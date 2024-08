Micron lancerer 9. gen NAND Flash

Micron Technology lancerer 9. generation (G9) TLC NAND i SSD'er med en overførselshastighed på 3,6 GB/s. Denne teknologi forbedrer ydeevnen i AI og datatunge applikationer.

31 jul. 2024 kl. 07:00 Af Maria DEL:

Micron Technology, Inc. har annonceret starten af volumenproduktion for sin niende generation (G9) TLC NAND i SSD'er, hvilket markerer en betydelig milepæl i branchen. G9 NAND har en overførselshastighed på 3,6 GB/s, hvilket giver fremragende båndbredde til dataaflæsning og -skrivning. Denne avancerede NAND-teknologi er designet til at forbedre ydeevnen i kunstig intelligens (AI) og datakrævende applikationer på tværs af personlige enheder, edge-servere, virksomheder og cloud-datacentre.

Scott DeBoer, Executive Vice President for Technology and Products hos Micron, fremhævede de teknologiske fremskridt og sagde: "Forsendelsen af Micron G9 NAND demonstrerer Microns ekspertise inden for procesteknologi og designinnovationer." G9 NAND tilbyder op til 73% højere densitet.

Microns G9 NAND opnår en 50% forøgelse i dataoverførselshastighed i forhold til enhver NAND, der aktuelt bruges i SSD'er. Den har også op til 99% højere skrivebåndbredde og 88% bedre læsebåndbredde pr. die sammenlignet med eksisterende konkurrerende NAND-løsninger. Disse forbedringer resulterer i betydelige ydeevne- og energieffektivitetesgevinster i SSD'er og indlejrede NAND-løsninger. G9 NAND passer inden for en kompakt pakke på 11,5 mm x 13,5 mm, hvilket bruger 28% mindre plads end konkurrerende produkter, hvilket gør den til den mindste høj-densitets NAND tilgængelig. Denne mindre fodaftryk maksimerer designmuligheder på tværs af forskellige anvendelsessituationer.

Sumit Sadana, Executive Vice President og Chief Business Officer hos Micron, understregede: "For tredje generation i træk fører Micron industrien i introduktion af innovativ NAND-teknologi. Produkter, der integrerer Micron G9 NAND, vil tilbyde betydelige ydeevnefordele i forhold til konkurrerende løsninger."

Micron 2650 NVMe SSD inkorporerer G9 TLC NAND for at levere en overlegen brugeroplevelse i hverdagscomputing, der overgår konkurrenter i PCMark 10-testning. Prasad Alluri, Vice President og General Manager for Client Storage hos Micron, udtalte: "Nærmer sig teoretiske mætning niveauer for PCIe Gen 4, Micron 2650 SSD udnytter vores nye G9 NAND til at redefinere, hvad en værdifuld TLC-klient SSD kan opnå." Drev leverer op til 38% højere PCMark 10 benchmark scores sammenlignet med konkurrerende løsninger.

Jeff Janukowicz, forsknings vicepræsident for IDC's Solid State Drives and Enabling Technologies, bemærkede: "AI fremskridt genererer mere data, hvilket øger behovet for forbedret lagerydelse. SSD'er som Micron 2650, der drager fordel af de nyeste NAND-innovationer, vil være afgørende for en bred vifte af brugere."

Micron 2650 NVMe SSD tilbyder pålidelig ydeevne med accelereret caching for hurtigere skrivehastigheder takket være sin Dynamic SLC Cache. Den opnår op til 7.000 MB/s sekventiel læseydelse for PCIe Gen 4, hvilket overgår konkurrenterne med op til 70% bedre sekventiel læsning, op til 103% bedre sekventiel skrivning, op til 156% bedre tilfældig læsning og op til 85% bedre tilfældig skrivning. Disse målinger understreger Microns engagement i at fremme teknologi og levere højtydende løsninger.