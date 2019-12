AUTHOR :

Computex 2018: Corsair sender ny mid-range Force MP300 NVMe SSD serie på markedet

Når Corsair fremviser nye produkter, plejer brugerne at spidse ører, og deres nye mid-range Force MP300 NVMe SSD serie burde bestemt også få nørderne frem i sædet.

Force MP300 lanceres i 120GB, 240GB, 480GB og 960GB, og er baseret på standard M.2 2280 form-faktor med et PCIe 3.0 x2 NVMe interface. De tekniske specifikationer er stadig ikke afsløret, men vi ved dog Force MP300 NVMe SSD serien er bygget på 3D TLC NAND.

Ifølge Corsair, er målet med Force MP300 NVMe SSD serien at lukke hullet mellem SATA-baseret SSD’er og high-end PCIe NVMe SSD’er som deres egen Force MP500 produkter.

120GB versioner tilbyder 1520MB/s og 460MB/s læse/skrive samt 110K IOPS og 80K IOPS på random 4K læse/skrive.

960GB versioner peaker ved 1600MB/s og 1080MB/s for læse/skrive, og med 240K IOPS og 210 IOPS for random 4K læse/skrive. Så der er altså kommet betydeligt performance optimeringer fra Corsair på deres nye Force MP300 NVMe SSD serie.

240GB modellen kommer med 1,580/920 MB/s hhv. læse/skrive, 180K/110K IOPS og random 4K læse/skrive. På 480GB modellen peaker vi på 1600/1040 MB/s læse//skrive og med 220K/200K IOPS random 4K performance.

Prisen sættes Corsair til US $49.99 for 120GB versionen, US $84.99 for 240GB, US $154.99 for 480GB og endelig US $319.99 for 960GB modellen.

Kun 120GB og 240GB versionerne er lanceret officielt, og efterfølgende skulle 480GB og 960GB kommer indenfor kort tid.

