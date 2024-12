KIOXIA lancerer EXCERIA PLUS G4 SSD PCIe 5.0

KIOXIA annoncerede i dag EXCERIA PLUS G4 SSD-serien til gamere og indholdsskabere på PCIe 5.0, der søger ydeevne med øget produktivitet og energieffektivitet for at levere en forbedret PC-oplevelse.

17 dec. 2024 kl. 11:14 Af Kenneth Johansen DEL:

Med et næste-generations PCIe 5.0-interface leverer EXCERIA PLUS G4-serien hastigheder på op til 10.000 MB/s for sekventiel læsning og 8.200 MB/s for sekventiel skrivning (2TB), hvilket imødekommer behovene i krævende gaming- og videoredigeringsmiljøer.

Til denne nye serie har KIOXIA prioriteret optimeret energiforbrug og køligere ydeevne. EXCERIA PLUS G4-serien forbedrer energieffektiviteten med cirka 80% ved maksimal sekventiel læsehastighed sammenlignet med den tidligere generation.

For at muliggøre mere effektiv varmeafledning er EXCERIA PLUS G4 SSD’er udstyret med innovative produktetiketter, der forbedrer varmeafledningen i systemer, der kræver ekstra køling og stabilitet under intense gaming- eller renderingssessioner.

Den helt nye EXCERIA PLUS G4 SSD-serie indeholder KIOXIA’s BiCS FLASH™ 3D-flashhukommelse og vil være tilgængelig i en ensidet M.2 2280 formfaktor med kapacitetsmuligheder på 1TB eller 2TB. Til miljøbevidste brugere vil EXCERIA PLUS G4 SSD’er blive leveret i KIOXIA’s nye papirbaserede emballage, som begrænser plastaffald.

"Vi er glade for at introducere vores første PCIe 5.0 Consumer SSD, designet til at løfte gaming- og indholdsskabelsesoplevelsen for vores slutkunder til hidtil usete niveauer," sagde Paul Rowan, Vice President og Chief Marketing Officer for Memory og SSD Business Units hos KIOXIA Europe GmbH. "Med den nyeste KIOXIA BiCS FLASH 3D-flashhukommelsesteknologi og en controller, der er optimeret til højeste energieffektivitet, muliggør denne nye SSD enorme PCIe 5.0 arbejdsbelastninger, samtidig med at strømforbruget holdes på PCIe 4.0-niveau. Uanset om det handler om øget batterilevetid eller understøttelse af den samlede termiske ydeevne i værtsystemet, er den helt nye EXCERIA PLUS G4 designet til at balancere mellem de højeste dataoverførselshastigheder og energiforbrug."

Følg venligst dette link for flere detaljer om EXCERIA PLUS G4 SSD-serien:



https://europe.kioxia.com/en-europe/personal/ssd/exceria-plus-g4-nvme-ssd.html