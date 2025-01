Corsair lancerer EX400U USB4 SSD

Ved at udnytte den høje båndbredde i USB4 tilbyder denne eksterne SSD lynhurtige sekventielle læsehastigheder på op til 4.000 MB/sek og sekventielle skrivehastigheder på op til 3.600 MB/sek.

24 jan. 2025 kl. 08:29 Af Kenneth Johansen DEL:

Uanset om du redigerer højopløsningsvideoer, arbejder på store projekter eller overfører filer, reducerer EX400U ventetiden markant og giver dig mulighed for at fokusere på det, der betyder mest.

EX400U's USB4-kompatibilitet maksimerer dens ydeevne og understøtter samtidig USB 3.x Type-C og Thunderbolt 4, hvilket gør den til et alsidigt supplement til enhver teknologisk opsætning. Brugere kan integrere EX400U med deres PC, Mac eller iOS-enheder og nyde problemfri plug-and-play-tilslutning med et enkelt USB Type-C-kabel (inkluderet) til både strøm og dataoverførsel.

EX400U's kompakte design imponerer med sine mål på kun 2,5 tommer (64 mm) i kvadrat, hvilket gør den lille nok til at passe i lommen og dermed giver bærbar højtydende lagring. Derudover fungerer EX400U med Apple iPhone 15 og nyere modeller og kan tilsluttes via drevets MagSafe-konnektor. Denne funktion gør EX400U til et ideelt værktøj for indholdsskabere, der har brug for ekstra lagerplads, mens de optager og redigerer indhold på deres iPhone eller iPad.

EX400U leverer mere end blot hastighed. Den inkluderer CORSAIR SSD Toolbox-software, som tilbyder avancerede kontrolmuligheder for drevet, såsom sikker sletning og firmwareopdateringer. Dette sikrer, at brugerne kan opretholde optimal ydeevne og datasikkerhed over tid. Med en treårig begrænset garanti giver EX400U USB4 Eksterne SSD tryghed for brugere, der kræver kvalitet og pålidelighed i topklasse.