sætter vi pres på maskinen, gik der heller ikke lang tid før den ramte sit max. Hvor CPU’en kun kunne yde 145W, og ramte de 100 grader. Hvilket gav en delta temperatur på 73 grader.

Støjniveau

Vores støjmålinger er foretaget med en UNI-T UT353 dB måler. Målingerne er foretaget i et “real world” setup og altså ikke i et lydkammer. Ydre påvirkninger er naturligvis forsøgt reduceret så meget som muligt men er som sagt ikke foretaget i den et lydkammer. Vores målinger skal derfor mest af alt tages som generel indikator og ikke en videnskabelig måling. De tjener primært som sammenligningsgrundlag på tværs af testede produkter, der altid testes under så sammenlignelige forhold som muligt.

Pris

Jeg har kunne finde NH-L9i-17xx chromax.black til en pris på 449,- DKK. Som ligger sig pænt i feltet når det kommer til pris. Ønsker du også NA-FD1 Fan duck kit, kan den findes til en pris på 75,- DKK.

Ønsker du at finde flere oplysninger omkring NH-L9i-17xx chromax.black fra Noctua, kan du klikke på banneret ovenover.

Konklusion

Det er blevet tid til afslutningen på testen af NH-L9i-17xx chromax.black fra Noctua. Det var ikke overraskende at selve ydelsen floppede lidt, når vi parre den sammen med en CPU som normalt kræver minimum 360mm AIO, og en 95mm luftkøler, skal prøve at holde den kørende. Alligevel gav den et rigtig godt indblik i køleren potentiale, for selvfølgelig skal den ikke parres med en Intel I9 CPU, men nok skal du have et LAN setup, eller bare et mindre setup, hvor den skal parres med en I5 eller I3, så vil den være perfekt. I kombinationen med fan duct, i et lille build, vil den fungere rigtig godt.

Ved at den ikke skal kunne monteres på forskellige sockets, gør det også monteringen endnu nemmere, og er på højde med en standard køler, hvor meget lidt kan gå galt, så længe du husker at smide kølepasta på.

Personligt er jeg meget fan af Noctuas chromax.black serie, og det neutrale og gode Noctua performance som kommer med dem. Selvom køleren blev presset til sit maksimum, og nok mere til. Så var den nærmest lydløs under hele testen.

Står du og skal bygge en computer med LGA1700, hvor pladsen er begrænset så er NH-L9i-17xx chromax.black fra Noctua, en kandidat du skal give et kig på. For her vil du uden tvivl ikke skulle bekymre dig, om den nu også kan være der.

Prisen er også spiselig, og ligger på et niveau, hvor de fleste kan være med.

Til slut får den en score på 8 ud af 10, sammen med Great product til NH-L9i-17xx chromax.black fra Noctua. For til formålet som er hensigten fra Noctua er det et Great product, og de har virkelig ramt plet med denne køler. Den skal ikke kæmpe i svær vægter klassen, men til de mindre, hvor plads og støj betyder mere, fremfor hvor mange FPS kan presses ud af denne CPU, så har NH-L9i-17xx chromax.black skabt sig en plads.

Pros

Nem at montere

Neutralt design

Utrolig lydløs, selv under pres

Fylder ingen ting

Pris

Cons

Den skal ikke parres, med en hardcore gaming/workstation setup

Score: 8 + Great Product